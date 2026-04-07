מקביל בגודלו ל"כריש" בישראל: מאגר גז חדש התגלה במצרים
גז טבעי

מקביל בגודלו ל"כריש" בישראל: מאגר גז חדש התגלה במצרים

חברת הגז ונפט האיטלקית ENI הודיעה על גילוי שדה גז חדש במצרים בנפח של כ-2 טריליון רגל מעוקבת • מדובר במאגר בינוני, המקביל בגודלו ל"כריש" בישראל • מצרים נשענת רבות על מאגר "לוויתן" הישראלי, ושכשנסגר ל-32 יום בשל המערכה מול איראן, מצרים סבלה ממחסור בחשמל ונאלצה להחשיך עסקים ותאורת רחוב

אסדת כריש / צילום: איל יצהר

חברת הגז ונפט האיטלקית ENI הכריזה על גילוי של שדה גז חדש במצרים, בנפח של כ-2 טריליון רגל מעוקבת, שהם כ-57 BCM. בנוסף, יהיה ניתן להפיק מהמאגר כ-130 מיליון חביות קונדנסנט, סוג של נפט. מדובר במאגר בינוני, המקביל בגודלו ל"כריש" בישראל, וגורמים בשוק משווים אותו ל"בקבוק בבריכה" ביחס לביקוש של מצרים.

הצריכה בשוק המצרי נחשבת עצומה ורק צפויה לגדול בהמשך, כשהמאגר הראשי שלה "זוהר" ירד לאחרונה משמעותית ביכולת ההפקה שלו. באוגוסט 2025, נחתמה עסקת גז עצומה בין מאגר לוויתן הישראלי למצרים.

על פי ההכרזה של ENI, המאגר התגלה בים התיכון כ-70 ק"מ מחופי מצרים בעומק של 95 מטרים מתחת לפני הים. המאגר התגלה במרחק של כ-10 ק"מ מתשתית גז קיימת, כך שחיבורו לרשת הולכת הגז של מצרים לא צפוי להיות יקר במיוחד.

מצרים היא צרכנית גז עצומה, וכיום צורכת בכל שנה כ-70 BCM של גז טבעי. בשנים האחרונות, בשל ירידת התפוקה ממאגר "זוהר" (מבוטא "זור"), יכולת ההפקה ירדה לכ-50 BCM בשנה, והיא הפכה מיצואנית בנטו ליבואנית בנטו, ונשענת רבות על מאגר "לוויתן" הישראלי.

כשלוויתן נסגר ל-32 יום בשל המערכה מול איראן, מצרים סבלה ממחסור בחשמל ונאלצה להחשיך עסקים ותאורת רחוב. המאגר החדש צפוי להקל מעט (בכמה BCM בשנה) על מצרים הצמאה לאנרגיה, אך הגורמים הדמוגרפיים חזקים עוד יותר. בראיון לגלובס, מנכ"ל ניו מד (הבעלים הגדול ביותר במאגר לוויתן) אמר שהצריכה המצרית צפויה להגיע עד ל-100 BCM בשנה עד 2030.