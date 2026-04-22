מניית טסלה מזנקת לאחר שעקפה את צפיות הרווח לרבעון הראשון

חברת טסלה של אילון מאסק פרסמה הלילה (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2026, על רקע ציפיות גבוהות לתנודתיות חדה במניה ולבחינה מחודשת של סיפור הצמיחה של החברה.

בשוק ההון ציפו בדריכות לדוחות, כאשר הם מגיעים בתקופה רגישה עבור טסלה, שנמצאת בעיצומו של מעבר אסטרטגי מחברת רכב חשמלי לחברה הממקדת את עתידה ביישומים פיזיים של בינה מלאכותית, בהם רובוטים אוטונומיים כמו גם רובוטקסי.

טסלה דיווחה על הכנסות של 22.4 מיליארד דולר, בתוך טווח התחזיות 22.3-22.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב־41 סנט למניה, לעומת צפי של 37 סנט למניה. תזרים המזומנים של החברה, 1.45 מיליארד דולר הפתיע לטובה, אנליסטים ציפו לתזרים שלילי.

בתגובה לפרסום הדוחות, מניית טסלה עולה ב-3% במסחר המאוחר.

הדוחות מתפרסמים בצל נתוני מסירות מאכזבים לרבעון הראשון, שערערו את ביטחון המשקיעים בעוצמת הביקוש הגלובלי. בעוד שטסלה ייצרה כ-408 אלף רכבים, היא מסרה 358,023 יחידות - נתון הנמוך מטווח הציפיות (שעמד על כ365-370 אלף).

פער הנתונים, המסתכם בכ-50 אלף כלי רכב, הוביל לצבירת מלאים ומחזק את ההערכה כי האתגר עובר מצד כושר הייצור לקצב המכירות. הצטברות זו, לצד העלייה במדד "ימי המלאי" (כמה ימים בממוצע רכבים "יושבים" לפני שהם נמכרים), מעלה חשש כי השחיקה בביקוש אינה אירוע נקודתי, ומעלה גם שאלות לגבי שינוי אפשרי בדינמיקת שוק הרכב החשמלי.

חברת רכב או חברת AI?

הפעם עיקר תשומת־הלב של השוק לא תופנה דווקא למספרים עצמם, אלא לשיחת המשקיעים ולעדכונים שיספק מאסק לגבי עתיד החברה. במוקד צפויים לעמוד פרויקטי הדגל של טסלה, ובראשם שירות הרובוטקסי וה־Cybercab, לצד ההתקדמות בפיתוח הרובוט ההומנואידי Optimus.

במקביל, המשקיעים יעקבו אחר היקף ההשקעות של החברה, כאשר לפי הערכות מדובר בהוצאות הון שיכולות להגיע לכ־20 מיליארד דולר השנה, כחלק מהקמת תשתיות ייצור חדשות ופיתוח טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית.

בסופו של דבר, השאלה המרכזית שמלווה את טסלה גם ברבעון הזה נותרת בעינה: האם מדובר בחברת רכב שמתמודדת עם האטה בביקוש - או בחברת טכנולוגיה ובינה מלאכותית שהשוק מתמחר לפי פוטנציאל עתידי שטרם התממש בפועל.