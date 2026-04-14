עונת הדוחות הנוכחית, לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2026, נפתחת בוול סטריט כשחוסר הוודאות עדיין גבוה. אומנם נחתמה בשבוע שעבר הפסקת אש זמנית עם איראן, שהפחיתה את הסיכון הגאו־פוליטי, אך המשא־ומתן בין ארה"ב לאיראן שהתחיל בעקבותיה הופסק, כך שמחירי האנרגיה נותרו גבוהים. לכך נלווים החששות המאקרו־כלכליים הנוגעים להשפעה השלילית על האינפלציה ועל הורדת הריבית.

"שבע המופלאות" - המניות שבשנים עברו משכו את וול סטריט כלפי מעלה, מגיעות לעונת הדוחות הזו לאחר ירידה שנעה בין 6%-32% מהשיאים שרשמו ברבעונים קודמים. בהתאם לכך גם המכפילים של שבעתן - אנבידיה , אפל , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , אמזון , מטא וטסלה - פחות תובעניים מאשר בעבר. תעודת סל שעוקבת אחריהן, Roundhill Magnificent Seven ETF, ירדה בשיעור דו־ספרתי מאז סוף חודש אוקטובר אשתקד.

הדבר מעלה את השאלה, האם המניות הללו מהוות היום הזדמנות השקעה. מצד אחד, אי־אפשר להכחיש שבמכפיל רווח עתידי של כ־23, מניית אנבידיה עשויה להיות אטרקטיבית יותר מאשר בעת שנסחרה במכפיל של כמעט 40 (בסוף יולי 2025); ובמכפיל של כ־21 מטא מעניינת יותר מאשר במכפיל 29 (בסוף יוני 2025). מצד שני, לא ניתן להתעלם מכך שהשוק והסביבה השתנו מאז.

כזכור, "המופלאות" הן שבע ענקיות טכנולוגיה (mega cap) הנסחרות כיום בשווי של למעלה מטריליון דולר כל אחת. אם לפני מספר שנים המניות שלהן נעו במתאם גבוה ביניהן והובילו את המדדים בוול סטריט, היום המתאם ביניהן כבר הרבה פחות מובהק. בכל מקרה כאמור, כולן נחלשו מהשיא, ובאתר מרקטווץ' כתבו בשבוע שעבר כי ייתכן שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר להשקיע במניות הביג־טק (כשהם מציינים ביניהן את רוב "המופלאות").

"תראו לנו את הכסף"

פיטר אופנהיימר, אסטרטג המניות הגלובלי הראשי בבנק ההשקעות גולדמן זאקס, אמר בשבוע שעבר כי סקטור הטכנולוגיה העולמי חווה מתחילת 2026 את אחת התקופות החלשות שלו ביחס למניות הגלובליות. להערכתו, ביצועי החסר האלה מתחילים לייצר הזדמנות אטרקטיבית למשקיעים. בגולדמן זאקס כתבו שמניות הטכנולוגיה נסחרו בתנודתיות כבר מתחילת 2025. זאת על רקע החששות מהשפעת ה־AI והספקות של משקיעים בנוגע להוצאות הגבוהות של ענקיות הטכנולוגיה. עם זאת, מעריכים שם שהיום המניות מהוות הזדמנות ערך ("value opportunity") - כשהשווי שלהן נמוך מהערך המחושב לפי הגידול ברווחים העתידיים.

ב־Yahoo Finance התייחסו להבדלים בין המניות השונות בתוך קבוצת "שבע המופלאות". על רקע הראלי בוול סטריט בשבוע שעבר בעקבות החתימה על הפסקת אש לשבועיים, בחנו באתר את ביצועי המניות בתקופת המלחמה (סוף פברואר עד סוף מרץ) ובתקופת הריבאונד בשוק אחרי השפל של סוף מרץ, שהחל על רקע הציפיות להפסקת אש והמשיך עם החתימה על הפסקת האש עצמה.

לפי Yahoo, הריבאונד חילק את ""שבע המופלאות לשתי קבוצות: בקבוצה אחת נמצאות מניות אמזון, אנבידיה, גוגל ומטא שקפצו; ובקבוצה השנייה נמצאות טסלה, מיקרוסופט ואפל, שדשדשו. המקרה של טסלה בולט לרעה, משום שבניגוד לאחרות, היא המשיכה לרדת גם בתקופה השנייה, כשהשוק חזר לטפס. ב־Yahoo Finance סבורים כי יש בכך מעין לקח למשקיעים: לדבריהם, "שבע המופלאות" היה ביטוי שימושי לתקופה מסוימת, אך לא מדובר במציאות מתמשכת בשוק, ולכל מניה סיפור משל עצמה.

זו גם התובנה של עוזי לוי, מנהל מחלקת שוקי חו"ל בבנק מזרחי טפחות. לדבריו, המגמה המשמעותית ביותר היום בהקשר של "שבע המופלאות", היא "הפיצול הגדול": "בעוד שבעבר הן עלו כקבוצה, אם נסתכל על היום ועל החודש האחרון למשל, נראה שהשוק מעניש את מי שלא עומדת בקצב", אומר לוי ומפרט כי "אנבידיה וגוגל שומרות על יציבות יחסית, בזכות הדומיננטיות שלהן בתחום תשתיות ה־AI. לעומת זאת, במיקרוסופט ובטסלה היה רבעון ראשון קשוח עם ירידות דו־ספרתיות במניות. בגדול, בשוק מסתכלים מי מהחברות עומדת בקצב ועל מי יש איומים או תחרות".

הוא מוסיף כי אם בעבר המומנטום השפיע על כולן, הרי שהסיפור הזה נגמר, והמשקיעים עוברים ל־stock picking בתוך קבוצת ""שבע המופלאות". "החשש הגדול של המשקיעים נוגע למוניטיזציה (היכולת לייצר רווחים מההשקעות בתחום ה־AI, ש.ח.ו), 'תראו לי את הכסף', תראו לנו גם ההתקדמות ורווחיות, ולא רק להשקיע ב־CAPEX (הוצאות הוניות)", אומר לוי. "ולא נשכח שכל זה קורה בתקופה רגישה, עם כל מה שקורה מסביב וכשעונת הדוחות בפתח".

הגאו־פוליטיקה תשפיע?

במבט קדימה, לשאלה מי המניות המומלצות כיום בין אותן "שבע מופלאות", לוי משיב כי גוגל ואנבידיה ימשיכו להוביל, אך מעריך בנוסף כי השוק מפספס משהו בסיפור של מיקרוסופט. "השוק מעניש את מיקרוסופט, ויש פה להערכתי פספוס קל", הוא מציין. "הירידה החדה האחרונה במניה היא לדעתי אובר־שוטינג של השוק. מיקרוסופט נמצאת במומנטום חזק מאוד בהתפתחות ה־AI וכל המערכות שלה. להערכתי, בדוחות הקרובים זה יהיה יותר מובן. מתוך הקבוצה של 'שבע המופלאות', אני חושב שהיא נענשה בצורה אגרסיבית מדי ולא מוצדקת".

לפי נתוני "וול סטריט ג'ורנל", 6 מתוך 7 המניות זוכות בממוצע להמלצות חיוביות מהאנליסטים שמסקרים אותן, ורק מניית טסלה זוכה להמלצה ממוצעת של "החזק". מחיר היעד הממוצעהמשקף את הפרמיה הגבוהה ביותר הוא של מיקרוסופט - האנליסטים נוקבים במחיר יעד למניה ממוצע שמשקף פרמיה של 57.2%, לעומת 42.7% באנבידיה, 34.5% במטא, ופחות מ־20% ביתר המניות.

אל הסביבה הגאו־פוליטית ולנושאי מאקרו־כלכלה, "שבע המופלאות" חשופות לא רק כחלק מהשוק הכללי, לוי ממזרחי טפחות מזכיר למשל את השיבושים בהיצע של חומרי גלם כמו גזים ומתכות שנדרשים לשוק השבבים, שמניע את הטכנולוגיה כולה. "השוק עוד מנסה להבין עד כמה ההשפעה היא חמורה ומיידית", הוא אומר.