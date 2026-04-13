מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) היה אחד הנפגעים הישירים של המלחמה עם איראן. התלות של חברות השבבים בשרשראות האספקה הגלובליות, יחד עם התמחור הגבוה של המניות הללו ובריחת המשקיעים מנכסי סיכון בתקופת המלחמה, הביאו כולם לרגישות מוגברת בקרב הסקטור למצב הגיאופוליטי. כך, במהלך חודש מרץ, המדד המוביל לסקטור השבבים צנח ביותר מ־16%. בהתאם, כמעט בין לילה התהפכה המגמה. בשבוע שעבר, לקראת סוף האולטימטום שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בשוק כבר החלו לתמחר את סיום המלחמה ומדד השבבים קפץ. מתחילת אפריל, המדד זינק בכמעט 25%.

מאז, דיווחים מעבר לים כבר הספיקו לבשר על קריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, אך נראה שברגע המצב יכול להתהפך שוב. סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מעריך שהשוק ימשיך לתמחר שהמלחמה לא תחזור. "השוק מתמחר שמצרי הורמוז ייפתחו, תהיו איזו הסדרה שבה כל צד יגיד 'ניצחתי' והשיבושים שחששו שישפיעו לרעה על שוק השבבים יהיו פחות רלוונטיים", הוא מעריך.

לדבריו, הפסקת האש וירידת הסיכון מובילה לצפי לצמיחת הכלכלה העולמית, מה שאמור להמשיך לתמוך בשוק השבבים. במקביל, ההשקות החדשות של אנתרופיק בתחום ה־AI (שהרעידו שוב את מניות התוכנה בוול סטריט, הרחבה בעמ' 17) חיוביות לשוק השבבים, משום שהן מדגישות את הצורך בהמשך השקעות בשבבים מתקדמים, כגון אלה של אנבידיה.

וסצ'ונוק מוסיף שבשבוע שעבר ענקית השבבים הטייוואנית TSMC פרסמה נתונים חודשיים חזקים והשבוע היא צפויה לפרסם דוחות כספיים, כמו גם יצרנית ציוד השבבים ההולנדית ASML. להערכתו, דוחות טובים של השתיים יתמכו בהמשך הסנטימנט החיובי בשוק השבבים.

מניות השבבים הישראליות מככבות

בשבוע האחרון בלטו מספר מניות שבבים בוול סטריט עם עליות בשיעור דו־ספרתי. כך למשל מניית סנדיסק קפצה ב־21.4% (הרחבה בתיבה), Lam Research זינקה ב־20.7%, ברודקום הוסיפה לערכה 18.1% ו־AMD טיפסה ב־12.7%. גם הנציגות הישראליות בתעשייה התחזקו: חברות ציוד בדיקת השבבים נובה וקמטק עלו ב־12.2% וב־10.7%, בהתאמה. יצרנית השבבים טאואר הייתה חריגה בענף כשנראה היה שהמלחמה לא מפריעה לה כלל. מפרוץ המלחמה היא הפכה לאחת המניות המצטיינות של תל אביב, ובשבועות הראשונים למלחמה היא אף זינקה לשיא כל הזמנים. מאז היא הספיקה לרדת מעט ולטפס חזרה עם ההודעה על הפסקת האש, ובסה"כ מתחילת השנה הוסיפה לערכה כ־73%.

הסנטימנט החיובי בשוק השבבים בא לידי ביטוי גם ברשימת החברות הישראליות הגדולות ביותר בוול סטריט, כשבשבועות האחרונים טאואר ונובה עקפו בשווי השוק את חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט, והן כיום החברות הישראליות השלישית והרביעית בשווי (אחרי החברה הביטחונית אלביט מערכות וחברת התרופות טבע).

"השווי מנותק, קשה להתעלם מזה"

בבנק ההשקעות קנטור פרסמו בשבוע שעבר סקירה מקיפה על תעשיית השבבים, לאחר שהוכרזה הפסקת האש. אנליסט השבבים של הבנק, סי.ג'יי מיוז, כתב שהשאלה המרכזית הייתה מתי המשקיעים יעברו למצב של "Risk On" על מניות השבבים (כלומר, מצב שבו המשקיעים בטוחים ביכולת החברות לצמוח ולוקחים יותר סיכון במטרה להשיג תשואות גבוהות יותר). להערכתו, עם ההפסקה בלחימה באיראן ולאחר הירידה בשיעור 15% במדד השבבים, "התחושה היא שהזמן הוא עכשיו או בקרוב".

מיוז סבור שהנהנות המרכזיות מחזרת המומנטום יהיו חברות תחום הזיכרון - כגון סנדיסק, מיקרון, ווסטרן דיגיטל ו־Seagate - וכן חברות ציוד השבבים (שעליהן נמנות כאמור גם נובה וקמטק הישראליות). מיוז מעריך שלאחר מכן יגיע המומנטום גם לחברות מתחום כוח מחשוב (compute - כגון אנבידיה וברודקום), שם לדבריו "הביקוש חזק מתמיד והשוויים מנותקים מהמציאות. השוויים של אנבידיה וברודקום זולים מכדי להתעלם מהם". מנגד, הוא ממליץ להימנע ממניות שבבים שחשופות לצרכן.

התזה של מיוז על חזרת המומנטום מוסברת בכמה מגמות מרכזיות, בהן העובדה שהביקוש לשבבים מתקדמים עולה משמעותית על ההיצע ב־TSMC, כשלדבריו כמעט 15% מהביקוש השנה יישאר ללא מענה - מה שמייצר אפסייד משמעותי לתחזיות השוק. מגמה נוספת היא ששוק הזיכרון נכנס לדבריו ל"סופר סייקל" עם מחסור משמעותי בהיצע, כאשר צוואר הבקבוק הבא יגיע להערכתו מכיוון ציוד ייצור השבבים.

גם בג'פריס מחזיקים בעמדה חיובית על התעשייה, והאנליסט בליין קרטיס מציין את החוזה ארוך הטווח של ברודקום עם גוגל מהשבוע שעבר, שאמור לדבריו להרגיע חששות בתחום. "שמות מתחום ה־AI התחילו בראלי, ואנחנו רואים עוד הרבה מקום ל'ריצה' במניות כשהשווי נמוך", כתב קרטיס והזכיר בהקשר זה את אנבידיה, ברודקום, מארוול, AMD ואינטל.