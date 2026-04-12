משחק חוזר: פלייטיקה שוב מחפשת רוכש לאחר שאיבדה 90% מהשווי

אחרי שנפלה לשפל של כל הזמנים בסוף חודש מרץ, מניית פלייטיקה התאוששה בשבוע שעבר לאחר שהחברה דיווחה על בחינת חלופות אסטרטגיות במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות - צעד שעשוי להוביל למכירתה.

לפי הדיווח, דירקטוריון חברת הגיימינג הישראלית הקים ועדה מיוחדת שמורכבת רק מדירקטורים עצמאיים, והיא תבצע בחינה מקיפה של האפשרויות האסטרטגיות בפורטפוליו של פלייטיקה ותבדוק אפשרויות להציף ערך לבעלי המניות. את הוועדה ילווה בנק מורגן סטנלי כיועץ פיננסי.

הדיווח התקבל בחיוב משום שבדרך-כלל כשחברה מדווחת על בחינת חלופות אסטרטגיות, המשמעות היא שהיא פתוחה למהלכים של מיזוגים ורכישות - בין אם למכירת החברה כולה (כולל הפיכתה לחברה פרטית), למכירת חלקים או פעילויות בה, להכנסת בעל שליטה או משקיע אסטרטגי או כל מהלך מסוג זה.

המשמעות עבור בעלי המניות היא אפשרות להצפת ערך במקרה שיגיע רוכש שמתעניין בקניית החברה, או אפילו טוב יותר: יגיעו כמה מתעניינים ויתחרו ביניהם על העסקה, מה שעשוי להקפיץ את המחיר.

אלא שלא תמיד מהלך כזה מסתיים בהצפת ערך, וגם בעלי המניות בפלייטיקה כבר התנסו בכך. בפברואר 2022, כשנה לאחר שהונפקה לראשונה בוול סטריט לפי שווי של 11.1 מיליארד דולר (27 דולר למניה), ואחרי שהמניה איבדה כשליש מערכה עד אז - פלייטיקה הודיעה על בחינת חלופות אסטרטגיות, "כולל אפשרות למכירת החברה או עסקאות אחרות". אז החברה שכרה את Raine Group כיועץ פיננסי.

הזמן חלף ללא עדכון מהותי בנושא, ולמרות שלפי פרסומים שונים היו מספר גורמים שהתעניינו ברכישתה, לא הבשילה כל עסקה. כעבור שנתיים, עם פרסום הדוחות הכספיים ל-2023, פלייטיקה דיווחה כי "בשל חוסר הוודאות המתמשך בישראל ואוקראינה, הדירקטוריון החליט לעצור את תהליך הבחינה האסטרטגית". נזכיר, שפלייטיקה פועלת גם באוקראינה - שם פרצה המלחמה בדיוק ביום הדיווח הראשון על הבחינה האסטרטגית ב-2022, וכמובן גם בישראל, שבה המלחמה פרצה ב-7 באוקטובר 2023.

מאז עצירת התהליך הקודם, מניית פלייטיקה נחלשה עוד עד לשפל שבו נגעה לאחרונה - שווי של קצת מעל מיליארד דולר, לאחר מחיקת כ-10 מיליארד דולר (כמעט 90%) מהשווי בהנפקתה ב-2021. סביר להניח שזה גם מה שהוביל את דירקטוריון החברה להתניע מחדש תהליך של בחינת חלופות אסטרטגיות.

משעה את הדיבידנד הרבעוני

פלייטיקה, בניהולו של המייסד המשותף רוברט אנטוקול, מפתחת משחקי קזינו וקז'ואל למובייל. ברבעון האחרון של 2025 החברה רשמה הפסד נקי של 309 מיליון דולר, בשל השפעה חשבונאית שנוגעת להערכה חדשה של התמורה העתידית המבוססת על ביצועי החברה שרכשה בעבר, SuperPlay (סופרפליי).

בנטרול ההשפעה, פלייטיקה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי מתואם של 89 מיליון דולר. את שנת 2025 סיכמה עם הכנסות של כ-2.76 מיליארד דולר, הפסד נקי של 206 מיליון דולר, רווח נקי מתואם של כ-198 מיליון דולר ו-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 753 מיליון דולר.

הצמיחה בהכנסות אשתקד הייתה בשיעור של כ-8%, וב-2026 פלייטיקה צופה הכנסות של 2.7-2.8 מיליארד דולר, כלומר בין ירידה של 2% לצמיחה של 1.6% ביחס ל-2025. לאורך השנים שלה כחברה ציבורית, החברה התקשתה להציג צמיחה עקבית.

לצד פרסום הדוחות פלייטיקה הודיעה גם על השעיית הדיבידנד הרבעוני, במטרה לשמור על גמישות ולתעדף שימושים שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר להון. נזכיר, שהחברה ביצעה בינואר סבב פיטורים נוסף שבו נפרדה מ-15% מעובדיה (בסוף 2025 העסיקה 3,175 עובדים). זאת, במטרה להשקיע ולהוביל בסביבה התחרותית של שוק משחקי המובייל.

במכתב ששלח אז לעובדים, כתב אנטוקול כי "המציאות הכלכלית של התעשייה השתנתה, וגישת ה'פתרון אחד שמתאים לכולם', כבר אינה מתאימה למציאות החדשה. על-ידי התאמת היקף ההשקעה שלנו באופן מדויק בכל פורטפוליו המשחקים, נוכל לפנות את המשאבים הדרושים כדי להשקיע במשחקים עם פוטנציאל הצמיחה הגבוה יותר".