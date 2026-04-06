בדרך למכירה או מהלך אחר? פלייטיקה בוחנת חלופות אסטרטגיות

במהלך השבוע שעבר, מניית פלייטיקה הגיעה לשפל של כל הזמנים, אך בתחילת שבוע המסחר הנוכחי המניה עולה בטרום מסחר בנאסד"ק, בעקבות דיווח של חברת הגיימינג לפיו היא בוחנת חלופות אסטרטגיות במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות.

לפי החברה, הדירקטוריון הקים ועדה מיוחדת שמורכבת רק מדירקטורים עצמאיים, שתבצע בחינה מקיפה של האפשרויות האסטרטגיות בפורטפוליו של פלייטיקה ותבדוק אפשרויות להציף ערך לבעלי המניות. לצורך המהלך נשכר בנק מורגן סטנלי כיועץ פיננסי לוועדה.

● הלהיט של קרנות הנאמנות מגלה מה באמת חושבים המשקיעים על המלחמה

● פאלו אלטו פתחה דלת: הישראלית הקטנה שמגיעה מהנאסד"ק לתל אביב

בדרך-כלל, כשחברה מדווחת על בחינת חלופות אסטרטגיות, המשמעות היא שהיא פתוחה למהלכים של מיזוגים ורכישות - בין אם לרכישת החברה כולה (כולל הפיכתה לחברה פרטית), למכירת חלקים או פעילויות בה, להכנסת בעל שליטה או משקיע אסטרטגי או כל מהלך מסוג זה. בדיווח של פלייטיקה נכתב כי אין ודאות שהתהליך יוביל לעסקה אסטרטגית כלשהי, וכי החברה אינה מתכננת לעדכן על התפתחויות בתהליך (אלא אם הדירקטוריון יאשר שנדרש גילוי נוסף).

פלייטיקה, בניהולו של המייסד רוברט אנטוקול, נסחרת לפי שווי של קצת מעל מיליארד דולר. החברה הונפקה בתחילת 2021 לפי שווי של 11.1 מיליארד דולר, ומחיר המניה שלה נפל מאז כמעט ב-90%.

פיטרה 15% מעובדיה

בינואר האחרון פלייטיקה דיווחה על פיטורי 15% מעובדיה במטרה "להשקיע בעתיד ולהמשיך להוביל בסביבה המאוד תחרותית של שוק משחקי המובייל". אנטוקול מסר אז כי "אם לא נבצע את ההתאמות הנדרשות במבנה העלויות, נתפשר על יכולתנו להשקיע בצמיחה ובעתיד החברה", וציין כי פלייטיקה תשקיע במשחקים עם פוטנציאל הצמיחה הגבוה.

פלייטיקה מפתחת משחקים למובייל, כולל משחקי קזינו וקז'ואל, ולאורך השנים היא ביצעה מספר סבבי פיטורים. מדובר בחברה רווחית שאף מחלקת דיבידנד, אך מתקשה להציג צמיחה עקבית. בשנת 2025 החברה רשמה הכנסות של כ-2.76 מיליארד דולר, צמיחה של 8.1% לעומת 2024, והרווח הנקי המתואם שלה ירד ב-10% לכ-198 מיליון דולר (ה-EBITDA הסתכם בכ-753 מיליון דולר, כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת).

לפי "וול סטריט ג'ורנל", 13 אנליסטים מסקרים את מניית פלייטיקה. רובם (9) נייטרליים, והיתר חיוביים.