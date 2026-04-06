פאלו אלטו פתחה דלת: הישראלית הקטנה שמגיעה מנאסד"ק לת"א

אחרי שענקית הסייבר האמריקאית פאלו אלטו נטוורקס הפתיעה ונרשמה למסחר כפול גם בבורסה בתל אביב, הציפייה הייתה שעוד חברות יעשו זאת. קהל היעד הוא כמובן החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט, ואחת מהן אכן הודיעה בשבוע שעבר כי תתחיל להיסחר בבורסה המקומית.

מדובר בחברת אודיסייט (Odysight.ai) שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 110 מיליון דולר. החברה עוסקת בפיתוח ושיווק של פתרונות לניטור ותחזוקה על בסיס חיזוי מבוסס בינה מלאכותית (AI). הפתרון שלה נועד לספק ניטור רציף של רכיבים קריטיים, תשתיות ומכונות, ובין הלקוחות שלה נמצאים חיל האוויר הישראלי ונאס"א.

בעבר היא התמקדה בלקוחות מתחומי הרפואה אך החליטה להתמקד במגזרי התעופה, החלל, הביטחון והתעשייה. לפי החברה, הפתרונות שלה מסייעים בין היתר להגביר בטיחות, להפחית זמני השבתה של מכונות ולהקטין עלויות. היא הונפקה לראשונה בנאסד"ק ב-2025 במחיר של 6.5 דולר למניה, ונסחרת כיום במחיר דומה.

באודיסייט מציינים שהרישום הכפול נועד להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה, לשפר את נזילות המסחר ולהגדיל את הגישה למשקיעים ישראלים ובינלאומיים, ומאמינים שהמהלך יתמוך באסטרטגיית הצמיחה שלה.

3 דברים שחשוב לדעת על אודיסייט 1

110 מיליון דולר - שווי השוק של החברה בנאסד"ק

1.1% תשואת המניה מההנפקה. 99% עלייה מתחילת השנה

52 עובדים מועסקים בחברה, מרביתם במשרדיה ברמת גן

חסם רגולטורי בפני רישום דואליות נוספות

לדברי מנכ"ל החברה, יהוא עופר (אל"מ במיל', לשעבר מפקד בסיס שדה דב ובכיר באלביט), ההחלטה לבצע רישום כפול משקפת את המחויבות העמוקה לחזק את הנוכחות בשוק ההון ולהגדיל את הערך לבעלי המניות. "אנחנו מאמינים שהרחבת פלטפורמות המסחר שלנו תגדיל את החשיפה לבסיס משקיעים רחב ומגוון יותר", אמר עופר.

הרישום הכפול בת"א החל בשנת 2000 ונועד למשוך חברות ישראליות, בעיקר מתחומי הטכנולוגיה, להירשם למסחר בבורסה כאן. בשנים האחרונות השוק המקומי הפך ליותר גלובלי, בזכות יוזמות של רשות ני"ע והבורסה (כמו פרסום דוחות באנגלית ומעבר למסחר בימים שני עד שישי), ומשקיעים זרים הגדילו את חלקם במסחר.

בגלובס פורסם לאחרונה כי מספר חברות טכנולוגיה ישראליות שנסחרות כיום רק בוול סטריט מעוניינות להירשם בת"א במסגרת הרישום הכפול, אך חלקן לא יכולות לעשות זאת בשל חסם רגולטורי. מדובר על חברות עם שני סוגי מניות, דבר מקובל בוול סטריט אך אסור בת"א, והנושא נמצא על שולחנה של ועדת הכספים בכנסת. זאת במטרה להחריג חברות דואליות מהסעיף בחוק האוסר זאת.

נציין כי בניגוד לעבר, רוב החברות הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר כיום הן דואליות, דוגמת אלביט, טבע וטאואר, ולצדן הבנקים שנסחרים רק בת"א ולא בוול סטריט.

אודיסייט פועלת בארץ מרמת גן ומעסיקה 52 עובדים, רובם בישראל וחלק קטן מהם בארה"ב. החברה הוקמה בשנת 2013 בהובלת פרופ' בנעד גולדווסר (בעברו בין מייסדי ענקית המכשור הרפואי מדינול), שמכהן כיו"ר החברה.

ב־2019 היא החלה לפעול בתחום הפעילות הנוכחי שלה בעקבות עסקת מיזוג. במשך זמן מסוים היא נסחרה (תחילה תחת שמה הקודם ScoutCam) מעבר לדלפק בארה"ב, ובפברואר אשתקד השלימה הנפקה קטנה והחלה להיסחר בנאסד"ק.

בין בעלי המניות: ארקין, חרל"פ ומוסדיים

מלבד גולדווסר, דירקטוריון אודיסייט כולל עוד דמויות מוכרות, בהם איש העסקים והמשקיע המיליארדר מורי ארקין, ענבל קרייס שהיא מנהלת החדשנות בחטיבת מערכות טילים וחלל בתעשייה האווירית, וזאב וורמברנד שניהל בעבר את קופות החולים כללית ומאוחדת.

ארקין הוא גם בעל השליטה באודיסייט, עם החזקה של 41.8% מהון המניות שלה, בשווי נוכחי של 52.2 מיליון דולר. בעלי עניין נוספים הם גופים מוסדיים: הפניקס עם החזקה של 21%, מור עם 8.6% וקרנות השתלמות למורים ולגננות עם 5%. חברת סודוקו קפיטל הקשורה ליבואן הרכב שמואל חרל"פ מחזיקה ב־7.1% מהחברה. היו"ר גולדווסר והמנכ"ל עופר מחזיקים ב־4.8% וב־3.4% מהון המניות, בהתאמה.

אודיסייט סיימה את 2025 עם הכנסות של 3 מיליון דולר והפסד נקי של 17 מיליון דולר, וצבר ההזמנות שלה עמד בסוף השנה על 13.8 מיליון דולר. לחברה היו בסוף 2025 כ־26 מיליון דולר בקופה, ללא חוב.