אחרי חמישה שבועות שליליים, שבוע המסחר האחרון בוול סטריט הסתיים בעליות. השבוע היה מקוצר (ללא מסחר ביום שישי, בשל Good Friday), ובסיומו המדדים המובילים נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס עלו ב-3%-4.4%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

Wix השלימה את המכרז לרכישה עצמית של מניות ותרכוש 29.7% ממניותיה

מניית Wix נפלה ביום חמישי (יום המסחר האחרון בשבוע) ב-9.5%, ובשבוע כולו היא רשמה ירידה של 6%. בסיום שבוע המסחר, המניה ננעלה במחיר של 81.95 דולר, שמשקף לחברת האינטרנט שווי שוק של 4.8 מיליארד דולר. Wix, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת למשתמשים בה להקים ולנהל אתרי אינטרנט.

בשבוע שעבר, החברה דיווחה על תוצאות המכרז שערכה לרכישה עצמית של מניותיה. נזכיר כי בחודש שעבר, היא הודיעה על הקצאת עד 1.75 מיליארד דולר לרכוש מניות של עצמה בדרך של מכרז, במחירים של 80-92 דולר למניה. לפני ההצעה, המניה נסחרה בכ-74 דולר, כך שההצעה היוותה פרמיה, אך בהמשך היא קפצה ועקפה את הרף התחתון של המחירים שהוצעו.

המכרז הסתיים בשבוע שעבר והתוצאות שלו הראו שהמחיר שנקבע היה 92 דולר, ובעלי מניות מכרו ל-Wix בחזרה קרוב ל-17.6 מיליון מניות שהיו להם. בסך-הכול, החברה תשלם עבור המניות מעל 1.6 מיליארד דולר. מדובר על מניות שמהוות 29.7% ממניות החברה נכון למועד הדיווח.

ניר זוהר, נשיא החברה, מסר שהוא מרוצה מהתוצאות, שמאפשרות לחברה לרכוש בחזרה כמעט 30% משווי השוק ולהחזיר ערך משמעותי למשקיעים. "אנחנו מאמינים שהתוצאות משקפות אמונה משותפת בקרב בעלי המניות באסטרטגיה שלנו לטווח הארוך, ואמון עמוק שלהם ביכולת שלנו להוביל, בזמן שה-AI ממשיכה לעצב מחדש את האינטרנט".

בעלי המניות שבחרו להישאר עם ההחזקה שלהם ולא למכור אותה לחברה, יחזיקו כעת בשיעור גדול יותר מהמניות, מכיוון שמספר המניות הכולל ירד. הירידה במספר המניות תשפיע גם על נתון הרווח למניה בדוחות הבאים.

במקביל לדיווח על השלמת המכרז, בשבוע שעבר, UBS הוריד המלצה למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי" במחיר יעד של 96 דולר, שמשקף פרמיה של 17.1% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

אודיסייט מצטרפת לבורסה בתל אביב

אחרי שענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס התחילה להיסחר בבורסה בת"א במקביל למסחר בוול סטריט, עוד חברה עושה את הצעד הזה - אם כי מדובר בחברה בסדר גודל קטן בהרבה. אודיסייט (Odysight.ai) , שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 110 מיליון דולר, דיווחה בשבוע שעבר על רישומה במסגרת הרישום הכפול ותחילת מסחר בבורסה בת"א החל מ-9 באפריל (יום חמישי הקרוב). בחברה מציינים שהרישום הכפול נועד להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה, לשפר את נזילות המסחר ולהגדיל את הגישה למשקיעים ישראלים ובינלאומיים, ומאמינים שהמהלך יתמוך באסטרטגיית הצמיחה שלה.

אודיסייט מפתחת ומשווקת פתרונות לניטור ותחזוקה על בסיס חיזוי מבוסס AI. הפתרון שלה נועד לנטר ניטור רציף של רכיבים קריטיים, תשתיות ומכונות, ובין הלקוחות שלה נמצאים חיל האוויר הישראלי ו-NASA. היא הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשנה שעברה, במחיר של 6.5 דולר למניה, ונסחרת כיום במחיר דומה.

לדברי מנכ"ל החברה, יהוא עופר, ההחלטה לבצע רישום כפול משקפת את המחויבות העמוקה לחזק את הנוכחות בשוק ההון ולהגדיל את הערך לבעלי המניות. "אנחנו מאמינים כי הרחבת פלטפורמות המסחר שלנו תגדיל את החשיפה שלנו לבסיס משקיעים רחב ומגוון יותר", אמר עופר.

ריסקיפייד קנתה מניות של עצמה מקרן פיטנגו ב-4.3 מיליון דולר

חברת הפינטק ריסקיפייד נסחרה במגמה חיובית בימי המסחר האחרונים של השבוע ועלתה בימים שלישי-חמישי ב-4.9%. ריסקיפייד, המנוהלת על-ידי המייסד המשותף שלה, עידו גל, פיתחה מערכת למניעת הונאות במסחר והיא נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 661 מיליון דולר.

לפני מספר שבועות, ריסקיפייד הודיעה שחתמה על הסכם לרכישת מניות של עצמה מידי אחת מבעלות המניות בה - קרן ההון סיכון פיטנגו, במסגרתו היא תרכוש מפיטנגו מיליון מניות מסוג A תמורת כ-4.3 מיליון דולר. ההסכם קבע מחיר של 4.26 דולר למניית ריסקיפייד, שהיווה אז הנחה מסוימת על המחיר בשוק. בשבוע שעבר, ריסקיפייד דיווחה על השלמת המהלך. במקביל, דווח לאחרונה שאהרון מנקובסקי מפיטנגו עזב את דירקטוריון ריסקיפייד (ובמקומו מונה כדירקטור ד"ר סאמר חאג' יחיא, לשעבר יו"ר בנק לאומי).

פיטנגו היא בעלת מניות בריסקיפייד עוד מלפני ההנפקה הראשונה שלה בוול סטריט בשנת 2021. נכון לדיווח האחרון בינואר השנה, פיטנגו החזיקה בכ-4.9 מיליון מניות ריסקיפייד וב-8.9% מזכויות ההצבעה בחברה.

ריסקיפייד הונפקה לראשונה ב-2021 לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר ולאחר קפיצה במניה בתחילת המסחר, היא נחלשה ולא חזרה לרמות שבהן נסחרה באותה תקופה. מחיר המניה כיום נמוך ב-80.8% מההנפקה.