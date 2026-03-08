שבוע המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, על רקע המלחמה באיראן שהובילה לעליית מחירי הנפט, וכן בשל נתונים חלשים משוק העבודה האמריקאי. בין המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל), בלטו במסחר בשבוע שעבר מניות מהסקטור הביטחוני, אך גם בענפים נוספים.

Silynxcom זינקה בעקבות הזמנה מכוח צבאי במזרח התיכון

החברה הביטחונית Silynxcom בלטה במסחר ביום שישי, עם זינוק של 58% במחזור מסחר עצום ביחס לממוצע במניה (לאחר מכן, במסחר המאוחר המניה נפלה בשיעור דו־ספרתי). מחיר הנעילה ביום שישי משקף לחברה מנתניה שווי שוק של כ-10 מיליון דולר בבורסת NYSE American (הבורסה לחברות קטנות יותר ששייכת לבורסת ניו יורק). החברה הונפקה לראשונה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", לפי שווי של 21 מיליון דולר.

החברה, בניהולו של ניר קליין, מפתחת ומייצרת מכשירי תקשורת טקטיים שמתאימים לשדה הקרב. המוצרים שלה משולבים במוצרים של צדדים שלישיים ונמצאים בשימוש של כוחות הביטחון. ביום שישי, החברה דיווחה על הזמנת רכש למערכות הטקטיות שלה שקיבלה, בהיקף של 620 אלף דולר, "מכוח צבאי במזרח התיכון", ללא פירוט נוסף. לפי הדיווח, מדובר בלקוח קיים, וההזמנה הזו משקפת את האמון המתמשך שלו בחדשנות של החברה ובמוצרים שלה שתואמים לשדה הקרב.

עוד קודם לכן, ביום רביעי, החברה דיווחה על זכייה במכרז ממשלתי במדינה באסיה, שמוערך ב-400 אלף דולר, והיא תספק לכוח הצבאי באותה מדינה אוזניות שמתאימות לקרב ומאפשרות תקשורת דו־כיוונית ברורה גם בסביבת לחימה רועשת.

חברה נוספת מהתחום הביטחוני שעלתה ביום שישי היא אודיסייט (Odysight.ai) בניהולו של יהוא עופר, שמציעה פתרון ניטור רציף לרכיבים קריטיים. מנייתה טיפסה ב-8.6% בעקבות דיווח על שותפות עם XP Services שצפויה להביא לכך שמערכת ראשונה שלה תותקן בקרוב על מטוס בארה"ב.

אלביט מערכות בשיא; שוויה זינק ב-7.8 מיליארד דולר בשבוע

מניית אלביט מערכות לא עוצרת: ביום שישי, היא עלתה ב-5.4% ובכך סיימה שבוע מסחר בעלייה של 21.7%. בשבוע הזה, נוספו לשווי השוק של אלביט כמעט 7.8 מיליארד דולר, והיא הפכה במהלכו לחברה הישראלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר. זאת, על רקע הלחימה שהתחדשה במזרח התיכון.

מעבר לכך, אלביט, המנוהלת על־ידי בצלאל (בוצי) מכליס, נמצאת לפי דיווחים בדרך לעסקת ענק עם גרמניה. לפי הדיווחים, ממשלת גרמניה שוקלת רכישה של מערכת לשיגור רב־קני של רקטות EuroPULS, כחלק מתהליך ההתעצמות של הצבא הגרמני, בעסקה של 6 מיליארד אירו.

אלביט צפויה לפרסם בשבוע הבא את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025, ולפי תחזיות האנליסטים היא אמורה להציג צמיחה של 15.7% בהכנסות ושל מעל 40% ברווח הנקי למניה.

בעל השליטה באלביט הוא מיקי פדרמן, שמחזיק ב-42.1% מהון המניות. שווי ההחזקה שלו מגיע כעת ל-18.3 מיליארד דולר, עלייה של כמעט 3.3 מיליארד דולר בשווי בשבוע המסחר האחרון.

מניית Wix זינקה ב-33% בשבוע אחד

כאמור, לא רק מניות ביטחוניות בלטו בקרב הישראליות בוול סטריט בשבוע שעבר. גם מניית Wix סיימה את שבוע המסחר בקפיצה של 33.3%. אמנם המניה עדיין רושמת תשואה שלילית של 9.6% מתחילת השנה (על רקע חששות המשקיעים מהשפעות שליליות מצד ה-AI על חברות התוכנה), אך בהשוואה לשפל אליו הגיעה המניה בחודש שעבר, היא כבר התאוששה ועלתה ב-49.5%. נכון להיום, שווי השוק של החברה עומד על 5.2 מיליארד דולר.

Wix, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת להקים ולנהל אתרי אינטרנט. בשבוע שעבר, לצד פרסום דוחות כספיים, החברה דיווחה על שני מהלכים לכאורה מנוגדים: מצד אחד, היא מגייסת 250 מיליון דולר ממשקיעים שבראשם קרן Durable Capital Partners ומצד שני ממשיכה בתוכנית הרכישה העצמית של מניות, ואף הודיעה על מעין מכרז לרכישת מניות תמורת עד 1.75 מיליארד דולר.

בשיחה עם עיתונאים, הסביר נשיא החברה ניר זוהר כי "אלה אירועים שלא באמת קשורים. רכישת מניות מנטרלת את הדילול של ההנפקה, אבל ההנפקה לא נועדה להזרים כסף לחברה, אלא בעיקר לצרף משקיע שמהווה תרומה משמעותית ויכול להיות עוגן בסביבה מאוד תנודתית". זוהר הוסיף כי הרכישה העצמית מבוצעת "כי אנחנו חושבים שמחיר המניה מאוד נמוך ומאוד אטרקטיבי, וזו הזדמנות יוצאת־דופן". הרכישה העצמית תפחית את מספר המניות, ובכך בעלי מניות שלא ימכרו את מניותיהם יישארו עם החזקה בשיעור גבוה יותר.

לפי הצעת Wix למשקיעים, החברה תקצה עד 1.75 מיליארד דולר לרכישת מניות בטווח מחירים שינוע בין 80-92 דולר. לפני הדוחות, מניית Wix נסחרה במחיר של 74.4 דולר כך שהטווח היווה פרמיה, אך אחרי הזינוקים במניה, היא כבר עקפה את המחירים שהיא מציעה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, כמעט כל האנליסטים שמסקרים את החברה (21 מתוך 24) חיוביים, והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים משקף פרמיה של 37.8% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.