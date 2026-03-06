הממשלה הגרמנית שוקלת רכישת ענק של מערכת הרקטת EuroPULS שפיתחה חברת "אלביט", בשווי מצטבר של כשישה מיליארד אירו; כך דווח בימים האחרונים בתקשורת הבינלאומית, על סמך פרטים שהעניקו גורמים אנונימיים.

ה- EuroPULS היא מערכת מותאמת במיוחד לאירופה של מערכת ה- PULS לשיגור רב-קני של רקטות. את המערכת והרקטות מייצרת שותפות בין אלביט גרמניה ל-KDNS הגרמנית-צרפתית ולחברת DIEHL הגרמנית. במצגת שהציגה "אלביט" בעבר לעיתונאים פורסמה כוונתה להפוך את גרמניה למרכז ייצור אירופי לסדרה זו.

עד כה, גרמניה, דנמרק והולנד כבר הזמינו מערכות EuroPULS, ודווח על כוונה עתידית של יוון להצטייד במערכת. לפי דיווח ב"בלומברג", כחלק מהליך ההתעצמות של הצבא הגרמני, הוא שוקל כעת רכש מסיבי של כ-500 מערכות EuroPULS- 250 בעבור הצבא הגרמני ו-250 בעבור ממשלות אחרות בתנאים זהים. כמו כן, הצבא הגרמני שוקל רכש מסיבי של רקטות עבור המערכות הללו,.

ההסכם עשוי להיות מאושר במהלך השנה הקרובה, נכתב בדיווח. העסקה הכוללת של משגרים ורקטות תסתכם בשישה מיליארד אירו, לפי הערכות, ותסמל העמקה נוספת של הקשרים הביטחוניים בין המדינות. זאת, אחרי מכירת ה"חץ 3" מתוצרת התעשייה האווירית ב-3.5 מיליארד אירו, מיירטים נוספים למערכת במיליארדים וכן עסקות למכירת מל"טים התקפיים וצוללת בלתי-מאוישת, גם הם מתוצרת התעשייה האווירית.

בעבר דווח כי השותפות האירופית המייצרת את המערכת מקיימת בימים אלו משא ומתן עם שורת חברות גרמניות על מפעלי ייצור אפשריים ברחבי גרמניה, שיענו על הביקוש המוגבר.

"אלביט" לא מסרה תגובה בנוגע לדיווח, כמו גם החברות הגרמניות שהוזכרו. אתר החדשות הביטחוניות כתב כי בנוסף על החברות Diehl ו-KNDS שאיתן אלביט כבר יצרה שותפות לייצור המערכות, חברות אחרות שעשויות להשתתף בייצור הן הן MBDA ו-Bayern Chemie.

"בלובמרג" כתבה כי גם חברת Saab AB השבדיה ו- Kongsberg Gruppen ASA עשויות לקחת חלק בייצור הרקטות. לפי הדיווח, חלק מהמשגרים ומהטילים יסופקו עד 2030, והרקטות שייכללו בהזמנה יהיו לטווח של 150 קילומטר. אחרי שנה זו צפוי להתקיים רכש נוסף של אלפי רקטות מדי שנה.