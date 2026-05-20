גל עזיבות בכירים בבנק הפועלים

בימים האחרונים נרשם גל עזיבות של בכירים בבנק הפועלים, תחת ניהולו של המנכ"ל ידין ענתבי. ברקע, יחסי העבודה מול הוועד נמצאים בשפל, לנוכח סכסוך עבודה מתמשך בשל תוכנית ההתייעלות של ההנהלה. לגלובס נודע כי שני בכירים מהחטיבה העסקית הודיעו לבנק על כוונתם לפרוש מתפקידם, וכך גם בכיר בתחום המשכנתאות.

● רווח של 7 מיליארד ש' ברבעון. אז מה מטריד את מנהלי הבנקים

● מה קרה למניות הבנקים? המשקיעים הפסידו מעל 30 מיליארד ש' בשבוע

השלושה הם אילן פרץ, ראש אגף בנקאות מסחרית, יגאל בינדס מנהל סקטור תשתיות ואנרגיה באגף העסקי, ותום בן דוד מנהל המשכנתאות הארצי. נזכיר כי רק לפני כמה חודשים עזב ראש החטיבה העסקית בבנק, איתמר פורמן, לטובת תפקיד מנכ"ל ישראכרט (שאליו נכנס פורמלית בפברואר).

באשר לפרץ ובינדס, מדובר בשתי עזיבות משמעותיות בחטיבה העסקית, שהיא אחת המרכזיות בבנק. פרץ, 59, עתיד לעזוב לאחר קריירה ארוכה בת כ-30 שנה בבנק. בתפקידו הנוכחי הוא בחטיבה העסקית, שנותנת שירותים ללקוחות בענפי משק כגון נדל"ן, תעשייה מסחר ומלונאות, תשתיות אנרגיה ושוק ההון וכן מימון פרויקטים ותשתיות. בעבר שימש בתפקידים בכירים בחטיבה הקמעונאית, שמעניקה שירותים ללקוחות משקי הבית בישראל, כמו גם ללקוחות פרטיים, תושבי חוץ ועסקים קטנים.

נמצא בעיצומה של תוכנית התייעלות

בינדס, 63, עובד בבנק כ-33 שנים, ובין היתר ניהל בעברו את מרכז עסקים השרון, ומעל לעשור שימש כעוזר אישי למנכ"ל הבנק. בתחילת דרכו ניהל את סניף כיכר המדינה של הבנק, ובין היתר שימש בתפקידי ניהול במחלקת האשראי האגף לבנקאות מסחרית.

בן דוד מונה לפני שנה לתפקיד חדש בבנק, שהוגדר כ"מנהל משכנתאות ארצי". המינוי כפוף לשתי מנהלות בכירות במקביל, אריאלה רנדלשטיין ראש אגף המשכנתאות בבנק ופזית גרפינקל ראש החטיבה הקמעונאית. בן דוד, שעובד בבנק כ-16 שנים, שימש בתפקידו הקודם כיועץ אסטרטגי לגרפינקל, וצמח בתפקידים שונים בחטיבה הקמעונאית. כשמונה לתפקידו הנוכחי לפני קצת יותר משנה, נמסר כי המהלך אמור לחזק את החיבור בין יחידות השטח של הבנק למטה של אגף המשכנתאות בחטיבה הקמעונאית.

בנק הפועלים הוא השני בגודלו בארץ במונחי שווי שוק בבורסה, ונמצא בימים אלה בעיצומה של תוכנית התייעלות שיזמה ההנהלה ועליה הודיעה בסוף 2024, לצמצום של 770 משרות בבנק. בעוד שלא ברור האם לגל העזיבות יש קשר לסכסוך העבודה, מדובר באובדן של כישרונות בכירים בבנק, עם ותק מצרפי של כמעט 80 שנות עבודה.

עד כה צעדי העובדים כללו השבתה של כלל סניפי הבנק ביום חמישי האחרון (ליום אחד). הבנק דיווח באותו יום על רווח נקי של 2.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2026, שחיקה של 12% בתוך שנה. מחצית מהרווח הנקי תחולק כדיבידנד לציבור בעלי המניות (1.1 מיליארד שקל).