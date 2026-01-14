ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פלייטיקה

פלייטיקה תפטר 15% מעובדיה: "המציאות הכלכלית של התעשייה השתנתה"

חברת הגיימינג צפויה לפטר ברבעון הראשון מעל 500 עובדים, כאשר כ-1,000 מכלל עובדיה מועסקים בישראל • המנכ"ל רוברט אנטוקול ציין כי החברה שואפת להוביל בתחום המשחקים למובייל, בין היתר על־ידי הרחבת המכירות הישירות לצרכן ושימוש ב-AI ובאוטומציה • מניית החברה איבדה כ-86% מערכה מאז ההנפקה ב-2021

שירי חביב ולדהורן 14:40
רוברט אנטוקול מנכ''ל ומייסד פלייטיקה / צילום: יח''צ אוהד רומנו
רוברט אנטוקול מנכ''ל ומייסד פלייטיקה / צילום: יח''צ אוהד רומנו

חברת הגיימינג פלייטיקה מודיעה באופן רשמי על שינוי ארגוני ופיטורי עובדים, שהערכות לגביהם פורסמו לפני כחודשיים. במסגרת התהליך, החברה צפויה לפטר 15% מעובדיה במהלך הרבעון הראשון של השנה, ולהכיר בעלויות של 12-15 מיליון דולר בגין פיצויי פיטורים ועלויות נלוות. בסוף שנת 2024, החברה העסיקה כ-3,500 עובדים. המשמעות היא פיטורי למעלה מ-500 עובדים. לפי הערכות, כ-1,000 מכלל עובדי החברה מועסקים בישראל.

מייסד ומנכ"ל פלייטיקה, רוברט אנטוקול, שלח מכתב לעובדים ובו כתב כי "ההחלטה לא התקבלה בקלות, והיא משקפת שינוי יסודי באופן שבו אנו פועלים, על מנת שנוכל להשקיע בעתיד ולהמשיך להוביל בסביבה המאוד תחרותית של שוק משחקי המובייל".

אנטוקול הוסיף שבמשך שנים, פלייטיקה פעלה מתוך תפיסה של צמיחה רחבה, תוך יישום מודלים דומים של הקצאת משאבים בכל פורטפוליו המשחקים שלה. "המציאות הכלכלית של התעשייה השתנתה, והגישה של 'פתרון אחד שמתאים לכולם', כבר אינה מתאימה למציאות החדשה", כתב אנטוקול. לדבריו, כדי להמשיך להוביל, יש להתאים את מבנה העלויות. "אם לא נבצע את ההתאמות הנדרשות במבנה העלויות כבר היום, אנו נתפשר על יכולתנו להשקיע בצמיחה ובעתיד החברה. איננו יכולים להמשיך להקצות משאבים למשחקים בוגרים באותן רמות היסטוריות, ובמקביל לנסות לבנות עתיד חדש. על־ידי התאמת היקף ההשקעה שלנו באופן מדויק בכל פורטפוליו המשחקים, נוכל לפנות את המשאבים הדרושים כדי להשקיע במשחקים עם פוטנציאל הצמיחה הגבוה", הסביר.

לדברי אנטוקול, "הפעם זה שונה", משום שהשינוי פותח בפני החברה פרק חדש שייצור לה הזדמנויות צמיחה חדשות. "לא מדובר בנסיגה, אלא במהלך יזום של מיקוד כוח ועוצמה. מטרתנו נותרה ללא שינוי: להיות חברת משחקי המובייל העצמאית המובילה במערב", כתב אנטוקול, והוסיף שפלייטיקה תעשה זאת, בין היתר, על־ידי ערוץ פיתוח למשחקים חדשים והרחבת המכירות הישירות לצרכן (DTC), וכן בעזרת שימוש ב-AI ואוטומציה. "זה הרגע שלנו לעצב את העשור הבא של פלייטיקה. אני סמוך ובטוח שעם התשוקה והמיקוד שלכם, לא רק שנעבור את התקופה הזו, אלא נצמח יחד ונוביל את פלייטיקה להיות חזקה יותר מאי פעם", סיכם אנטוקול.

החברה ביצעה בשנים האחרונות מספר סבבי פיטורים

פלייטיקה הונפקה לראשונה בנאסד"ק בדיוק לפני חמש שנים, בינואר 2021. שווי החברה בהנפקה עמד על 11.1 מיליארד דולר, אך מאז המניה שלה איבדה 86% מערכה ושווי השוק שלה מגיע כיום לכ-1.4 מיליארד דולר. החברה מפתחת משחקים למובייל, כולל משחקי קזינו וקז'ואל, ולאורך השנים היא ביצעה מספר סבבי פיטורים. מדובר בחברה רווחית שאף מחלקת דיבידנד, אך מתקשה להציג צמיחה. פלייטיקה סיימה את השנים 2023 ו־2024 עם שחיקה בהכנסות, ואילו שורת הרווח הנקי לא הציגה מגמה עקבית - בחלק מהשנים מאז ההנפקה היא גדלה, ובחלק התכווצה (בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הרווח הנקי ירד ב־42%).

לפי התחזית ל-2025, פלייטיקה אמורה לסיים את השנה עם הכנסות של 2.7-2.75 מיליארד דולר ו־EBITDA מתואם של 715-740 מיליון דולר - מספרים שמשקפים צמיחה של 5.9%־7.9% בהכנסות (אחרי שב־2024 הן ירדו) וירידה של 2.3%־5.6% ב-EBITDA לעומת השנה הקודמת.