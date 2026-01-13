איטורו מפטרת 7% מהעובדים: "נוקטים בצעדים מתוך עמדת חוזק"

פחות משנה לאחר ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק, חברת הפינטק איטורו (eToro) מפטרת כ-7% מעובדיה. לפי התשקיף שהגישה לפני ההנפקה, בסוף 2024 היא העסיקה 1,501 עובדים ב-10 אתרים ברחבי העולם, כך שמדובר על פיטורי קצת מעל 100 עובדים.

איטורו, בניהולו של המייסד המשותף יוני אסיא, פיתחה פלטפורמה למסחר בניירות ערך ואפיקים נוספים, והיא הונפקה לראשונה במאי 2025 לפי שווי של כ-4.4 מיליארד דולר ומחיר מניה של 52 דולר. לאחר שהמניה עלתה לשיא של כ-76 דולר, היא שינתה כיוון וכיום נסחרת במחיר שנמוך ב-38.5% ממחיר ההנפקה, ולפי שווי שוק של כ-2.7 מיליארד דולר.

הדוחות האחרונים שפרסמה החברה היו חיוביים והיא דיווחה על Net Contribution, נתון שמשקף את ההכנסות שלה מעמלות מסחר, בסך 215 מיליון דולר - צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל.

מאיטורו נמסר בתגובה: "כחלק מתהליך ההתבגרות של איטורו, חשוב לנו לוודא שהמבנה הארגוני שלנו תואם את צרכי העסק ותומך באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלנו. לכן, קיבלנו את ההחלטה לצמצם את כוח האדם הגלובלי שלנו בכ-7%. זו לא החלטה קלה, ואנו מחויבים לעשות כל שניתן כדי לתמוך בעובדים שנפגעו מהמהלך. לעיתים קשה יותר לבצע שינויים כאלה דווקא כשמצב החברה טוב, אבל זו גם התקופה שבה הם הכי נחוצים. הצעדים שאנו נוקטים, מתוך עמדת חוזק, יאפשרו לנו להתמקד בטכנולוגיות ובהזדמנויות שיעצבו את עתידנו".