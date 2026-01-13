אחרי זינוק של 300% בשנה: החברה הביטחונית שמגייסת 192 מיליון שקל

חברת טיאסג'י (TSG) מנצלת את הגאות במחיר מנייתה בשנתיים האחרונות, כדי לגייס סכום של כ-192 מיליון שקל משורה של גופי מוסדיים. זה מצטרף לגיוס קודם שביצעה לפני כחודשיים בהיקף של כ-103 מיליון שקל. ברקע חל זינוק של מעל 300% בשנה האחרונה במחיר מניית החברה, שהונפקה בתל אביב לפני כשנה וחצי.

במסגרת הגיוס, אותו הובילה חברת החיתום אקטיב בניהולו של עומרי לוי, הנפיקה טיאסג'י מניות המהוות כ-10.6% מהחברה במחיר של 600 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של כ-12% על שער הבסיס של המניה. לצד זאת, העניקה החברה לרוכשים אופציה לקנות מניות נוספות במחיר מימוש גבוה יותר, שבמקרה שימומשו יזרימו לחברה סכום נוסף של עד 92 מיליון שקל.

בגיוס של יצרנית התוכנה למגזר הביטחוני והאזרחי, לקחו חלק חברת הביטוח מנורה, שהשקיעה כ-30 מיליון שקל נוספים שהגדילו את החזקתה בטיאסג'י לכ-9.2%, וכן חברות הביטוח מגדל ואיילון ובתי ההשקעות מיטב ואי.בי.אי. עבור אלו זו כניסה ראשונה לפוזיציה במניה.

בטיאסג'י מציינים כי כספי ההנפקה ישמשו להמשך יישום תוכניתה לרכישת חברות בתחומי הליבה ובשווקים משלימים, להרחבת היצע הטכנולוגיות, הפתרונות והמערכות שמספקת החברה, לחיזוק מעמדה בשוק המקומי, וכן להרחבת פעילותה והפריסה הגלובלית בשווקים בינלאומיים.

"הגיוס הנוכחי אשר מצטרף לגיוס קודם שבוצע לפני כשלושה חודשים, מחזק את איתנותה הפיננסית של החברה ותומך באסטרטגיית הצמיחה שלה", מסר אריק קילמן, מנכ"ל טיאסג'י, "לרבות באמצעות רכישה של חברות".

אחת ההנפקות המוצלחות בתל אביב

טיאסג'י מפתחת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור מערכות ביטחוניות ואזרחיות. בין היתר היא מספקת מערכות שליטה ובקרה אוויריות וימיות וכן מערכות להגנה על גבולות, כמו גם תוכנה לניהול נכסי נדל"ן עירוניים עבור רשויות מקומיות. את שלושת הרבעונים הראשונים של 2025 סיימה טיאסג'י עם הכנסות של כ-315 מיליון שקל, גידול של כ-33% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2024. בשורה התחתונה הציגה החברה צמיחה של כ-37% ברווח הנקי שעמד על כ-12.8 מיליון שקל.

גיוסי ההון הפרטיים של טיאסג'י מגיעים על רקע הזינוק המתמשך במחיר המניה בעת האחרונה, לנוכח הגאות במניות הביטחוניות על רקע המלחמה. בשנה האחרונה זינקה מניית החברה בכמעט 310% לשווי של כ-1.9 מיליארד שקל. זאת, לאחר שלפני כשנה וחצי, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, היא השלימה הנפקה לפי שווי של 460 מיליון שקל - מה שהפך אותה לאחת ההנפקות המוצלחות ביותר של השנים האחרונות.

מרוויחות: התע"א ופורמולה מערכות

מי שנהנו מהזינוק במחיר המניה הן בעלות השליטה, פורמולה מערכות והתעשייה האווירית, המחזיקות כל אחת ב-37% מהמניות (טרם הגיוס הנוכחי) בשווי של כ-691 מיליון שקל. זאת, לאחר שבשנת 2016 הן רכשו את החברה בחלקים שווים תמורת 50 מיליון דולר בלבד.

הזינוק של אר פי אופטיקל

חברה ביטחונית נוספת שהלכה בדרכה של טיאסג'י וזכתה לקבלת פנים חמה בבורסה היא אר פי אופטיקל , המייצרת סנסורים למגוון פלטפורמות, בעיקר למערכות אלקטרו־אופטיות של התעשיות הביטחוניות. מניית החברה, שהונפקה בסוף חודש מאי האחרון לפי שווי של 575 מיליון שקל, כמעט ושילשה את שוויה תוך פחות משנה, והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-2.7 מיליארד שקל.

המרוויחה הגדולה מההנפקה הזו היא קרן מנור אוורגרין, שנוסדה על ידי יוצאי לאומי פרטנרס אבי אורטל ויובל זעירא, אשר השקיעה באר פי אופטיקל לפני שנתיים כאשר רכשה 40% ממניותיה תמורת 70 מיליון שקל בלבד. הקרן מכרה בחודש החולף מניות בחברה הביטחונית בהיקף של כ-177 מיליון שקל, ונותרה עם החזקה השווה 445 מיליון שקל.

מי שעוד צברו הון עתק מהזינוק המטאורי של מניית אר פי אופטיקל הם צמד המייסדים, רן כרמלי ופבל רשידקו, המחזיקים כל אחד מניות בשווי של כ־352 מיליון שקל, לאחר שכבר מכרו נתח מהחזקותיהם במסגרת ההנפקה.

גם חברת אקסון ויז'ן הקטנה, שהנפיקה בסוף חודש יולי האחרון את מניותיה לפי שווי של כ־170 מיליון שקל, נהנתה מהגאות בסקטור הביטחוני. למרות פתיחה מגומגמת, מאז ההנפקה זינקה מניית החברה, המפתחת פתרונות בינה מלאכותית המוטמעים בכלי לחימה אוויריים ויבשתיים, ב-95% לשווי של 245 מיליון שקל.