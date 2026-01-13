עסקת המיזוג לפעילות האנרגיה המתחדשת של חברת אפקון וחברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר שבשליטת קרן קיסטון (55.2%), עלתה על שרטון והתפוצצה אתמול (ב'). לגלובס נודע כי משפחת שמלצר לא מבזבזת זמן ומתכננת שאפקון אנרגיה תצא השנה לדרך עצמאית - באמצעות הנפקה בבורסה. השווי שאותו ינסו להשיג בחברה יעמוד על לפחות 240 מיליון שקל. בשוק ההון הענישו את שתי המניות כאשר מניית סאנפלאואר ירדה ב-9%. גם אפקון החזקות איבדה שיעור דומה, אך מחקה את רוב הירידה לאחר שהיו"ר ישראל רייף רכש מניות. לאפקון אנרגיה שותפות עם מנורה ומגדל בחלק מהפרויקטים שלה באירופה.

במקור, שתי החברות דיברו על סינרגיה משמעותית בין שתי חברות האנרגיה המתחדשת: שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר, אמר באוגוסט האחרון לגלובס כי "אנחנו גדולים, ותיקים וחזקים תזרימית, ולצד השני יש הרבה יכולת, אבל התזרים עדיין פחות חזק. הטריטוריות שלנו דומות, ולאפקון יש כוח אדם בפולין ויוון, שזה משהו שלסאנפלאואר אין. לכן, החיבור הזה מאוד הגיוני; מי שעובד על הפיתוח של אפקון בפולין יכול לעבוד גם על סאנפלאואר בפולין. זה מכפיל כוח רציני". נבות בר, יו"ר סאנפלאואר הקודם, אמר כי "העסקה היא מהלך נוסף בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח".

אך מחליפו של בר, משה לחמני, כך נראה, חשב אחרת. זאת, בין היתר, בשל פרויקטי טורבינות הרוח של אפקון בסירין ובגלבוע, שבעיניו קיבלו שווי גבוה מדי ביחס למה שהוא העריך כשווים האמיתי. העסקה המקורית מאוגוסט שיקפה שווי של כ-380 מיליון שקלים לסאנפלאואר, שדומה למדי לשווי הבורסאי שלה כעת. אפקון אנרגיות מתחדשות זכתה בעסקה לשווי של 190 מיליון שקל. גורם בשוק הסביר כי בחודשים האחרונים חברת האם אפקון החזקות השקיעה סכום של 50 מיליון שקל בפרויקטים של החברה הבת אפקון אנרגיה, בעיקר באירופה. אלא שבסאנפלאואר לא הסכימו לשנות את היחס בעסקה בין שיעור ההחזקות של שתי החברות, מה שהוביל לפיצוץ סופי של המגעים.

באפקון אנרגיה מעריכים שהחברה תגיע להספק ייצור של כ-300 מגהוואט עד סוף שנת 2026. בנוסף, בנובמבר האחרון הוכרז שיתוף פעולה עם חברת נמקו ריאליטי על פרויקטי לוחות סולאריים ואגירה בהיקף של 65 מגהוואט, על גגות נכסים של נמקו, שצפויים להפיק ב-2027.

בהתחשב בשווי המקורי של 190 מיליון שקל בעסקת סאנפלאואר שלא צלחה, יחד עם 50 מיליון שקלים בהשקעה נוספת של אפקון אנרגיה וההתקדמות בפרויקטים המתוכננים, השווי של אפקון עומד לכאורה על מעל 240 מיליון שקל, אלא שלאחר פיצוץ העסקה עם סאנפלאואר, אפקון אנרגיה תצטרך לקבל את אמון השוק מחדש בשווי האמור וייתכן כי השוק ייתן לה שווי נמוך יותר.