עסקת המיזוג בין סאנפלאואר לאפקון התפוצצה

עסקת המיזוג בין אפקון לסאנפלאואר (בשליטת קרן קיסטון), שמזכר ההבנות עליה דווח בגלובס, התפוצצה בשל אי־שביעות רצון של יו"ר סאנפלאואר החדש, משה לחמני, מאיכות הנכסים של אפקון. זאת, בין היתר, בשל פרויקט "סירין גלבוע", טורבינת רוח שבעיניו תומחרה ביתר ביחס למה שהוא ראה כשוויה האמיתי. הדיווח לבורסה צפוי להתפרסם בבוקר יום שלישי.

באוגוסט האחרון, הצדדים נשמעו לגמרי אחרת: שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר, אמר אז לגלובס כי "אנחנו גדולים, ותיקים וחזקים תזרימית, ולצד השני יש הרבה יכולת אבל התזרים עדיין פחות חזק. הטריטוריות שלנו דומות, ולאפקון יש כוח אדם בפולין ויוון, שזה משהו שלסאנפלאואר אין. לכן, החיבור הזה מאוד הגיוני; מי שעובד על הפיתוח של אפקון בפולין יכול לעבוד גם על סאנפלאואר בפולין. זה מכפיל כוח רציני". נבות בר, יו"ר סאנפלאואר הקודם, אמר כי "העסקה היא מהלך נוסף בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח". אך מחליפו, משה לחמני, כך נראה, חשב אחרת.

העסקה שיקפה שווי של כ-380 מיליון שקלים לסאנפלאואר, סכום גבוה ב-44% משווי השוק הבורסאי שלה, שבערב הכרזת העסקה עמד על כ-263 מיליון שקל. גם אפקון אנרגיות מתחדשות, שהוערכה בסוף 2024 בשווי של 144 מיליון שקל, זכתה בעסקה לשווי של 190 מיליון שקל.

חלק ממה שהוביל את העסקה הוא הרצון לסינרגיה בין חברה ממונפת עם נכסים רבים (אפקון) לבין חברה עם תזרים מזומנים חזק ורצון להתרחב (סאנפלאואר). אך בסופו של דבר, בסאנפלאואר לא היו מרוצים מאיכות הנכסים המדוברים והעסקה התפוצצה.

עם זאת, המצב העסקי שהוביל לעסקה נותר בעינו: סאנפלאואר היא חברה עם תזרים מזומנים גדול ורצון להתרחב, כך שייתכן שנראה מגעים לעסקה עם חברה אחרת או צעדי התרחבות אחרים מצידה. אפקון, כך נראה, תיאלץ למצוא פתרון אחר למינוף שלה.