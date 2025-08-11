סאנפלאואר מתמזגת עם אפקון לפי שווי גדול ב-44% משוויה הבורסאי

שתי חברות האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר (בשליטת קרן קיסטון) ואפקון אנרגיות (בשליטת אפקון החזקות) חתמו על הסכם הבנות לקראת מיזוג.

● 3.8 מיליארד שקל ביום אחד: המהלך השקט והמניות שהרוויחו ממנו

● חימושים בכמעט מיליארד שקל: עסקת הענק של אלביט

העסקה משקפת שווי של כ-380 מיליון שקלים לסאנפלאואר, סכום גבוה ב-44% משווי השוק הבורסאי שלה, שבערב העסקה עמד על כ-263 מיליון שקלים. גם אפקון אנרגיות מתחדשות, שהוערכו בסוף 2024 בשווי של 144 מיליון שקל, זוכים עתה בעסקה לשווי של 190 מיליון שקל. בעקבות העסקה, סאנפלאואר ואפקון עולים משמעותית.

הן סאנפלאואר והן אפקון מחזיקות במתקני ייצור סולאריים בישראל ובפולין, כאשר אפקון מחזיקה בנוסף לכך גם באיטליה ובישראל. אפקון מחזיקה בכוח אדם משלה בפולין, שיוכל לנהל גם את נכסי סאנפלאואר. חלק נוסף בסיפור הוא הסינרגיה בין חברה ממונפת עם נכסים רבים (אפקון) לבין חברה עם תזרים מזומנים חזק ורצון להתרחב (סאנפלאואר).

שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר אמר לגלובס ש"אנחנו גדולים, ותיקים וחזקים תזרימית, ולצד השני יש הרבה יכולת אבל התזרים עדיין פחות חזק. הטריטוריות שלנו דומות, ולאפקון יש כוח אדם בפולין ויוון, שזה משהו שלסאנפלאואר אין. לכן החיבור הזה מאוד הגיוני, מי שעובד על הפיתוח של אפקון בפולין יכול לעבוד גם על סאנפלאואר בפולין. זה מכפיל כוח רציני". לדבריו "העסקה תשים את סאנפלאואר במקום אחר, וזה עומד בתכנית האסטרטגית שיזמנו לפני חצי שנה". נבות בר, יו"ר סאנפלאואר ומנכ"ל קרן קיסטון הוסיף בהודעה הרשמית ש"העסקה היא מהלך נוסף בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח".

המיזוג בין החברות, יבוצע בדרך של הקצאת מניות של סאנפלאואר לאפקון החזקות וכן תשלום של כ-85 מיליון ש״ח במזומן, בכפוף לבדיקות הנאותות ולהסכם המפורט. במסגרת מזכר ההבנות הוסכם כי ימונה לדירקטוריון סאנפלאואר דירקטור אחד מטעם אפקון החזקות.

ישראל רייף, יו"ר אפקון החזקות, אמר כי "העסקה עם סאנפלאואר מהווה אבן דרך משמעותית במסע הצמיחה של אפקון ומדגישה את הערך שיצרנו ואת השבחת הנכסים שלנו במגזר האנרגיות המתחדשות. פורטפוליו ההקמות וההפעלה שלנו, בהיקף של כ-770 מגה-וואט, מתוכם 80 מגה-וואט שכבר פועלים מסחרית וכ-270 מגה-וואט נוספים בהקמה שיופעלו במהלך שנת 2026 - מצטרף לפעילות הענפה של סאנפלאואר בישראל ופולין. אני מאמין כי המיזוג בין היכולות, הידע והניסיון של שתי החברות ייצור פלטפורמה עוצמתית להובלת השוק".

רון מילר, סמנכ"ל הכספים ומנהל פעילות האנרגיה המתחדשת בקבוצת אפקון, הוסיף כי "לעסקה זו השפעה ישירה ומיידית על הגידול ברווח הנקי של אפקון, בין היתר באמצעות הקטנת היקפי החוב ושיפור בשורת הוצאות המימון".