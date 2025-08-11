חימושים בכמעט מיליארד שקל: עסקת הענק של אלביט

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם חתם על הזמנות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת אלביט עבור צה״ל בהיקף של כ-900 מיליון שקל. ייצור החימושים יתבצע במפעלי אלביט ברחבי הארץ, המעסיקים אלפי עובדים, שמאז תחילת מלחמת חרבות ברזל פועלים במתכונת מוגברת בהתאם לדרישת המשרד.

● פוליסת הביטוח תכסה את כל הפסדי בזן ממתקפת הטילים האיראנית

עסקאות אלו מהוות נדבך מרכזי במדיניות שמקדם משרד הביטחון להרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי, כחלק מלקחי המלחמה ולתמיכה מלאה בכל צורכי צה״ל הן במערכה הנוכחית והן בהסתכלות עתידית לקראת עשור ביטחוני עצים.

עבור אלביט זו בשורה מצוינת, יממה לאחר שהאמברגו הגרמני החלקי ואירועים נוספים שבמרכזם הציפייה לפגישת טראמפ-פוטין באלסקה, והתקווה להפסקת אש באוקראינה, הביאו לירידת המניה ביותר מ-5%. רק לפני כשבועיים זכתה אלביט בחוזה בהיקף של כ- 260 מיליון דולר מחברת Airbus Defence and Space ("Airbus DS") לאספקת מערכות הגנה עצמית נגד טילים מונחי אינפרא-אדום (DIRCM) מסוג J-MUSIC להתקנה על מטוסי התובלה A400M של חיל האוויר הגרמני. החוזה, שיבוצע לאורך תקופה של שש שנים, הינו בהמשך להחלטת הרכש של המשרד הפדרלי לציוד, טכנולוגיית מידע ותפעול של הבונדסוור (BAAINBw).

מערכת ה-J-MUSIC DIRCM היא חלק ממשפחת פתרונות ההגנה האווירית MUSIC של אלביט, שנועדה להגן על מטוסים מפני איומי טילים מונחי אינפרא-אדום, ובפרט אלה המשוגרים ממערכות נ"מ ניידות (MANPADS). שילוב טכנולוגיית לייזר מתקדמת עם מערכות הדמיה בעלות ביצועים גבוהים מאפשר למערכת לזהות, לעקוב ולשבש איומי טילים נכנסים בזמן אמת, תוך מתן הגנה אוטונומית שאינה דורשת התערבות של הצוות. המערכת מתאפיינת בארכיטקטורה מודולרית וניתנת להתאמה, מה שמאפשר שילוב עם מגוון רחב של פלטפורמות מטוסים ומערכות התרעה מפני טילים. גודלה הקומפקטי מבטיח השפעה מינימלית על ביצועי המטוס ויכולת הנשיאה שלו.

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: ״השותפות החשובה בין משרד הביטחון, צה״ל והתעשיות הביטחוניות מהווה מכפיל כוח משמעותי בתהליכי בניין הכוח ומבטיחה יכולת הצטיידות עצמית בתקופה מאתגרת. עלינו להסתכל קדימה, להגביר את קצבי הייצור ולהאיץ את פיתוח הדורות הבאים של מערכות הלחימה במטרה להבטיח את היתרון האיכותי-אסטרטגי של צה״ל באזור״.

נשיא ומנכ"ל אלביט, בצלאל (בוצי) מכליס: "אנו ממשיכים לתמוך במשרד הביטחון הישראלי באמצעות פתרונות מתקדמים המשפרים את הכשירות המבצעית של צה"ל. החוזים החדשים מדגישים את מחויבותנו לספק טכנולוגיות מתקדמות המותאמות לצרכים המבצעיים המשתנים של צה"ל. המוצרים החדשים שפותחו מצטרפים לפורטפוליו ההולך וגדל של פתרונות מתקדמים מבית אלביט מערכות, ואני מאמין שהם יעוררו עניין בקרב צבאות ברחבי העולם, לאור התאמתם לצרכים המבצעיים המתפתחים״.