פוליסת הביטוח תכסה את כל הפסדי בזן ממתקפת הטילים האיראנית

פוליסת הביטוח שרכשה בזן , בתי הזיקוק ממפרץ חיפה, אמורה לכסות את כל אובדן הרווחים שיירשמו לה ממתקפת הטילים האיראנית שפגעה בה והובילה להריגתם של שלושה מעובדיה. קבוצת בזן בראשות אלוף (במיל') משה קפלינסקי ובניהולו של אסף אלמגור, עברה כחלק מהמלחמה נגד איראן פגיעת טילים בתחנת הכוח שלה, שהשביתה את הפעילות שלה.

הקבוצה כבר קיבלה מקדמה ראשונה מהמדינה בסך של 160 מיליון שקל (48 מיליון דולר), על מנת לתקן את הנזק ישיר. היקפו מוערך בין 150 ל-200 מיליון דולר. אולם בהקשר של הנזק העקיף, ההנהלה מציינת כי בעניין אבדן הרווחים, "לחברה יש כיסוי של עד 250 מיליון דולר. הקבוצה מעריכה, כי אובדן הרווחים יהיה נמוך מהיקף הכיסוי הביטוחי".

ירידה של 21% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד

התוצאות הכספיות של בזן הושפעו מהשבתת המתקנים שלה ברבעון השני, שבמהלכו נמשך מבצע "עם כלביא". ההכנסות הסתכמו ברבעון השני ב-1.47 מיליארד דולר, ירידה של 21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הירידה הייתה חדה יותר (23%-) וההכנסות עמדו על 3 מיליארד דולר.

מרווח הזיקוק המנוטרל, שהוא הפער בין עלות הנפט שהיא רוכשת, והרווח הגולמי מייצורו לפי התזקיקים השונים, הסתכם ברבעון שחלף ב-10.5 דולר לחבית, מול 10.3 דולרים ברבעון המקביל אשתקד. המרווח הניב לבזן רווח לפני פחת מיסים והפחתות (EBITDA) מנוטרל מאוחד של 76 מיליון דולר ברבעון. בשורה התחתונה נרשם הפסד של 37 מיליון דולר, מול רווח נקי של 61 מיליו דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מגזר הפולימרים סיים את הרבעון עם נתון EBITDA שלילי של 6 מיליון דולר אשר נבע רובו ככולו מחברת הבת דוקור בהולנד אשר סיימה, לאחר תאריך המאזן, שיפוץ של כלל מתקניה והשיפוץ הבא צפוי רק בשנת 2030. בחברה ציינו כי סביבת המרווחים יציבה במגזר הזיקוק ואף נצפתה עלייה לאחר תאריך המאזן.

בזן החליטה להתרחב בשבועות האחרונים לחו"ל. היא נכנסה להשקעה אסטרטגית של 100 מיליון דולר לרכישת 52% מחברת קנטיום הפועלת בארה"ב. מדובר בצעד ראשון של בזן בעולם הפקת הנפט, המהלך יתרום לדבריה לחיזוק היציבות של הקבוצה.

כמו כן, במהלך הרבעון ועדת השרים לענייני הפרטה החליטה לאפשר לגופים מוסדיים להגדיל ל-7.5% את שיעור אחזקתם המקסימלית, במסגרת הגבלת ההחזקה צולבת בשני בתי הזיקוק בישראל, וזאת תחת התנאים שנקבעו בצו. החלטה זו תאפשר גמישות גבוהה יותר בכל הנוגע להחזקות של גופים מוסדיים בבזן.