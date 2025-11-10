לאחר שאיבדה שליש מהשווי בהנפקה: דוחות חיוביים לאיטורו

חברת הפינטק איטורו שהונפקה מוקדם יותר השנה, פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. החברה, המנוהלת על ידי המייסד המשותף יוני אסיא, פיתחה פלטפורמת מסחר שמאפשרת למשקיעים פרטיים לסחור באפיקים שונים ובהם למשל מניות ומטבעות קריפטו. מנייתה נסחרת כיום במחיר שנמוך בכשליש ממחיר ההנפקה.

● רבעון שני ברציפות: מאנדיי מפרסמת דוחות, והמניה נופלת בכ-15%

● אחרי הכניסה למדד ת"א 35: נקסט ויז'ן מדווחת על זינוק של 56% ברווח

ברבעון השלישי, עקפה איטורו את תחזיות הרווח של האנליסטים כשרשמה רווח נקי Non-GAAP של 60 סנט למניה, בעוד שהצפי בשוק היה ל-55 סנט למניה.

איטורו דיווחה על Net Contribution - נתון שמשקף את הכנסות החברה מעמלות מסחר - של 215 מיליון דולר ברבעון, צמיחה של 28% ביחס לרבעון המקביל. על פי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), איטורו הציגה רווח נקי של 57 מיליון דולר, גידול של 48% ביחס לרבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-43% ל-78 מיליון דולר. בחברה מייחסים זאת הן לגידול ב-Net Contribution והן לניהול העלויות באופן ממושמע.

היקף הנכסים תחת ניהול החברה הסתכם בסוף הרבעון ב-20.8 מיליארד דולר, עלייה של 73% בהשוואה לרבעון המקביל. יתרות המזומנים שלה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד דולר ונכסי הקריפטו במאזן החברה הסתכמו ב-93.8 מיליון דולר. החברה מציינת בדוחות כי היא מתכננת להשיק ברבעונים הקרובים ארנק קריפטו, שיאפשר למשתמשים אפשרויות נוספות.

איטורו גם מספקת מספר נתונים על חודש אוקטובר, שבו היקפי המסחר דרכה בשוק ההון גדלו ל-62 מיליון עסקאות, עלייה של 53% מהתקופה המקבילה. בתחום הקריפטו היו 5 מיליון עסקאות, עלייה של 84% מהחודש המקביל.

במקביל לדוחות דיווחה החברה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 150 מיליון דולר.

"נישאר בחזית הפיתוח והחדשנות"

המנכ"ל אסיא מסר שאיטורו ממשיכה להתמקד ביישום האסטרטגיה שלה ולהתרחב והיא ממוצבת היטב לנצל את הזדמנויות הצמיחה המשמעותיות שבפניה. אסיא ציין גם שאיטורו מחויבת להישאר בחזית הפיתוח של מוצרים וחדשנות, כפי שלדבריו מעידות היוזמות שלה בתחומי הקריפטו וה-AI, וזאת תוך שהחברה ממשיכה להתרחב גם גלובלית וגם בארה"ב.

איטורו הונפקה באמצע חודש מאי במחיר של 52 דולר למניה, ששיקף לחברה שווי של כ-4.4 מיליארד דולר. המחיר טיפס תוך מספר שבועות לשיא של קרוב ל-76 דולר, אך מאז המניה נחלשה וכאמור ירדה אל מתחת לשוויה בהנפקה. כך שווי השוק הנוכחי של איטורו בנאסד"ק הוא 2.9 מיליארד דולר.

מחיר היעד הממוצע של אנליסטים למניה משקף פרמיה של כמעט 77% על מחירה בנאסד"ק.