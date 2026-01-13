נהנית מסנטימנט חיובי: מה מקפיץ את מניית גילת לוויינים

מה הקפיץ את מניית גילת השבוע ב-13% ביום מסחר אחד (ב') בנאסד"ק? החברה הישראלית הפועלת בתחום של ציוד תקשורת לוויינים לא פרסמה דיווח שעשוי להסביר את הזינוק, שהיה במחזור מסחר גדול, אך ייתכן שהוא קשור להתפתחות בתחום הלוויינים באירופה.

● חברת הלוויינים מפ"ת זינקה 120% בשנה. אבל האם היא תצליח במגרש של הגדולים?

● "להתעלם מהסקטור הזה זה מסוכן": המניות האלה הפכו למנוע של ת"א

חברת Airbus Defence and Space, חטיבה בחברת Airbus, הודיעה שקיבלה הזמנה לספק עוד 340 לוויינים (LEO, לווינים במסלול נמוך ) עבור רשת OneWeb של Eutelsat באירופה, אחרי הזמנה קודמת של 100 לוויינים. בהודעה נכתב שמדובר "בצעד נוסף עבור הריבונות האירופית". למעשה, מדובר על אלטרנטיבה מקומית לסטארלינק של אילון מאסק. ככל הידוע, גילת לא קשורה לפרויקט הזה, אך היא נהנתה מסנטימנט חיובי למניות הסקטור.

גילת (בשמה המלא גילת רשתות לוויין), מנוהלת על-ידי עדי צפדיה, ונסחרת לפי שווי שוק של מעל 1.2 מיליארד דולר - שיא של קרוב ל-5 שנים, לאחר שב-2025 המניה יותר מהכפילה את עצמה ומאז תחילת 2026 כבר זינקה בכ-32% נוספים (בסה"כ השלימה עלייה של 170% בשנה האחרונה).

המומנטום החיובי במניה מגיע על רקע הזמנות גדולות שהחברה דיווחה עליהן בחודשים האחרונים, בין היתר הזמנות ב-60 מיליון דולר עבור טרמינלים, הזמנה בסך 25 מיליון דולר למיזם תקשורת בפרו, והזמנה בסך 42 מיליון דולר ממפעילת לוויין מובילה.

הצפי: צמיחה של 47%

נזכיר שלפני כ-6 שנים גילת חתמה על עסקה למכירתה לידי Cometech מארה"ב תמורת 577 מיליון דולר במזומן ומניות. זמן קצר לאחר מכן, על רקע פרוץ מגפת הקורונה, הרוכשת ניסתה להשתחרר מהעסקה ולאחר פתיחת הליך משפטי בין הצדדים הוסכם על ביטול העסקה וגילת קיבלה פיצוי של 70 מיליון דולר.

בהמשך, גילת הייתה בצד הרוכש בעסקה גדולה אחרת: ב-2024 היא הודיעה על רכישת Stellar Blu שמספקת טכנולוגיה לקישוריות אינטרנט בטיסות, תמורת עד 250 מיליון דולר (בשלב ראשון הועברו 98 מיליון דולר).

אנליסטים שמסקרים את גילת מצפים שהחברה תציג בדוחות 2025 הכנסות של כ-449 מיליון דולר, צמיחה של 47% לעומת שנת 2024, ושהרווח הנקי שלה למניה (על בסיס Non-GAAP) יסתכם ב-58 סנט, לעומת 49 סנט ב-2024.

נכון להיום אין בה בעלי שליטה, לאחר שקרן פימי שהחזיקה בה מכרה את מניותיה ברווח של כ-135 מיליון דולר לפני קרוב לארבע שנים, ובהמשך גם המשקיע הוותיק מאיר שמיר, שהחזיק בה לאורך שנים באמצעות מבטח שמיר יצא מההחזקה. כיום בעלי המניות הבולטים בגילת הם גופים מוסדיים ישראלים, ביניהם הפניקס, מגדל, כלל וילין לפידות.

גילת השלימה לאחרונה שני מהלכי גיוס הון: בספטמבר האחרון היא גייסה 66 מיליון דולר במחיר מניה של 9.35 דולר, ובדצמבר היא גייסה עוד כ-99 מיליון דולר במחיר גבוה יותר של 11.25 דולר. המשתתפים בשתי ההנפקות רושמים רווחים "על הנייר" משום שכיום מחיר המניה מגיע למעל 17 דולר.