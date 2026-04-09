בימים אלה משגרות קרנות הגידור את מכתבי האינדיקציות לביצועים שלהן ברבעון הראשון של 2026. בניגוד לשנתיים האחרונות, שבהן נהנו מנהלי הקרנות משוק שלא מפסיק לעלות, הרבעון האחרון ובפרט חודש מרץ התנודתי העמידו את תעשיית הגידור - שנועדה למתן זעזועים בשווקים - במבחן.

לנוכח הרבעון החריג (ולמרות שבדרך־כלל הן נבחנות על פני תקופה ארוכה יותר), בדקנו את הביצועים של 14 קרנות גידור מוטות מניות מהבולטות בשוק המקומי. מהנתונים עולה כי אומנם בסיכום הרבעון הראשון רוב הקרנות לא הכו את מדד ת"א 125 והציגו תשואה ממוצעת של 7% (לעומת 10% במדד), אך בחודש מרץ הן הצליחו לשמש כבלם זעזועים. בעוד שמדד הייחוס ירד ב־1.4%, הקרנות הללו הציגו תשואה שלילית של 0.3%.

"הקרנות הצליחו למתן את התנודות במרץ"

קרנות גידור הן מוצר שמיועד לגופים מוסדיים ומשקיעים כשירים, שיש להם הון נזיל של כ־10 מיליון שקל ומעלה. לפי חברת גלבוע המסקרת את קרנות הגידור בארץ, היקף הנכסים של תעשיית הגידור צומח בהתמדה ועמד אשתקד ל־23.6 מיליארד דולר.

הקרנות הללו נחשבות למכשיר השקעה מתוחכם, המיועד להעניק למשקיעים תשואה מיטבית תוך הקטנת (גידור) הסיכון, בין היתר באמצעות מסחר באופציות ונגזרים שונים. בתמורה הן גובות דמי ניהול גבוהים של 1.5%־2% מסך הנכסים, בנוסף לדמי הצלחה של כ־20% מהרווחים.

את העלויות הללו מוכנים המשקיעים לשלם בתמורה להבטחה אחת - ראש שקט בזמן משבר או טלטלה בשווקים.

ההבטחה הזו עמדה למבחן כאמור עם פרוץ מבצע "שאגת הארי". הימים הראשונים למלחמה אומנם התקבלו בעליות חדות בבורסה בתל אביב, אך במהלך חודש מרץ האופטימיות התפוגגה בהדרגה, ובסיכום החודש מדדי הדגל הישראלים רשמו ירידות. בחודש אפריל, אגב, עם התקווה לסיום המלחמה עם איראן, הבורסה המקומית חזרה לזנק, ובשני ימי המסחר הראשונים כבר עלתה ביותר מ־3%.

"במרץ קרנות הגידור הגדולות פעלו והצליחו יחסית למתן את סטיית תקן", אומר מנהל בכיר בתעשייה. "בעיניים של הלקוחות שלי הדבר הכי חשוב זה לישון טוב בלילה - אם יודעים שהקרן מתנהלת באחריות ומניבה תשואות טובות ויציבות לאורך זמן בסטיית תקן נמוכה. התשואות ארוכות־הטווח בקרנות הן הדבר החשוב, ושם נמדדת האלפא (התשואה העודפת) על המדדים".

לגבי חודש מרץ נבדקו נתונים של 12 קרנות גידור. אלה מראים כי בזמן שכאמור מדד הדגל ת"א 125 ירד ב־1.4%, ארבע קרנות גידור רשמו תשואה חיובית של 1%-3%, עוד שלוש קרנות רשמו תשואה אפסית, וחמש קרנות נוספות הציגו תשואה שלילית של עד 2%.

המצטיינת של מרץ היא גם המצטיינת של הרבעון הראשון כולו, עם כוכבית. קרן ספרה לונג, עם תשואה כפולה מזו שהניב מדד הדגל של ת"א - 3%. הקרן נהנתה גם במהלך החודש האחרון וגם ברבעון בכללותו מיתרון הקוטן. מדובר בקרן קטנה יחסית שהוקמה בנובמבר האחרון. ככל שהיקף הנכסים קטן יותר, כך גדלה הגמישות של מנהלי הקרן לבצע מהלכי השקעה מהירים מתחת לרדאר ולהגדיל תשואה ביחס לשוק.

אחריה במקום השני אלפא הזדמנויות עם תשואה של 2%, ואת המקום השלישי תופסות ואר אקוויטי וחצבים עם 1%. בתחתית הרשימה מבין הקרנות שבדקנו עומדות הקרן אלפא ערך שרשמה תשואה שלילית של 1%, נוקד לונג ונוקד אקוויטי עם תשואה דומה, וכך גם ספרה מאסטר. תשואה זו היתה נמוכה מזו של מדד ת"א-125.

דין בן זאב, מנהל קרן ורטיקל לונג, אומר כי חודש מרץ "היה ללא ספק אחד החודשים המאתגרים והתנודתיים ביותר שחווה השוק הישראלי בשנים האחרונות. לאחר כמעט שנה של רצף עליות חריג בעוצמתו, השוק המקומי עבר תהליך טבעי של תיקון ומימושים לנוכח עליית מפלס אי־הוודאות הגאו־פוליטית, לצד זינוק במחירי האנרגיה ועלייה בציפיות האינפלציה, שהובילו ללחץ מחודש על השווקים ולעלייה בתשואות האג"ח.

"כאשר מסתכלים על התמונה הרחבה, מדובר בעיקר בתהליך של תמחור מחדש לאחר תקופה ארוכה של עליות חדות. אנו מעריכים כי למרות התנודתיות בטווח הקצר, היסודות של הכלכלה הישראלית נותרו חזקים, וכי המשקיעים יודעים בסופו של דבר להסתכל מעבר לאירועים נקודתיים".

"עוף חריג ברמה העולמית"

במבט לביצועי הרבעון הראשון כולו, שתי קרנות גידור מתוך 14 שבדקנו הצליחו להכות את מדד ת"א 125 - ספרה לונג, שהציגה תשואה של 20% - פי שניים מזו של המדד; וחצבים לונג, שרשמה עלייה של 12%. בתחתית הרשימה, בדומה לתמונה שמשתקפת מנתוני מרץ, נמצאת הקרן אלפא ערך שהציגה תשואה שלילית של 1% ברבעון. ורטיקל לונג של בן זאב הציגה תשואה של 7% ברבעון.

נזכיר כי בשנת 2025 קרנות הגידור "פספסו" את התשואה החריגה שרשם שוק ההון המקומי. מדד ת"א 125 זינק אשתקד ב־51%, אבל רק 3 קרנות מתוך 20 שנבדקו הצליחו "להכות" את המדד. בענף הסבירו כי שילוב של עלויות גידור כבדות, יחד עם דמי ניהול נדיבים שמשולמים למנהליהן הכבידו את התשואות. הקרנות מציגות ללקוחותיהן תשואות נטו, כלומר בניכוי דמי הניהול וההצלחה הגבוהים כאמור.

"הבורסה בתל אביב הפכה לעוף חריג ברמה העולמית", אומר בכיר אחר בענף הגידור. "חודש מרץ היה בסך הכל החודש השלישי שהסתיים בתשואה שלילית מאז פרצה המלחמה באוקטובר 2023. נראה כי השוק נכנס לסוג של עמדת המתנה בתקווה לסיום המערכה. בסך־הכול הכלכלה כאן מציגה חוסן גדול".

בשנים האחרונות תעשיית הגידור מציעה גם קרנות שמתמחות בהשקעה באג"ח. שם הן בולטות לטובה ביחס למדד הייחוס שנבחר - תל בונד 60. ברבעון הראשון נותר מדד זה מאוזן, בזמן שחמש קרנות הגידור שנבדקו עלו בכ־1%. המצטיינות: אלפא בונדס, חצבים בונד, ספרה בונד וורטיקל בונד עלו כל אחת ב־2%. נוקד אג"ח הייתה החלשה בין הקרנות שנבדקו וירדה ב־1%. אשתקד רשמו הקרנות הללו תשואה דו־ספרתית של מעל ל־11%, בזמן שמדד הייחוס עלה רק ב־7%.

*** הערה: ביצועי קרנות הגידור אינם מתפרסמים באופן פומבי. מערכת גלובס אוספת את הנתונים ממספר מקורות ומבצעת הצלבות כדי לאמתם. היקף הנכסים המנוהלים בידי כל קרן אינו חשוף לציבור, ועל כן אנחנו עושים את מירב המאמצים להתייחס לגופים הנחשבים והבולטים בתעשיית קרנות הגידור