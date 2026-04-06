מיטרוניקס

מיטרוניקס שוקעת בהפסדים: כל חבר בקיבוץ יזרעאל מחק 16.5 מיליון שקל

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מקיבוץ יזרעאל צופה הפסד עצום של 200 עד 230 מיליון שקל בשנת 2025, כמחציתו בגין מחיקת נכסים • מניית החברה איבדה 97% מערכה בשיא

נתנאל אריאל 05:55
מפעל מיטרוניקס / צילום: שגיא מורן

בשיאה, בשנת 2021, נסחרה חברת מיטרוניקס , יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות, בשווי של 9.1 מיליארד שקל. בהתאם לכך הוערך שווי ההחזקות של כל אחד מ־300 חברי קיבוץ יזרעאל, בעלי השליטה בחברה (56% מהמניות), ב־17 מיליון שקל על הנייר.

ביום שישי האחרון, בעקבות אזהרת רווח חמורה, צנחה מניית מיטרוניקס בכ־17% ושווי השוק של החברה ירד לשפל של 291 מיליון שקל בלבד - כ־97% מתחת השיא. בהתאם, "שווה" כעת כל אחד מחברי הקיבוץ הצפוני כחצי מיליון שקל בלבד. או במילים אחרות, כל חבר קיבוץ איבד 16.5 מיליון שקל על הנייר בתוך חמש שנים.

מיטרוניקס, יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות, עדכנה ביום שישי שהיא משתמשת בהקלה של רשות ניירות ערך ותפרסם את דוחותיה לשנת 2025 ולרבעון הרביעי רק בעוד שבועיים. עם זאת, כבר כעת היא מפרסמת אזהרת רווח למשקיעים וצופה הפסד עצום של 200 עד 230 מיליון שקל בשנת 2025, כאשר הסיבה העיקרית לכך היא מחיקת נכסים בשווי של כ־80־100 מיליון שקל ברבעון הרביעי לצד "שילוב תוצאות הרבעון הרביעי".

במילים של החברה, שרק לאחרונה החליפה מנכ"ל: "זוהו מספר נושאים חשבונאיים, המתבטאים בהפרשות חד פעמיות, ירידת ערך נכסים ועדכון אומדנים חשבונאיים, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה".

המנכ"ל שקיבל חברה במשבר

על רקע ההידרדרות במצבה של מיטרוניקס הודיע בסוף 2025 שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה דאז, על התפטרותו, וכהונתו הסתיימה בחודש פברואר האחרון. במקומו נכנס לתפקיד רפי בן עמי, עד לאחרונה מנהל הפעילות של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס ישראל, שעבד בחברה 13 שנים. בן עמי לוקח את המושכות בעיצומו של משבר. היציאה ממשבר הקורונה הובילה לכדור שלג של צניחה בהזמנות מוצרי החברה, עודפי מלאי גדולים ותחרות חריפה מצד יצרני רובוטים סינים זולים.

​ברבעון השלישי אשתקד רשמה מיטרוניקס הפסד כבד של כ־40.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 19.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. מאחורי העמקת ההפסד עמדה שחיקה בשיעור הרווחיות הגולמית, שהושפעה משינויים בשערי המטבע ומגידול בעלויות העקיפות לנוכח הירידה בכמויות הייצור, כמו גם מ"פעולות לטובת הפחתות מלאי".

בתשעת החודשים הראשונים של 2025 רשמה מיטרוניקס הכנסות של 1.2 מיליארד שקל, ירידה של 13% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2024. הרווח הגולמי של החברה צלל ב24% ל־413 מיליון שקל. הרווח התפעולי הצטמק ב־69% לסכום של 40.6 מיליון שקל בלבד והחברה עברה להפסד נקי של 16.2 מיליון שקל. לעומת רווח של 61.3 מיליון שקל בינואר־ספטמבר 2024.

במהלך השנה החולפת ביצעה מיטרוניקס שורה ארוכה של צעדי התייעלות. ביניהם איחוד הדרגתי של פעילות הרכבת הרובוטים וייצור מכלולים שנעשתה במפעל בדלתון וביזרעאל תחת קורת גג אחת. כמו גם איחוד של קווי מוצרים, מהלך שבחברה צופים כי יתפוס תאוצה בשנה הקרובה.