לפני עזיבת המנכ"ל: הכנסות מיטרוניקס צמחו, ההפסד העמיק

רגע לפני שהיא מחליפה מנכ"ל, מיטרוניקס ממשיכה להציג תוצאות חלשות. החברה, שמנייתה נפלה ב-95% מהשיא, דיווחה אמנם על גידול בהכנסותיה, אך התחזקות השקל והפועלות להפחתת המלאי הביאו להעמקת ההפסד של יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מעמק יזרעאל.

הכנסות החברה ברבעון השלישי עמדו על כ-339 שקל, גידול של כ-6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, הודות לעלייה בהכנסותיה בכל המגזרים בהובלת המוצרים המיועדים לניקוי בריכות פרטיות, שהציגו צמיחה של כ-68%. אלו, נשחקו במידה מה בעקבות התחזקות השקל מול הדולר שהביאה לקיטון של כ-31.4 מיליון שקל במכירות, כך שבנטרול השפעת המט"ח הצמיחה ברבעון הייתה מגיעה לכ-5.5%.

אלא שלמרות השיפור בהכנסות החברה שבשליטת קיבוץ יזרעאל (56%), היא רשמה הפסד נקי של כ-40.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 98 מיליון שקל אשתקד. מאחורי העמקת ההפסד עומדת שחיקה בשיעור הרווח הגולמי, שהושפעה בעיקר מהשינויים בשערי המטבע ומגידול בעלויות העקיפות לנוכח הירידה בכמויות הייצור, כמו גם מפעולות לטובת הפחתות מלאי.

גם בשורת ההזמנות העתידיות לא נרשמה בשורה גדולה. הצבר לרבעון הקרוב הסתכם בכ-34 מיליון שקל, לעומת כ-50 מיליון שקל אשתקד. הירידה בצבר ההזמנות מיוחסת בעיקר בשל עיתוי קבלת הזמנות מוקדמות לעונת 2026.

בצד האופטימי, מיטרוניקס מדווחת על ירידה של כ-240 מיליון שקל במלאי שעמד על כ-676 מיליון שקל. זאת, כתוצאה ממיקוד במכירות מלאי תוצרת גמורה ויישום פעולות לשיפור יעילות ניהול המלאי בחברה. ירידת המלאי תרמה גם לשיפור בתזרים מפעילות שוטפת מאז תחילת השנה שהסתכם לכ-295.4 מיליון שקל.

במבט קדימה, החברה צופה כי ברבעון הרביעי הכנסותיה יעמדו בטווח שבין 200-240 מיליון שקל. בנוסף, בחברה מעריכים כי ירידת המלאים בשנת 2025 תהיה בהתאם לתחזית שנתנה - ירידה של כ-80-100 מיליון שקל בהשוואה לנתון בסוף שנת 2024.

"המיקוד המשמעותי בשנת 2025 היה בשיפור תזרים המזומנים, וזאת מתוך מטרה ברורה של להקטין את רמת החוב. ההצלחה המשמעותית בהורדת המלאים אפשרה את שיפור התזרים והורדת רמת החוב, והיא מייצרת את התשתית להחזרת החברה למסלול של גידול בכמויות הייצור, ולהשקה מוצלחת של הקשת הרחבה והמשמעותית של המוצרים החדשים המתוכננת לעונת 2026", אמר שרון גולדנברג, מנכ"ל מיטרוניקס.

לדבריו, "לצד הצלחות אלה, למיקוד בהקטנת המלאי יש השפעה על תמהיל המכירות באופן שמשפיע שלילית על הרווחיות הגולמית בטווח הקצר. כמו כן, לצד ההצלחות בטיפול במבנה העלויות שהקטין מאד את הוצאות התפעול השוטפות, ישנן השפעות חשבונאיות שנגזרות ממהלכי ההתייעלות, ואלה הכבידו מאוד על הרווחיות התפעולית".

המנכ"ל החדש יוציא את החברה מהבוץ?

פרסום הדוחות מגיע לאחר שבחודש שעבר הודיעה מיטרוניקס על מינויו של רפי בן עמי למנכ"ל החברה. בן עמי, שיכנס לתפקיד בתחילת חודש פברואר הקרוב, יחליף בתפקיד את שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה בארבע השנים האחרונות, אשר הודיע לפני מספר חודשים על כוונתו לעזוב.

רפי בן עמי, מנכ''ל מיטרוניקס / צילום: מיכה לובטון

בן עמי, שכיהן בעבר כנשיא הפעילות הישראלית של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס, מקבל לידיו חברה במשבר עמוק, שבא לידי ביטוי בירידה מתמשכת בתוצאותיה ובמחיר המניה. מאחורי החולשה בשנים האחרונות מגוון סיבות וביניהן היציאה מהקורונה, עודפי מלאי שהצטברו אצל המפיצים שלה, וכן תחרות גוברת מצד יצרני רובוטים סיניים זולים יותר.

במהלך השנה החולפת ביצעה החברה שורה ארוכה של צעדי התייעלות. ביניהם, איחוד הדרגתי של פעילות הרכבת הרובוטים וייצור מכלולים שנעשתה במפעל בדלתון וביזרעאל תחת קורת גג אחת. כמו גם איחוד של קווי מוצרים, מהלך שבחברה צופים כי יתפוס תאוצה בשנה הקרובה (2026), עם השקתם ההדרגתית של מוצרים חדשים.

מי שיקוו להתאוששות במחיר המנייה הם חברי קיבוץ יזרעאל. מיטרוניקס כבר נסחרה במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, לפי שווי של 9.1 מיליארד שקל, אך מאז היא איבדה כ-95% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 462 מיליון שקל בלבד. עקב נפילת המניה שווי החזקות בעל השליטה, קיבוץ יזרעאל (56%), ירד מתחת ל-300 מיליון שקל - פחות ממיליון שקל שווי לכל חבר קיבוץ, לעומת קרוב ל-17 מיליון שנרשמו בשיא.