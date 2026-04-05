מה צפוי במסחר מחר, והאם הגיע הזמן למכור את הלהיט של וול סטריט?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המלחמה נגד איראן נכנסת לשבוע השישי שלה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי היא צפויה להימשך לתקופה נוספת של בין שניים לשלושה שבועות, וכך החליש במידה מסוימת את ציפיות השווקים לסיום העימות בטווח הזמן הקרוב; "אנחנו הולכים להכות בהם בעוצמה קיצונית ולהחזיר אותם לעידן האבן", הוא אמר. בעקבות ההצהרה, מחירי הנפט המריאו וננעלו סביב 110 דולר לחבית.

היום (א') המשיך טראמפ עם הקו התקיף ופרסם איום חדש: "יום שלישי יהיה יום תחנת הכוח ויום הגשר, כולם ביחד, באיראן. לא יהיה דבר כזה! פתחו את הפאקינג מצר, ממזרים משוגעים, או שתחיו בגיהינום - רק צפו! השבח לאללה". אך לצד האיום, טראמפ אמר לפוקס ניוז כי המשא ומתן עם איראן נמשך וכי הוא סבור שניתן להגיע לעסקה כבר מחר.

בזירה המקומית, החזית מול חיזבאללה בלבנון ממשיכה להתרחב, בעוד הולכות ומתרבות ההערכות לפיהן הלחימה נגד ארגון הטרור תימשך זמן רב יותר מזו המתנהלת נגד איראן.

בינתיים, נותרו פחות מ-48 שעות עד לתפוגת האולטימטום של טראמפ לאיראן (בשעה 3:00 שעון ישראל, בלילה שבין שני לשלישי), לפיו אם לא ייפתחו מיצרי הורמוז, ארה"ב תחל לתקוף את תשתיות האנרגיה במדינה. מכיוון שביום שישי לא התקיים מסחר בוול סטריט, בשל ציון "יום שישי הטוב", המשקיעים יגיבו באיחור להפלת מטוס ה-F-15 האמריקאי ולדרמה שהתרחשה סביב חילוצם של שני אנשי צוות מאדמת איראן. המשקיעים יגיבו גם לדוח התעסוקה הרשמי לחודש מרץ, שהפתיע לחיוב.

בגזרת המאקרו, עיני המשקיעים יהיו נשואות השבוע בעיקר למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שיפורסם ביום שישי הקרוב - וישקף לראשונה את השפעות המלחמה נגד איראן על האינפלציה.

בשל חול המועד, יום המסחר בתל אביב מחר (ב') יקוצר ויינעל בשעה 14:35. בימים שלישי ורביעי, לא יתקיים מסחר, בעקבות חג שביעי של פסח, ובימים חמישי ושישי המסחר יתנהל כרגיל.

2 וול סטריט סוגרת שבוע ירוק ראשון מאז פרוץ המלחמה

הבורסה בת"א חתמה את השבוע החולף בעליות, על רקע הציפיות הגוברות בשווקים לסיום המלחמה נגד איראן - על אף שאלו התרככו מעט, כאמור, בעקבות הצהרתו של טראמפ בסוף השבוע. מדד ת"א 35 עלה בכ-2.2% ומדד ת"א 125 טיפס בשיעור דומה. את העליות הובילו מדד ת"א־טכנולוגיה, שהתחזק בכ-3.1% והושפע מהריבאונד במדד הנאסד"ק בוול סטריט; ומדד ת"א־נפט וגז, שהתקדם בכ-2.8%, על רקע העלייה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. מנגד, מדד הביטוח השיל מערכו כ-3%.

במבט על מניות אינדיבידואליות, מניית השבבים הדואלית טאואר המשיכה במומנטום החיובי שלה והובילה את מדד ת"א 125, עם עלייה של 17%. מנגד, את הירידות הובילה מניית נופר אנרג'י , שנחלשה בכ-7.8%. הדואליות לא יחזרו מחר עם פערי ארביטראז' מאחר, שכאמור, בשישי האחרון לא התקיים מסחר בוול סטריט.

בוול סטריט, המדדים המובילים רשמו בשבוע החולף התאוששות משמעותית, וסגרו שבוע ירוק לראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן. ה-S&P 500 עלה בכ-3.4%, הדאו ג'ונס התקדם בקרוב ל-3% והנאסד"ק הוביל את העליות והתחזק בכ-4.4%. ביום חמישי, בהמשך להצהרתו של טראמפ, הבורסה בניו יורק נפתחה בירידות חדות, אך אלו לבסוף נמחקו, והמדדים המובילים ננעלו בסמיכות לרמות הבסיס שלהם; זאת, בין היתר, לאחר דיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית של איראן, לפיו היא מגבשת עם עומאן פרוטוקול לניטור תנועת מכליות הנפט במיצרי הורמוז.

ג'ורג' אפסטטופולוס, מנהל השקעות ב-Fidelity International, התייחס להצהרה של טראמפ ואמר ל-CNBC כי השווקים ציפו ל"החלטה בינארית", שתסמן תוכנית ליציאה מהמלחמה או אסקלציה נוספת והתמשכות של חוסר־הוודאות - לדבריו, "כרגע, נראה ללא ספק שאנחנו נמצאים במסלול השני".

בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה לגבי כך שהשוק ממשיך להיות רגיש מאוד לכותרות החדשות, וכי תיתכן תנודתיות רבה בשבועות הקרובים. מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר לבלומברג כי "אנו נשארים מאוד תגובתיים לכותרות ולרטוריקה סביב הקונפליקט, והשוק לא צפוי להציג מסלול מתמשך כלפי מעלה, אל אם יירשמו סימנים ממשיים של דה־אסקלציה".

3 מחירי הנפט ממריאים וטראמפ מעביר את הכדור לאירופה

בשוק המט"ח, הדולר התחזק בסוף השבוע מול השקל בכ-0.6% ושערו נעמד על 3.13 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים, התחזק בכ-0.2%.

כאמור, בעקבות הצהרתו של טראמפ ביום חמישי, מחירי הנפט המריאו. נפט מסוג אמריקאי זינק בכ-11.4% למחיר של 111.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט קפץ בכ-7.8% למחיר של 109 דולר לחבית.

ברקע לעליות, חלק מהאנליסטים התייחסו גם לכך שטראמפ אותת בהצהרתו כי הוא עשוי להשאיר את ההתמודדות עם פתיחת מיצרי הורמוז בעיקר למדינות אירופה. "ארה"ב כמעט לא מייבאת נפט דרך מצר הורמוז ולא תעשה זאת בעתיד. אנחנו לא זקוקים לזה", אמר טראמפ. "המדינות בעולם שכן מקבלות נפט דרך המצר צריכות לדאוג לו... הן חייבות לתפוס אותו ולהוקיר אותו... אנו נעזור, אבל הן צריכות להוביל את היוזמה להגן על הנפט שהן תלויות בו באופן כה נואש".

בסוכנות הדירוג S&P העריכו כי "השלב האינטנסיבי ביותר של העימות במזרח התיכון ייחלש במהלך חודש אפריל. עם זאת, שיבושים מסוימים צפויים להימשך עד סוף הקיץ - בין היתר בשל עומסי נמלים, עיכובים ביטוחיים, הזמן הנדרש לחידוש הייצור ונזקים פיזיים ארוכי־טווח יותר. התארכות הלחימה או יכולת מתמשכת של איראן להרתיע את תנועת הספנות עלולות להוביל לתוצאה שלילית בהרבה מבחינת האשראי. עלויות אנרגיה גבוהות ושיבושים בשרשראות האספקה צפויים לפגוע בצמיחה ולהאיץ את האינפלציה, ובכך ולפגוע בבהירות תחזית הריבית".

בסוכנות העריכו כי מחירי האנרגיה יישארו גבוהים ותנודתיים, כאשר מחיר נפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 80 דולר לחבית עם תום שנת 2026, עם זינוקים זמניים למחירים ממוצעים של מעל 100 דולר לחבית. עוד הוסיפו בסוכנות, כי "אם המלחמה תסלים או תימשך מעבר להנחות תרחיש הבסיס שלנו, השיבושים באספקת האנרגיה הגלובלית וברמות המחירים יהוו את ערוץ הלחץ המרכזי. השווקים הפיננסיים צפויים להגביר את הערכותיהם למיתון, כאשר האינפלציה הנלווית לכך תציב אתגרים מורכבים בפני המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים".

מחיר הזהב ירד בסוף השבוע בכ-2.7% לרמה של 4,679 דולר לאונקיה, וממשיך לספוג לחצים על רקע התחזקות הדולר לאחרונה והציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר. ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, ציינה כי "הציפיות לאינפלציה מחודשת עקב מחירי הנפט דחפו את התשואות הריאליות למעלה. זה מעלה את 'מחיר ההזדמנות' של החזקת זהב, שאינו נושא ריבית. הזהב כיום לא מגיב רק לסיכון, אלא לתגובת המדיניות המוניטרית לסיכון".

ובכל זאת, אנליסטים רבים מעריכים כי הזהב יטפס בהמשך השנה. בבנק ההשקעות השוויצרי לומברד אודייר צופים שהזהב יחזור להיסחר ברמות שיא ועד סוף השנה יגיע ל-5,400 דולר לאונקיה. "הביקוש לזהב כיום מגוון וחזק יותר מאשר בעבר", כתבו בבנק. "אם בעבר השוק נשען בעיקר על קרנות סל הרגישות לשינויי ריבית, כיום אנו עדים לרכישות מסיביות מצד בנקים מרכזיים ברחבי העולם. להערכתנו, המעבר של הפד להורדות ריבית ייתן דחיפה משמעותית למחיר הזהב". גם בבנק ההשקעות גולדמן זאקס קבעו לזהב מחיר יעד של 5,400 דולר השנה.

בלומברד אודייר הוסיפו כי "למרות התחזקות הדולר לאחרונה, אנו מעריכים כי לא נראה זינוק חד ומתמשך כפי שקרה בשיא משבר האנרגיה של 2022. התנאים כיום שונים בתכלית: בעוד שב-2022 הפד העלה את הריבית באגרסיביות והדולר נחשב לזול יחסית, כיום התמחור של הדולר נחשב לגבוה מאוד ושוק העבודה האמריקאי מתחיל להתקרר - מגמה שתוביל בסופו של דבר להורדות ריבית. לפיכך, אף שהדולר עשוי להמשיך ולהתחזק בטווח הקצר כל עוד מחירי האנרגיה נותרים גבוהים, אנו מעריכים כי ברגע שהזעזוע בשוק האנרגיה יסתיים, המגמה תתהפך במהירות והדולר יאבד מערכו".

4 האינפלציה בארה"ב צפויה לזנק בשיעור הגבוה מאז 2022

כאמור, ביום שישי הקרוב, צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. כלכלני בלומברג צופים כי בעקבות העלייה החדה במחירי הנפט, המדד צפוי להציג עלייה של כ-1% - הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז 2022. קצב האינפלציה השנתי צפוי לזנק מ-2.4% ל-3.4% - הרבה מעל ליעד האינפלציה של הפד, שעומד על 2%.

בנוסף למדד המחירים לצרכן, ביום חמישי יפורסם ה-PCE לחודש פברואר - מדד האינפלציה המועדף על הפד - שלפי בלומברג, צפוי להציג עלייה חודשית של כ-0.4%, ולהצביע על כך שההתקדמות לעבר אינפלציה מרוסנת יותר דשדשה כבר לפני פרוץ המלחמה נגד איראן.

ביום שישי האחרון, דוח התעסוקה בארה"ב הפתיע לחיוב, עם תוספת של 178 אלף משרות במרץ - הרבה מעל הצפי, שעמד על תוספת של כ-60 אלף משרות בלבד, והעלייה החדה ביותר מאז דצמבר 2024. נוסף על כך, נתוני החודשים ינואר ופברואר עודכנו כלפי מטה ב-59 אלף משרות במצטבר, כך שבסיכום הרבעון הראשון של השנה, תוספת המשרות החדשות לרבע הראשון של 2026 גבוהה מן המצופה.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, התייחסה לדוח התעסוקה והסבירה כי איכות הנתונים מרשימה פחות מהכותרת. לדבריה, "הגידול במשרות נבע בחלקו מגורמים חד־פעמיים כמו סיום שביתות. אנחנו רואים שעות עבודה שמתקצרות וירידה בניידות עובדים. הכלכלה האמריקאית כבר לא מייצרת את הצמיחה המטאורית שאפיינה את תקופת הפוסט־פנדמיה. למעשה, נתוני מרץ הם 'מבט לאחור' - הם עדיין לא משקפים את השפעת זעזוע האנרגיה מהמזרח התיכון, שיחלחל להחלטות הגיוס בחודשים הקרובים".

בעוד שחלק מהאנליסטים ציינו שתוספת המשרות במרץ היא טכנית בחלקה, כלכלני בלומברג מסרו כי הנתון החזק "בהחלט לא מחזק את הטיעון בעד חזרת הפד להורדות ריבית בקרוב". רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי תגובת שוקי המניות והאג"ח "צפויה להיות בכיוון של ירידות, תוך התחזקות של הדולר, אם כי השווקים רגישים כיום הרבה יותר להתפתחויות במזרח התיכון".

5 האם הגיע הזמן למכור את הלהיט של וול סטריט?

בהמשך לזינוק המטאורי שנרשם לאחרונה במניות הזיכרון, ביום חמישי הושקה קרן הסל Roundhill Memory ETF, אשר עוקבת אחר המניות בתחום - אך אנליסט ותיק אחד מעריך כי ייתכן שההתפתחות מבשרת על כך שהראלי דווקא בדרך למצות את עצמו.

יונתן קרינסקי, אנליסט טכני ראשי ב-BTIG, ציין כי מדד Goldman Sachs TMT Memory Exposed Index (מדד לא סחיר), המריא בכ-350% בשנה האחרונה, וטען כי העובדה שקרן סל הופכת לזמינה רק כעת מהווה "איתות מכירה קונטרריאני" - כלומר, אינדיקטור שמסמן שעדיף ללכת נגד העדר. קרינסקי ציין ארבע השקות קודמות של קרנות סל (בתחומי הביטקוין, הפחם, מניות המם והקמעונאות), ששימשו לדבריו כסמנים מקדימים "מדויקים ביותר" לירידות של עשרות אחוזים.

נוסף על כך, קרינסקי התייחס למניית מיקרון , שחקנית מרכזית בתחום שבבי הזיכרון, וציין כי הערכת השווי שלה נראית "מתוחה באופן היסטורי". הוא הצביע על כך שהמניה נסחרה לאחרונה בשיעור של 150% מעל הממוצע הנע ל-200 יום שלה - לדבריו, "המרווח הרחב ביותר בהיסטוריה (של המניה), אשר עוקף כל דבר שנראה במהלך בועת הטכנולוגיה". מניית מיקרון רשמה עד כה עלייה של כ-28% מתחילת השנה וזינוק של 400% בתוך 12 החודשים האחרונים.

"אם ההיסטוריה משמשת כמדריך, זהו בדיוק הזמן בו כדאי למכור שחקניות החשופות לשוק הזיכרון", סיכם קרינסקי.