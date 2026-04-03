שוק העבודה האמריקאי מפתיע: תוספת של 178 אלף משרות במרץ

שוק העבודה האמריקאי הפתיע לטובה עם תוספת של 178 אלף משרות במרץ - הרבה מעל הצפי שעמד על תוספת של כ-60 אלף משרות בלבד. שיעור האבטלה עמד על 4.3% במרץ, לעומת צפי ל-4.4%. זאת לעומת חודש פברואר, בו איבד המשק האמריקאי 133 אלף משרות.

מגזר הבריאות היה אחראי לחלק ניכר מהצמיחה, כאשר הענף הוסיף 76 אלף משרות. 31 אלף מתוכן הן מיוחסות לאחיות שחזרו לעבוד אחרי ששבתו בפברואר.

לפי וול סטריט ג'ורנל, דוח התעסוקה אמנם מתייחס לחודש מרץ אך הוא עדיין לא משקף השפעה משמעותית של המלחמה באיראן. עסקים רבים מגבשים תוכניות גיוס חודשים מראש. יתרה מכך, נתוני משרד העבודה מציגים את מצב השכר בסביבות אמצע מרץ - כשהמלחמה הייתה בת שבועיים בלבד.

במרקטוואץ' ציינו כי לפי הערכות כלכלנים העלייה במשרות בארה"ב אינה צפויה להימשך. המלחמה באיראן הוסיפה חוסר ודאות חדש וגרמה לעסקים להסס יותר בנוגע לגיוס עובדים. השפעות המלחמה יורגשו ככל הנראה בצורה משמעותית יותר בדוח התעסוקה של חודש אפריל.



רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, כתב כי "נתון חזק ומפתיע מגיע היום משוק העבודה של ארצות הברית: תוספת של 178,000 משרות, 118,000 יותר מציפיות השוק! זו העלייה החדה ביותר מאז דצמבר 2024.

נתוני החודשים ינואר ופברואר עודכנו כלפי מטה ב-59,000 משרות במצטבר, כך שבסיכום הרבע הראשון של השנה, תוספת המשרות החדשות לרבע הראשון של 2026 גבוהה ב-59,000 מכפי שהיה צפוי וידוע לפני הנתון של היום.

יצוין כי הסקטור הפרטי הוליך את התאוששות המשרות עם תוספת של 186,000 משרות, 116,000 יותר מציפיות השוק. בהקשר זה, נתוני פברואר נפגעו חד פעמית משביתה של אחיות ועובדי רפואה, שגרעו כ-30,000 משרות ממעגל התעסוקה, כך שבסיכום הרבע התמונה נראית חיובית עוד יותר.

חשוב לציין כי לפי דוח התעסוקה הפרטי, שפורסם לפני יומיים, נוספו 62,000 משרות, 22,000 יותר מציפיות השוק. בנוסף, שיעור הבלתי מועסקים ירד ב-0.1 אחוז ל-4.3% והיה נמוך בעשירית אחת מציפיות השוק. עם זאת, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה רשם, החודש, ירידה של עשירית, לעומת ציפיות לעלייה, מה שמוריד ממשמעות הנתון.

הנתונים הללו מפתיעים לטובה בהינתן שבחודש פברואר נרשמו 358,000 משרות פנויות פחות מאשר בחודש ינואר ומספרן אף היה נמוך יותר מציפיות השוק. בתוך כך מספר העובדים שעזבו מרצון את עבודתם ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2020. נתונים אלו עשויים להעיד דווקא על האטה של שכירת עובדים, התמתנות של הפעילות הכלכלית ופחות ביטחון תעסוקתי מצד העובדים.

והיכן מסתמנת לראשונה היחלשות?

דוח המשרות הפנויות מתאים יותר לשורת השכר, דווקא, שם מסתמנת לראשונה זה זמן היחלשות. השכר לשעת עבודה עלה 0.2% בלבד לעומת חודש פברואר, מחצית משיעור עלייתו בחודש הקודם ועשירית פחות מציפיות השוק. גם בהשוואה לחודש המקביל אשתקד נרשמה התמתנות מ-3.8% ל-3.5% והנתון היה נמוך יותר מציפיות השוק.

אגב, נתון השכר לא מתיישב עם דוח ה-ADP , שהראה תמונה חזקה יותר: עלייה של 4.5% בחודש מרץ בהשוואה לחודש מרץ אשתקד ושל 6.6% בקרב אלו ששינו את מקום עבודתם.

בחודשים האחרונים שורת השכר הייתה חזקה יותר משורת המשרות, אך החודש התמונה הפוכה. למרות שנתוני השכר אינם אחידים, נזכיר כי מבחינת הפד ניכרת התמתנות שלו ומכל מקום לא מדובר כיום במחולל האינפלציה הראשון במעלה. בשורה התחתונה, נראה כי נתון היתר של התעסוקה דומיננטי יותר מנתון החסר של השכר. לכן תגובת שוק המניות והאג"ח צפויה להיות בכיוון של ירידות, תוך התחזקות של הדולר, אם כי השווקים רגישים כיום הרבה יותר להתפתחויות במזרח התיכון.

לסיום יש להדגיש כי דוח התעסוקה תנודתי מאוד - לא קל לחזות את הנתונים והתיקונים בדיעבד עשויים להיות גדולים במיוחד. לכן, גם אם דוח חודשי מפתיע במידה ניכרת, נחוץ להמתין מספר חודשים כדי לברר אם כן מתפתחת התאוששות תעסוקתית בארה"ב".