36 שעות בשטח אויב: איך שרד הנווט האמריקאי באיראן?

כוחות מיוחדים אמריקאים השלימו היום (א') מבצע חילוץ מורכב בתוך איראן, לאחר שמטוס F-15E הופל ביום שישי, והנווט נותר מאחור בשטח עוין. הטייס חולץ כבר ביום שישי, אולם הקצין השני - שנפצע קשה במהלך הנטישה אך היה מסוגל ללכת - נותר לבדו.

● "האיראנים משפרים יכולות": מה אפשר ללמוד מהפלת המטוס האמריקאי?

● רגע לפני פקיעת האולטימטום של טראמפ: 4 הפתעות כלכליות מהמלחמה באיראן

● למה שימוש בפצצות מצרר נגד ישראלים לא מעורר ביקורת בינלאומית?

לפי ה"ניו יורק טיימס", מטוס ה-F-15E Strike Eagle בו טסו אנשי הצוות "אינו מצויד ביכולות חמקנות כמו דורות מתקדמים יותר של מטוסי קרב". לפי חיל האוויר האמריקאי, "המטוס מאויש על-ידי שני אנשי צוות טייס וקצין מערכות נשק. הוא יכול להגיע למהירות של 3,017 קילומטרים לשעה ולשאת מטען של יותר מ-9.07 טון".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי עשרות כלי טיס וכוחות מיוחדים הוזנקו למבצע המיוחד, ותיאר את איש הצוות כ"לוחם אמיץ מאחורי קווי האויב בהרי איראן המסוכנים, כשאויבינו רודפים אחריו ומתקרבים אליו משעה לשעה, אך הוא מעולם לא היה לבד באמת, משום שמפקדו העליון, שר ההגנה, יו"ר המטות המשולבים ולוחמים נוספים עקבו אחר מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בקפידה את חילוצו".

הלילה, כאמור, הנווט חולץ והוטס יחד עם צוות החילוץ לכווית לקבלת טיפול רפואי.

US HC-130 search plane + HH-60W rescue helicopter flying EXTREMELY low over a cable-stayed bridge in Iran’s Khuzestan Province - right in the middle of the active search & rescue for the downed American fighter jet.

Civilians on the… pic.twitter.com/IQ73ISRGla - World Brief Wire (@WorldBriefWire) April 3, 2026

המעורבות הישראלית ומערך ההטעיה

לפי דיווחים, גם ישראל הייתה מעורבת במבצע. על-פי פוקס ניוז, ישראל סיפקה מודיעין רלוונטי, שיתפה פעולה עם סוכנויות הביטחון האמריקאיות ואף עצרה תקיפות מתוכננות באזור במהלך מבצע שנמשך כ-36 שעות. בנוסף, גורם ישראלי אמר לאיראן אינטרנשיונל כי יחידות סיירת מטכ"ל ושלדג היו מעורבות במבצע החילוץ באיראן.

במקביל, דווח כי ה-CIA הפעיל מערך הטעיה שנועד לבלבל את האויב ולאפשר מרחב פעולה רחב יותר. כך הופצה דיסאינפורמציה שלפיה הקצין כבר חולץ, כחלק ממאמץ הטעיה.

במהלך המבצע טסו מטוסי תובלה ומסוקים בגובה נמוך מעל איראן, בעוד כוחות מיוחדים סרקו את הקרקע בדרכם אל הקצין. הכוחות האמריקאים השתמשו גם בפצצות ובירי חיפוי כדי להרחיק כוחות איראניים מהאזור, ובשלב מסוים התפתח קרב יריות כאשר הכוחות התקרבו למיקומו של הנווט.

במבצע השתתף גם מטוס MC-130J, שנועד להחדיר כוחות לשטח אויב ולחלץ אותם ממנו. לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", מדובר במטוס מתקדם שמחירו עולה על 100 מיליון דולר לאחד. גורם אמריקאי מסר כי שני מטוסים מסוג זה הושמדו על-ידי ארה"ב במהלך המשימה לאחר שנתקעו בבסיס מרוחק, כדי למנוע נפילת ציוד רגיש לידי איראן.

נשיא ארה"ב טראמפ פרסם היום ברשת Truth כי "הצבא האיראני התקרב לטייס במספרים גדולים והתקרב אליו". עוד הוסיף הנשיא כי "מדובר בקולונל מוערך מאוד. מבצע מסוג זה כמעט שלא מתבצע בגלל הסיכון לאדם ולציוד. זה פשוט לא קורה!".

טראמפ סיפר כי "הפשיטה השנייה הגיעה לאחר הראשונה, שבה חילצנו את הטייס לאור יום מלא, גם זה דבר חריג לאחר שהייה של שבע שעות מעל איראן. הפגנת אומץ וכישרון מדהימה מצד כולם!".

מטוס מעקב יוצא למשימה מנושאת המטוסים האמריקאית לינקולן / צילום: Reuters, US Navy

איך הנווט הצליח לשרוד?

הנווט נותר עם אקדח בלבד להגנה עצמית. לפי הדיווחים, הוא הסתמך על הכשרת ההישרדות שלו כדי להתחמק מחטיפה, התרחק מההריסות, טיפס לרכס גבוה והסתתר, תוך שהוא מאותת לכוחות החילוץ באמצעות מערכת (CSEL (Combat Survivor Evader Locator.

מערכת CSEL, תוצרת בואינג משנת 2006, היא מכשיר קשר מתקדם לחילוץ קרבי, המשמש צוותי אוויר וכוחות מיוחדים במצבי הישרדות והתחמקות בשטח אויב. היא מאפשרת תקשורת מוצפנת דו-כיוונית גם למרחקים גדולים, שידור מיקום מדויק באמצעות GPS צבאי ושימוש בתדרים ולוויינים שונים כדי להבטיח קשר רציף וקשה ליירוט. המערכת כוללת גם הודעות מוכנות מראש והגנה מפני זיוף אותות ומהווה כלי מרכזי באיתור וחילוץ בטוח של לוחמים. הנווט הפעיל את משדר המצוקה וכך יצר קשר עם הכוחות האמריקאים.

הרשויות האיראניות גייסו כוחות ואף אזרחים לחיפושים אחר הנווט, ובשלב מסוים אף הוצע פרס כספי של כ-60 אלף דולר עבור איתורו. לפי פוקס ניוז, היה במנוסה במשך כ-15 עד 24 שעות לפני שחולץ.

שני שוטרים בטהרן הולכים מול שלט המתאר את המטוסים האמריקאים נופלים לתוך הרשת של משמרות המהפכה / צילום: ap, Vahid Salemi

מת'יו באקלי, טייס קרב לשעבר בצי האמריקאי, אמר לערוץ Scripps News כי טייסים עוברים אימוני הישרדות, וברגע שטייס נוטש את המטוס, המיקוד המיידי עובר להישרדות.

לדבריו, "טייסים עוברים הכשרת SERE (הישרדות, התחמקות, עמידות ובריחה), שמטרתה לאפשר להם להימנע מחטיפה ולהחזיק מעמד בתנאי שטח קשים עד להגעת כוחות החילוץ". הוא ציין כי "מבצעי חיפוש והצלה כוללים מערך רחב של מטוסי תובלה, מסוקי חילוץ, מטוסי קרב וכוחות מיוחדים, הפועלים בתיאום מלא".

באקלי הוסיף כי האזור שבו דווח על הפלת המטוס באיראן נראה הררי, מה שהקשה על מאמצי החילוץ, וכי צוותי חיפוש והצלה נמצאים בכוננות מתמדת ומוזנקים במהירות כאשר כלי טיס אובד. "אף אחד לא נשאר מאחור. אנחנו נבוא לקחת אותך", אמר.

טייס שנפל בשבי בעיראק: "האדרנלין בשמיים"

רונלד יאנג ג'וניור היה טייס בן 26 כשהתרסק עם מסוק האפאצ'י שלו בעיראק בפלישה האמריקאית ב-2003. רונלד סיפר ל"ניו יורק טיימס": "אתה אפילו לא מצליח לעכל מה קורה לך. אנשים צדים אותך, הם מנסים להרוג אותך, ואתה מבין שכל מה שאתה רוצה זה להישאר בחיים".

יאנג והטייס השותף שלו, דייוויד ויליאמס, שהו על הקרקע בעיראק כשעה וחצי, רצו בין עשבים גבוהים והסתתרו בתעלתה שם חששו מהיפותרמיה, ואז נלכדו בידי חמושים. במשך 23 ימים הם הוחזקו כשבויי מלחמה והועברו בין כוחות עיראקיים.

כשנתפסו, הם "עברו התעללות וחקירות בחדרים חשוכים", סיפר יאנג. לאחר מכן הם הועברו במשאית לבגדד, הועברו בהמשך בין בתי כלא שונים, וזאת עד שנפלה בגדד בידי כוחות ארה"ב אז הם הצליחו לצאת מעיראק במסגרת הסכם של ממשלת ארה"ב עם שוביהם.

יאנג אמר כי פעל לפי עקרונות ה-SERE וסיפר: "האדרנלין נמצא בשמיים, וזה מביא איתו יכולת לחשוב בבהירות יוצאת דופן. אתה מבין שיש לך מאגר ידע, ואתה פשוט הופך לריאקטיבי מאוד. אתה נכנס כמעט למצב מכני, שבו אתה מתחיל לבצע בזה אחר זה את הדברים שאתה צריך לעשות".