ישראל וארה"ב השיגו בחודש האחרון עליונות אווירית בשמי איראן. כ־20 אלף גיחות של מטוסי קרב יצאו בזו אחר זו לרחבי המדינה הפרסית, וחזרו הביתה בשלום. לשם השוואה, במלחמת יום כיפור, חיל האוויר הישראלי איבד יותר מ־100 מטוסים בכ־10 אלף גיחות.

כשמסתכלים על הנתונים האלה, אירועי סוף השבוע - שכללו לראשונה הפלת מטוס אמריקאי באיראן - לא באמת מערערים את השליטה בשמי טהרן. ובכל זאת, מה בעצם קרה שם, והאם יש סיבה לדאגה?

"קודם כול, צריך להגיד שהמטוס שנפל הוא F-15", פותח פרופ' מאיר אריאל, ראש המרכז להנדסת חלל באוניברסיטת תל אביב. "בניגוד למשל למטוסי F-35 - הוא לא חמקן, ככה שהסיכויים להפיל אותו יותר גבוהים".

על־פי דיווח ברשת ABC News, האיראנים השתמשו במערכת טילי הקרקע־אוויר מג'יד (AD־08) - המשתמשת בגילוי אינפרא אדום למעקב אחר מטוסים, מבלי לפלוט אותות מכ"ם. חוץ ממג'יד, חלק מהדיווחים מצביעים על מערכת ההגנה האווירית האיראנית "שלישי בחורדאד", אחרים מעריכים כי טיל כתף גרם להפלה, ויש כאלה שמפנים אצבע למערכת הגנה אווירית מתוצרת טורקיה. "האיראנים עצמם טוענים שהם השתמשו במערכת מסוג חדש", מוסיף אריאל. "יש גם אפשרות שהמכ"ם שלהם היה מתוחכם והשתמש במספר גלי עורקים שונים, או במכ"ם נוסף כדי להטעות".

אם באמת מדובר במערכת אלקטרו־אופטית, איך הטייסים יכולים להתמודד?

"אפשר להשתמש במערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתקדמות שמשבשות את מערכות הגילוי. למטוסים הישראלים, אגב, יש יותר מערכות כאלה, ויכול להיות שגם האמריקאים צריכים להצטייד בהן. אפשר בנוסף גם לשנות את הדרך שבה מבצעים תקיפה - למשל, לפלס את הדרך באמצעות מטוסים שיודעים לחמוק, להשמיד את הסוללות ורק לאחר מכן לשלוח מטוסי F-15".

"הישראלים יותר מנוסים מבצעית"

תאונות המטוסים במלחמה היו של חיל האוויר האמריקאי. יש הבדל בין ההתנהלות שלנו לשלהם?

"המערכות שלנו מבוססות על טכנולוגיה אמריקאית. ההבדל, עם זאת, יכול להיות במערכות הל"א שמותאמות לאירועים מקומיים. בנוסף, יש לנו את היכולת להשתמש במודיעין הדוק. וזה גם עשוי להיות קשור למיומנות הטייסים - אפשר להניח שהישראלים יותר מנוסים מבחינה מבצעית אחרי אלפי שעות טיסה באזורים מאיימים. אבל אין ספק שגם אנחנו צריכים ללמוד מהאירוע הזה. האיראנים כל הזמן לומדים אותנו ומשפרים את היכולות שלהם.

"מה שכן, זה מפתיע שעד עכשיו הצלחנו לשמור על עליונות אווירית ברמת המאה אחוז. גם בתרחיש הסביר של חיל האוויר, נערכו למצב שלא תהיה הצלחה מלאה. סטטיסטית הגיוני שנפל מטוס".