היחסים בין צרפת לבין מדינות המפרץ, על רקע המלחמה באיראן והחלטתה של פריז שלא להתערב מבחינה צבאית במלחמה, נבחנים בימים אלו בשבע עיניים. בעשור האחרון התהדקו הקשרים, עם ביקורים הדדיים, חוזים להשקעות של עשרות מיליארדים בצרפת בתחומי הטכנולוגיה וגם שיתוף-פעולה ביטחוני הכולל בסיסים ימיים וגם טייסות פעילות צרפתיות במפרץ. כך למשל, ממש בימים אלו, מטוסי "רפאל" צרפתיים מגנים על איחוד האמירויות, ועל הבסיסים הצרפתיים בה, מפני התקפות כטב"מים איראניים.

● רפורמת הגיוס בגרמניה מסתבכת: טעות חקיקה הציתה סערה ציבורית

● עם טווח של 1,500 ק"מ: הטיל שטורקיה בונה עליו

יחד עם זאת עולה השאלה לגבי היום שאחרי, וזאת לאור התגובה המינורית של פריז להתקפות האיראניות על מדינות המפרץ. לכך ניתן להוסיף אף את הסירוב של צרפת להצטרף לצד האמריקאי-ישראלי במלחמה ואף את האיסור על העברת נשק אמריקאי לישראל דרך צרפת, כפי שחשף הנשיא דונלד טראמפ - מהלכים המציבים את שיתוף-הפעולה בין הצדדים ביום שאחרי בסימן שאלה.

על רקע זה, התפרסם בסוף השבוע בעיתון הצרפתי "לה טריבון" דיווח, לפיו איחוד האמירויות נסוגה מעסקה בשווי 3.5 מיליארד אירו לפיתוח הדור הבא של מטוסי הקרב מסוג רפאל F5 על ידי התעשיות הביטחוניות הצרפתיות. לפי הדיווח, הנסיגה אירעה כבר בדצמבר האחרון, לפני המלחמה באיראן, אך היא עשויה לסמל התרופפות מסוימת בחוזקם של היחסים הביטחוניים בין המדינות.

איחוד האמירויות החליטה להוציא מיליארדים על התחמשות במטוס הקרב העתידי, כחלק מפרויקט פיתוח משותף בשווי חמישה מיליארד דולר. כמו כן, היא הודיעה על הצטיידות ב-80 כלי טיס, שאמורים להחליף את מטוסי המיראז', ומגעים לגבי הנתח של המדינה בעלויות הפיתוח התנהלו בין הצדדים. ההצעה הצרפתית האחרונה שהועברה בדצמבר, כללה מימון אמירתי בגובה 3.5 מיליון אירו מפרויקט בשווי 5 מיליון אירו. אך הצרפתים סירבו לאפשר לחברות מקומיות מאיחוד האמירויות גישה לטכנולוגיה הרגישה והאמירתים הודיעו כי הם נסוגים בשל כך מההשקעה.

כתוצאה מכך, דיווח העיתון הצרפתי, תצטרך צרפת ככל הנראה לשאת בעלויות הפיתוח בעצמה, מה שעשוי להוביל לעיכובים בפיתוח ובאספקת המטוס החדיש בעתיד. "מדובר בהפסד לתעשייה הביטחונית הצרפתית" כתב העיתון הצרפתי. איחוד האמירויות היא הלקוחה הגדולה ביותר בעולם של מטוסי קרב צרפתיים ונחשבה לשותפה אסטרטגית עד כה. בנוסף, צרפת מכרה לאמירתים ספינות קרב וציוד ביטחוני נוסף. מומחים בצרפת אמרו כי ההחלטה "משרטטת את גבולות שיתוף-הפעולה" בין הצדדים. המטוס החדשני אמור להיכנס לשירות רק ב-2033, ואמור לפעול כחלק מתפיסה אווירית חדשה של מטוסי קרב המלווים בכטב"מים.