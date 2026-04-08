הכרזת הנשיא טראמפ על הפסקת אש בת שבועיים בכפוף לפתיחת מצרי הורמוז היא ״התפתחות מעודדת מאוד מבחינת השווקים השונים״, כך כותב הבוקר (ד') רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות.

לדברי מנחם העליות החדות בשווקים הבוקר, מאסיה ועד לחוזים בוול סטריט, נובעות מכך שהשווקים ״מתרשמים לטובה לא רק מעצם ההכרזה, אלא גם מכך שהנשיא טראמפ אמר שרוב הנקודות שהיו במחלוקת כבר סוכמו למעשה בין שתי המדינות, ארה"ב ואיראן, וכי השבועיים הבאים ישמשו להשלמתן״.

ומה באשר למסחר בישראל? לדברי מנחם ייתכן והתגובה בישראל תהיה מתונה יותר לאור חוסר הבהירות ביחס לזירת הצפון.

לדבריו, ״מכל מקום, השוק הראשון שיוצא נשכר מהפסקת האש הוא שוק הנפט ואנו רואים ירידות של 13%-14% במחירי הנפט לסוגיו, אם כי לרמות של 96-95 דולר, עדיין כ-25 דולר ויותר מעל הרמות שקדמו לפרוץ המלחמה, נתון המשקף את הזהירות המתבקשת מהתהפוכות והיצרים שליוו את המלחמה, כמו גם את הרצון לראות שמצרי הורמוז אכן נפתחים.

״אג"ח ממשלת ארה"ב מגיבות אף הן בעצמה ובכיוון הצפוי - הן עולות לאורך העקום ובשיעורים חדים. תשואת הפדיון ל-10 שנים מאבדת עשירית אחוז ל-4.24% אך האג"ח לשנתיים לפדיון רושמות את עליות השערים החדות יותר, משום ההשלכות האפשריות על ריבית הפד. אנו נצטרך לבחון את ההשלכות על ההסתברות להורדת ריבית שיגלם השוק בהמשך היום ובימים הקרובים״.

כמו כן לדברי מנחם, ״אם וככל שהשקל יוסיף להתחזק כנגד הדולר, שאלת ריבית בנק ישראל תשוב לשולחן ונוסף לכך - בנק ישראל בתחזיתו האחרונה הניח כי המלחמה באזור תסתיים עד סוף חודש אפריל. כעת מסתמן כי הדבר אכן יקרה, ויסייע לו לפעול לפי תוואי הריבית הפוחתת שמגלם בתחזית״.

ומי הסקטורים שירוויחו? לדברי מנחם, ״על פניו, מניות החברות הביטחוניות תהיינה במוקד תשומת הלב וכך גם מניות הבנקים, הביטוח, התעופה, והנפט והגז הטבעי. האחרונות תגבנה מחד לירידות החדות של מחירי הנפט ומנגד לרגיעה במתיחות הביטחונית סביב אתרי ההפקה, אם כי סביר שהשפעת הראשונות תהייה דומיננטית בשלב הראשון. מניות חברות הבנייה תגבנה, בין השאר, על רקע הצורך בהשקעות הנרחבות לשיקום נזקי תשתיות ומבנים נרחבים בעקבות פגיעות הטילים במדינה״.