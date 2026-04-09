השיא ששברה הבורסה בשיא המלחמה

הבורסה בתל אביב מסכמת הבוקר (ה') את חודש מרץ 2026, שבפועל התנהלה במהלכו מערכת "שאגת הארי" מול איראן, אשר ככל שהפסקת האש השברירית שהושגה בחג השני של פסח תישמר, ייתכן שגם הגיעה לסיומה.

במרץ נשבר שיא כל הזמנים במחזור המסחר היומי במניות, והוא עמד בממוצע על 5.94 מיליארד שקל - זינוק דרמטי של 117% ביחס לחודש המקביל אשתקד ועלייה של 10% ביחס לפברואר השנה.

בבורסה ציינו כי סחירות ונזילות בשוק המניות הן "קריטיות למשקיעים בתקופות רגילות, ואולם בזמנים של תנודתיות מוגברת דוגמת המלחמה הנוכחית היא קריטית מתמיד, שכן היא המפתח של המשקיעים לבצע התאמות בתיק ההשקעות שלהם בעלויות סבירות".

עוד הזכירו בבורסה את משבר האשראי בשוק קרנות החוב (הפרטיות) בארה"ב, שם קרנות ענק של אשראי פרטי עוצרות פדיונות של לקוחות בימים אלה כדי לעמוד בבקשות לפדיונות. לדברי הבורסה, הדבר מסייע להבין "את העוצמה של שוק מניות סחיר ונזיל, בהשוואה לנכסים לא סחירים".

עוד מזכירים שם את הקיפאון במכירות בשוק הנדל"ן הישראלי, אשר גם הוא "מהווה תזכורת מהדהדת עבור המשקיעים הנוהגים להשוות בין חלופת ההשקעות בשוק ההון לבין החלופה הנדל"נית, באשר לחשיבות של הנזילות בהשקעות ולצורך לתמחר את פרמיית הנזילות".

בשיא המלחמה עם איראן, אומרים בבורסה, "המשקיעים בבורסת תל אביב נהנים מהנזילות הגבוהה ביותר בכל הזמנים ויכולים איש-איש לפי הבנתו ותפישת הסיכון שלו לסחור בשוק המניות המקומי בצורה משופרת".

כ-6 מיליארד שקל ביום

כאמור, מחזור המסחר הממוצע היומי בשוק המניות הישראלי - שכולל את המסחר במניות, ביחידות השתתפות (דומות למניות), בקרנות סל מנייתיות ובקרנות חוץ מנייתיות נסחרות, אך אינו כולל איגרות חוב להמרה ועסקאות במניות מחוץ לבורסה - נשק במרץ ל-6 מיליארד שקל בממוצע מדי יום, שיא כל הזמנים בבורסה הישראלית. בכך הוא עקף את פברואר שקדם לו, שגם הוא היה גם חודש שיא.

בסיכום הרבעון הראשון של השנה עמד מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות המקומי ברמה של כ-5.09 מיליארד שקל - גידול של כ-100% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מחזור המסחר במניות וביחידות השתתפות בלבד עמד בחודש שעבר על רמה של כ-4.84 מיליארד שקל - צמיחה של כ-7.5% בהשוואה למחזור יומי ממוצע של כ-4.5 מיליארד שקל בחודש פברואר האחרון ובהשוואה למחזור יומי ממוצע של כ-2.1 מיליארד שקל בחודש מרץ אשתקד, כלומר צמיחה של כ-130% במחזור המסחר בתוך שנה.

מגלים את קרנות הסל

בבורסה מוסיפים כי הציבור הישראלי מתחיל לגלות את שוק קרנות הסל המנייתיות וקרנות החוץ המנייתיות הנסחרות בבורסת תל אביב בשלוש השנים האחרונות, ואולם אם עד לפני כשנה עיקר פעילות המסחר של המשקיעים המקומיים התמקדה במסחר בקרנות סל על מדד הS&P 500, הרי בשנה החולפת היו אלה מדדי הדגל של בורסת תל אביב - ת"א-125, ת"א-35 ות"א-90 - אשר ריכזו חלק גדול ממחזור המסחר היומי, עם ביצועי יתר חדים של מדדים אלה בהשוואה למדדים גלובליים. המלחמה עם איראן שפרצה בסוף חודש פברואר 2026 תמכה בפעילות מסחר מוגברת בשוק קרנות הסל.

בשורה התחתונה, בבורסה מציינים כי "המעבר למסחר בימים שני עד שישי מהווה קטליזטור חזק לצמיחה במחזורי המסחר בשוק המניות בכלל ובשוק קרנות הסל על מדדי המניות בחו"ל בפרט. בעוד המשקיעים הזרים הרימו בתוך זמן קצר את הכפפה בכל האמור במסחר מוגבר בימי שישי, אזי משקיעים אלה פעילים באופן זניח בשוק קרנות הסל המקומי, ולפיכך הצמיחה בפעילות בקרנות הסל בשוק המקומי מקורה בפעילות מוגברת של משקיעים מוסדיים וציבור רחב".

עוד מוסיפים שם כי גידול בקצב הנפקות המניות בבורסת תל אביב עשוי להוות גורם תומך משמעותי בהיקפי המסחר, ככל שיתממש בפועל. גם הרחבת תוכניות עשיית השוק במניות צפויה לתרום לשיפור הנזילות ולהיקפי פעילות גבוהים יותר, כשקצב ההצטרפות לתוכניות עשיית השוק מותיר מקום לאופטימיות. בנוסף, השלמת המעבר לפקיעות יומיות בתחילת חודש מרץ האחרון צפויה אף היא לתרום להגדלת הפעילות.