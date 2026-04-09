בתקופה הקרובה עשויה להיחתם אחת העסקאות הגדולות במשק האנרגיה המקומי: מכירת 20% מחברת תחנות הכוח אדלטק תמורת 2 מיליארד שקל, לידי קונסורציום משקיעים שמגבשת לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הפעלתנית של בנק לאומי, בניהולו של ויקטור וקרט.

אדלטק, הנמצאת כיום בבעלותו המלאה של אורי אדלסבורג (66), צפויה לקבל בעסקה שווי פנטסטי של 10 מיליארד שקל (לפני הכסף). מחצית מסכום ההשקעה צפוי להכנס לקופת החברה כנגד הקצאת 10% ממניותיה. המחצית השנייה, בסכום של מיליארד שקל, תוזרם לחשבון הבנק של אדלסבורג עצמו שימכור מקצת ממניותיו. בנוסף, העסקה המתגבשת מסמנת יעד - להנפיק את אדלטק בתוך שלוש שנים בבורסה בת"א וייתכן שאפילו במהלך משולב שיוביל למסחר גם בוול סטריט.

אבל מעבר לכל הפרטים הללו, שעוד נמצאים בשלב מזכר הבנות, העסקה הנוכחית מאירה זרקור על אחד מאנשי העסקים המסקרנים בישראל - אורי אדלסבורג. הוא בנה אימפריית תחנות כוח כמעט לבדו, אסף לאורך השנים עוד ועוד נכסים, והפך מתחת לרדאר, לאחד האנשים הכי חזקים בשוק החשמל המקומי. העסקה עם לאומי פרטנרס תהיה למעשה הפעם הראשונה שבה אדלסבורג נפרד מהחזקות בחברה שהקים בשלושת העשורים האחרונים. וההנפקה, אם תצא לפועל, תאלץ את איש העסקים הידוע בקנאה לפרטיותו להיחשף לעין הציבורית. גלובס משרטט את עלייתו של טייקון החשמל.

אורי אדלסברג אישי: בן 66, נשוי ואב לחמישה

מקצועי: החל את דרכו כקניין של משלחת הרכש של משרד הביטחון בניו יורק. מסוף שנות ה-80, הצטרף לעסק המשפחתי בחברת אדלטק שהייתה בזמנו ביטחונית. עם השנים, קידם את פעילות החברה בעסקי האנרגיה וכיום הוא בעל השליטה

עוד משהו: מתחביביו - הטסת מסוקים ורכיבה על אופנועים

20% מייצור החשמל בידיים שלו

אדלטק מחזיקה כיום בחמש תחנות כוח פעילות, חלקן עם שותפים (דוראד, רמת חובב, חגית, אשדוד, רמת נגב) המייצרות בסך־הכול כ־2.9 ג'יגוואט (כ־20% מייצור החשמל בישראל) והיא נחשבת לגורם דומיננטי במשק החשמל. בנוסף היא מקימה אחת בשורק שאמורה להתחיל לפעול לפני סוף העשור.

בשוק מדברים על כך שהשווי בעסקה הנרקמת, שנמצאת עדיין בשלב מקדמי של מזכר ההבנות, הוא חלומי. "יש להם עדיין הרבה עבודה כדי לסגור את העסקה", מעריך גורם בשוק. "יש עוד בדיקות נאותות לתחנות, וגיבוש קבוצת המשקיעים עם גורמים מוסדיים ושחקנים פיננסיים בינלאומיים".

פעילה בשוק מתארת כי היעד להפוך לחברה ציבורית מסתדר עם המסלול של אדלטק. "אני מניחה שיש רצון במשפחת אדלסבורג לבצע שילוב של אקזיט והפיכה של אדלטק לחברה ציבורית בדרך שמסדרת את המשך דרכה גם לדורות הבאים", היא אומרת, ומוסיפה ש"אדלסבורג ניסה לעניין מוסדיים במהלך דומה בחודשים האחרונים, אבל ממה שאני מבינה הוא לא קיבל שווי שהתקרב למה שלאומי פרטנס הסכימו לו".

המתווך שיקבל עמלה של 10 מיליון שקל

מי שצפוי לגזור קופון נאה מהשלמת העסקה הוא גם תמיר כהן, ששימש עד לפני כשנתיים כמנכ"ל ענקית הבנייה והאנרגיה שיכון ובינוי (השותפה עם אדלטק בחלק מהתחנות) ועזב בטריקת דלת. לפני מספר שנים פורסם כי כהן רכש מידי אדלסבורג בית בסביון תמורת 12 מיליון שקל, וככל הידוע שוררת ביניהם הערכה הדדית. בעסקה הנוכחית, של מכירת מניות אדלטק ללאומי פרטנרס, משמש כהן כבנקאי השקעות והוא צפוי לקבל על פי ההערכות עמלה של יותר מ־10 מיליון שקל עבור שירותיו, ככל שהיא תושלם.

שרשרת עסקאות בענף ב"שווי נדיב מאוד"

תחום ייצור החשמל הפך ללהיט של ממש בתקופה האחרונה כשמניות הענף מזנקות והתחום רווי בעסקאות רכש. גורם עיקרי לביקוש הגדל לייצור חשמל ולזינוק בשווי החברות הפועלות בתחום, שממנו נהנית גם אדלטק, הוא הצורך בחוות שרתים ליישומי בינה מלאכותית. "זה מנוע מאוד גדול של שוק האנרגיה", אומרים בסביבת החברה. "אנחנו הופכים לעולם שהולך יותר ויותר להסתמך על עיבוד של מגה־מידע. מי שחושב שבתוך שנתיים שלוש ירד הביקוש, כנראה לא קורא את המפה כמו שצריך".

מנגד גורם בשוק ההון שרואה את ההייפ העצום סביב תחנות הכוח גורס כי "בטווח הארוך אין באמת מחסור בחשמל. הגענו לזמן שהמון דאטה־סנטרים מוקמים כאן, ויש ביקוש אדיר לחשמל. לכן מי שיש לו תחנות כוח כיום נהנה מביקושים גדולים. בתוך שלוש שנים מהיום לא יהיה כזה טירוף בביקוש לחשמל. זה הייפ. לכן להערכתי אדלסברג בא לעסקה עכשיו".

גורמים בשוק מעריכים כי העסקה צפויה לשקף מכפיל EBITDA (רווח לפני פחת מיסים והפחתות) שמוערך בבין 13 ל־15, הנחשב לגבוה מאוד ביחס למכפיל חד־ספרתי המקובל בענף. צריך להדגיש כי המספרים אינם ידועים בוודאות משום שאדלטק חברה פרטית, כאשר אדלסברג שומר על נתוניה העסקיים בקנאיות.

"במשק האנרגיה בוצעו עסקאות בשווי נדיב מאוד בשנים האחרונות", מסביר גורם בענף התשתיות את מחיר העסקה. לדבריו "המכפיל הצפוי בעסקת אדלטק נמוך יותר משל חברות סחירות כמו או.פי.סי ". ואכן מניית חברת תחנות הכוח שבשליטת עידן עופר, נסחרת כיום בבורסה לפי שווי של 34 מיליארד שקל, המייצג מכפיל 21 על ה־EBITDA שהציגה בסיכום השנה שעברה. זאת לאחר שמניית החברה זינקה בכמעט 250% בשנה החולפת.

לוזון ישלם: הסיבוב של עופר ינאי בתחנת דוראד חלק מהשווי הנדיב שאותו שואף אורי אדלסבורג לקבל באדלטק נובע מהחזקותיה בתחנת הכוח דוראד הממוקמת סמוך לאשקלון (19%). בתחנה זו היא שותפה עם המדינה (באמצעות חברת קצא"א), קבוצת עמוס לוזון וחברת הביטוח הפניקס. לאחרונה זכתה דוראד, המספקת 860 מגוואט חשמל, לתג שווי משופר בעקבות מאבק על רכישת נתח מהתחנה בין שניים מאנשי העסקים הססגוניים במשק, שמוכרים היטב גם בעולמות הספורט - עמוס לוזון ועופר ינאי. המאבק התמקד בחברה המשותפת של השניים, אלומיי-לוזון, המחזיקה ב־33.75% ממניות דוראד. את מהלך ההיפרדות התניעה עסקה שבה הפתיע ינאי כשרכש את מניות השליטה בחברת אלומיי קפיטל (באמצעות נופר אנרג'י) מידי שלמה נחמה ורני פרידריך. עם היוודע הרכישה הצהירו לוזון וינאי על רצונם לרכוש זה את החזקות האחר באלומיי־לוזון (בה החזיקו הצדדים בחלקים שווים), ובהמשך הופעל מנגנון התמחרות ביניהם. בחודש שעבר בוצעה ההתמחרות, שבסופה זכתה הצעת קבוצת לוזון, שצפויה לרכוש את חלקה של אלומיי בחברה המשותפת (ובעקיפין כ־16.9% ממניות דוראד) תמורת 743 מיליון שקל, לפי שווי אסטרונומי של 4.4 מיליארד שקל לתחנת הכוח. עמוס לוזון צוטט לאחר ההתמחרות כאומר שהיה מוכן לשלם עבור המניות גם לפי שווי של 6 מיליארד שקל. ובכל מקרה, השווי שקיבלה דוראד מלמד על ההייפ סביב התחום. רק לפני כשנה נאלצה חברת זורלו הטורקית למכור את החזקותיה בדוראד (25%), בשל הוראה מנשיא טורקיה ארדואן לסיים את פעילותה בארץ. בעסקה ההיא רכשו אלומיי־לוזון והפניקס את המניות במחיר שגילם לתחנת הכוח שווי של 2.8 מיליארד שקל בלבד - כך שכעת משלם לוזון לפי שווי הגבוה בכ־60%. בסוף ספטמבר 2025 הציגה קבוצת לוזון הערכת שווי עדכנית שגילמה לדוראד שווי של כ־3.5 מיליארד שקל, ובעסקת ההיפרדות השווי זינק ב־27%. הנהנה המרכזי מעליית השווי המסחררת של דוראד הוא בינתיים עופר ינאי, שבחודש שעבר השלים מהלך להשתלטות על המוכרת, אלומיי. נופר שבשליטתו שילמה 460 מיליון שקל עבור מניות השליטה בחברת האנרגיה (46%), לפי שווי של כמיליארד שקל לאלומיי. ינאי אולי "הפסיד" ללוזון בהתמחרות, אך למעשה מקבל בעסקה סכום עצום שמצדיק את רוב השווי שלפיו רכש את השליטה באלומיי, כאשר נותרה בידיה פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה ובארה"ב, וכן פרויקט אגירה שאובה בהקמה בצוק מנרה בהספק של 156 מגוואט. קראו עוד

הפך חברה ביטחונית לחברת אנרגיה

אורי אדלסבורג עצמו נחשב לאיש עסקים קשוח, שאינו נרתע מעימותים מול המדינה ושותפיו בתחנות הכוח (מאבקים מתוקשרים במיוחד ניהל עם השותפים בדוראד סביב עלויות ההקמה של התחנה ורכישת מניות בה). "הוא איש עסקים שאוהב לרוץ קדימה, לטוב ולרע", אומר עליו גורם בשוק. "יש תמיד את השאלה האם אדלטק, יכולה להיות חברת ציבורית לנוכח הדרך 'הפרטית' שלפיה נוהלה עד היום".

אדלסברג, נשוי בשנית ואב לחמישה (שתיים מאשתו הראשונה), מתואר בכתבות עבר כדמות ססגונית עם תחביבים מגוונים כמו מכוניות ואופנועים. תחביב אחר שלו הוא טיסה, כאשר לאדלטק היה בעבר מסוק בבעלותה, שאותו הטיס אדלסבורג בעצמו.

לאחר שהשתחרר מהצבא בתחילת שנות ה־80, נסע אדלסברג ללמוד בניו־יורק. לפרנסתו עבד במשלחת הרכש של משרד הביטחון. את אדלטק ייסד בשנת 1989 יחד עם אביו המנוח, יוסף אדלסבורג. בתחילת דרכה עסקה החברה בתיווך ובסחר ביטחוני, ובין השאר הייתה הנציגה בישראל של יצרנית המסוקים איירוספסיאל.

בשנת 1994, פתחה ממשלת ארצות הברית בחקירה בחשד כי עסקה בה תיווכה אדלטק לרכישת מסוקים עבור צה"ל נופחה בכ־10 מיליון דולר. בהמשך ביטל משרד הביטחון את היתר הייצוא הביטחוני של אדלטק. בכתבה משנת 2016 אמרו גורמים מטעמו של אדלסבורג לגלובס כי החקירה הסתיימה בלא כלום ומזה מעל לעשרים שנה (דאז) לא הייתה לו כל נגיעה לעניין.

נקודת ההתחלה שלו בעולמות האנרגיה הייתה בייזום תחנת הכוח דוראד, יחד עם הקבלן אורי דורי, בתחילת שנות ה־2000. מדובר בתחנת הכוח הפרטית הראשונה שקמה בישראל (החלה לפעול בשנת 2014) ושבה מחזיקה כיום אדלטק בכ־19% מהמניות.

גורם שמכיר את אדלסבורג אמר לגלובס בעבר כי "אין הרבה אנשים עם סבלנות ועקשנות ועצבים כמו שיש לאורי. אנשים אחרים במקומו היו נשברים במהלך הדרך. במקביל לכל עניין הרגולציה, היה גם דיבור עם הבנקים, שכדרכם הערימו קשיים, כי גם בשבילם עניין החשמל היה דבר חדש. הם רצו רשת ביטחון כזו או אחרת, ובכל עניין הם רצו למשרד האנרגיה ולרשות החשמל".

"האיש יודע לעשות כסף, ויפה"

בתחילת העשור הנוכחי היתה אדלטק שותפה (25%) ברכישת תחנת הכוח אורות יוסף שברמת חובב (1,200 מגוואט) מידי חברת החשמל במחיר שגילם לה שווי של 4.25 מיליארד שקל. בהמשך רכשה חלק דומה בתחנת חגית מזרח (676 מגוואט), ובדצמבר 2024 זכה במכרז להקמת תחנת הכוח "שורק" (900 מגוואט).

בנוסף, הקימה אדלטק שתי תחנות כוח פרטיות קטנות, באשדוד וברמת הנגב שמפיקות בסך־הכול 191 מגוואט, שם רכשה את חלקה של זורלו התורכית לפני שנתיים ב־124 מיליון שקל. אדלטק בראשותו של אדלסבורג שוקדת כיום על הרחבת דוראד, חגית ובעתיד תקים כאמור תחנת כוח נוספת בעטרות שבירושלים בהספק של 900 מגוואט.

גורם בשוק שמכיר את אדלסברג מקרוב אומר, "נכון יש לאורי היסטוריה. אבל בשורה התחתונה האיש יודע לעשות כסף בתעשייה הזאת ויפה". לדברי אותו גורם בשיחות סגורות מי שעובד עם אדלסברג היום מרוצה מהקשר איתו ואומר למוסדיים שהם מצליחים ביחד. "הוא ממש לא פראייר, ויותר מקפיד על הפרטים. על אף כל הברברת בענף, מה שהוא עשה מוכח במספרים".