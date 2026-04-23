גלובלי ושוקי עולם משבר האנרגיה באירופה: מיליארדי אירו נשפכים, והסוף לא נראה באופק
משבר האנרגיה באירופה: מיליארדי אירו נשפכים, והסוף לא נראה באופק

על פי נתוני האיחוד האירופי מחירי הנפט והגז המונזל זינקו ב-60%-70% מאז תחילת המלחמה עם איראן • לפי חישובי הנציבות האירופית, מדינות האיחוד הוציאו 24 מיליארד אירו יותר ממה שהיה צפוי על אנרגיה מאז פרוץ המלחמה

אסף אוני 16:00
תחנת דלק בלונדון / צילום: ap, Frank Augstein
תחנת דלק בלונדון / צילום: ap, Frank Augstein

כבר קרוב לחודשיים שמצרי הורמוז במפרץ הפרסי סגורים למעשה לתנועה חופשית של ספינות, ובימים האחרונים הכריזו מדינות באיחוד האירופי על שורת צעדי חירום בעקבות "הלם האנרגיה" שמכה ביבשת. למרות שאירופה מקבלת רק 10% מהגז המונזל שלה מהמפרץ, מנגנוני תמחור האנרגיה באיחוד הופכים אותו למשמעותי מאוד בקביעת מחירי חשמל. גם מחיר הנפט ביבשת מושפע מהחוזים העתידיים ומהמחירים הגבוהים הנוכחיים של הנפט, למרות שאירופה מייבאת רק כ-10% מהנפט שלה ממדינות המפרץ.

מחירי הנפט והגז המונזל זינקו ב-60%-70% מאז תחילת העימות, לפי נתוני האיחוד האירופי. למעשה, לפי חישובי הנציבות האירופית, מדינות האיחוד הוציאו 24 מיליארד אירו יותר ממה שהיה צפוי על אנרגיה מאז פרוץ המלחמה. "587 מיליון אירו יותר ליום, בלי לקבל מולקולה אחת נוספת של אנרגיה", כפי שנכתב בהודעה של הנציבות.

בגרמניה, הכלכלה הגדולה ביותר באיחוד האירופי, הכריזה הממשלה בימים האחרונים על ביטול זמני של מסים על בנזין ודיזל בשווי הקרוב ל-2 מיליארד אירו. במקביל, היא אוסרת על תחנות דלק לעדכן את המחירים באופן שוטף, והן מוגבלות לפעם ביום. כמו כן, הממשלה הודיעה כי לא תמסה מענקי יוקר מחיה שמעסיקים יבחרו להעניק לעובדים בשווי של עד 1,000 אירו - בניסיון לעודד אותם לעשות זאת ולסייע להכנסה הפנויה של משקי בית.

שוקלים "יבוא חירום" מארה"ב

למעשה, לפי נתונים כלל-אירופיים, 22 מתוך 27 המדינות החברות באיחוד האירופי כבר הכריזו על צעדים פיסקליים למיתון השפעות משבר האנרגיה הנוכחי, בשווי מסתכם של כ-10 מיליארד אירו, והסכום כלל אינו סופי. ספרד, למשל, הקפיאה באופן זמני את המע"מ על דלק, בעלות של 3.5 מיליארד אירו. סלובקיה הכריזה על מחיר מקסימום לתושבים. הצעדים הללו הם זמניים לכאורה, אך יהיה קשה לממשלות לסגת מהם עד שהמשבר יסתיים והתנועה החופשית תתחדש, מה שאינו נראה באופק. אפשרות נוספת הנשקלת על ידי כמה ממשלות ביבשת היא העברת כספים ישירות למשקי בית כדי לפצות אותם על השחיקה בשל מחירי האנרגיה המזנקים.

האיחוד האירופי כארגון צפוי בשבוע הבא להקל על המדינות החברות לבצע צעדים פיסקליים כאלה, על ידי אפשרות להשעות מסים ירוקים ואולי אף להגדיל את מסגרת הגירעון באופן זמני כדי לממן את המהלכים. כבר כעת שיעורי החוב הלאומי והגירעונות של רוב מדינות אירופה חורגים מאלו של אמנת מסטריכט אליה מחויבות 27 המדינות החברות באיחוד, אחרי משבר הקורונה והמלחמה באוקראינה. עוד תחום שבו האיחוד יכול לסייע הוא להשעות את האיסורים החוקיים על סיוע למגזרים מסוימים, כמו תעשייה כבדה, בשם מניעת יתרונות בלתי-תחרותיים לכלכלות הגדולות ביותר ביבשת.

חזית אנרגטית שבה האיחוד האירופי רגיש במיוחד היא זו של התחבורה האווירית. כ-57% מהתעבורה עולמית בדלק זה עוברת דרך מצרי הורמוז, ושיעור דומה מהצריכה האירופית. נציב התחבורה באיחוד הודיע השבוע כי האיחוד שוקל "יבוא חירום" מארה"ב. בשבוע שעבר הזהיר ראש ארגון האנרגיה העולמי, פאטי בירול, כי "לאיחוד יש אולי שישה שבועות של אספקה של דלק מטוסים" בלבד. באיטליה הזהירו שדות תעופה כי ייתכן שיצטרכו לקצוב דלק מטוסים, וחברת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה על ביטול 20 אלף טיסות בקיץ הקרוב בשל המחסור הצפוי. האיחוד שוקל להשתמש במאגרי חירום של דלק סילוני והודיע על "מיפוי כלל-יבשתי" במטרה לחלוק בהם.