התשובה האמריקאית לכטב"מים הזולים של איראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● בגלל המלחמה: סין מצאה את עצמה תלויה ביבוא מפתיע מארה"ב

● המדינה שיוצאת מובכת מההתמודדות מול הצבא האיראני

1נחשף: הנשק האמריקאי נגד כטב"מים שנרכש באלפים מאז תחילת המלחמה

המלחמה באיראן הוכיחה כי גם משטרים "חלשים" ועניים יחסית יכולים לאיים על מעצמות באמצעות שימוש בכטב"מים זולים; כך מנתח הוול סטריט ג'ורנל את אחד מהלקחים של המלחמה הנוכחית במפרץ הפרסי, במאמר מערכת המוקדש לצורך האמריקאי להתגונן מפני האיום.

העיתון מצטט דברים של מזכיר הצבא האמריקאי דן דריסקול, שסיפר במהלך הופעה ציבורית כי הצבא האמריקאי ביצע "רכישת בזק" של 13 אלף כטב"מים המשמשים ליירוט כטב"מים תוקפים. מדובר בכלי טיס הנקראים MEROPS ומיוצרים על ידי סטארט-אפ ביטחוני מקליפורניה שממומן בין היתר על ידי אחד ממייסדי גוגל, אריק שמידט.

לפי העיתון, דריסקול אמר כי בתוך שמונה ימים בלבד מתחילת המערכה, הצבא "קיצר את הליך קבלת החלטות שלו" ורכש אלפי יחידות של הכטב"ם, שפותח בשיתוף עם אוקראינה ומשוגר ממשאיות. מדובר בכטב"ם המשתמש בבינה מלאכותית. לפי הפרטים שחשף דריסקול, כטב"ם-יירוט אחד עולה כ-15 אלף דולר, "ואנחנו מעריכים שהמחיר יירד לעשרת אלפים דולר". לדבריו, "אנחנו מצליחים (בעזרתם) להפיל כטב"מים מסוג שאהד שעולים 30-50 אלף דולר ליחידה".

המאמר תומך בתוכנית הרכש הצבאית של הנשיא דונלד טראמפ, שכוללת לא רק מערכות במיליארדי דולרים אלא גם כלי נשק זולים יחסית, שיוכלו להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של מלחמה באמצעות טילים וכטב"מים.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת המאמר המלא.

2המחיר הכלכלי באיראן: 3 מיליון מובטלים חדשים וזינוק במחירי העוף

מאז תחילת המלחמה נגד איראן כמיליון בני אדם איבדו את עבודתם באופן ישיר, ועוד כ-2 מיליון הפכו למובטלים בעקבות ההשלכות הכלכליות של העימות; כך מדווח הבוקר (ה') העיתון הסקוטי The National על בסיס נתונים מאיראן. כתבת העיתון ששוחחה עם ראשי חברות במדינה מדווחת כי רובם כבר הודיעו על גלי פיטורים של 15% מסגל העובדים, וכי משרדי הרווחה האיראניים שבהם ניתן לבקש דמי אבטלה נמצאים בעומס חסר-תקדים. קרן המטבע הבינלאומית חוזה התכווצות כלכלית של 6.1% כתוצאה מהמלחמה, נכון לעכשיו.

האינפלציה הדו-ספרתית והחשש מהעתיד הביאו לקריסה בהוצאות של האיראנים, וכתוצאה מכך לירידה משמעותית בצריכה. חלק מהעסקים סגורים, ואחרים נאבקים לשמר מלאי למרות המצור הימי האמריקאי. "המצב קשה במיוחד בעבור חנויות בגדים, כלי בית וציוד מחשבים", אמר אחד מהמרואיינים. הממשלה הודיעה על הגדלת שכר המינימום, על רקע אינפלציה שנתית של 70%, אך החשש הוא שהצעד יביא לפשיטת רגל של עסקים רבים ברפובליקה האיסלאמית שלא יוכלו לעמוד בתשלומים לעובדים. גם חסימת האינטרנט הטוטאלית פוגעת במסחר המקוון באיראן, וחברות הפועלות בתחום כבר הודיעו על פיטורים המוניים.

המצב הכלכלי הוא קריטי ליציבות המשטר, מעריך העיתון, ומציין כי הפגנות דצמבר שאותן דיכאה טהרן ביד קשה נבעו בעיקר מסיבות כלכליות. המלחמה עשויה לדחוק כ-4 מיליון איראנים מתחת לקו העוני, ולהפוך 41% מהאוכלוסייה במדינה לענייה באופן רשמי. לשם השוואה, מחיר קילו חזה עוף השבוע עמד על 17 שקל, שהם 5% משכר המינימום החודשי במדינה, העומד על 334 שקל בלבד.

מאת ליזי פורטר, מתוך The National. לקריאת הכתבה המלאה.

3גרמניה ואיטליה מנעו הטלת סנקציות על ישראל באיחוד האירופי

הציר הפרו-ישראלי באיחוד האירופי - שכולל את גרמניה, איטליה, צ'כיה והונגריה (נכון לעכשיו, טרם החלפת הממשלה במדינה) - מנע את האפשרות להטיל סנקציות על ישראל השבוע, כולל השעייה של הסכם האסוציאציה; כך מדווח האייריש טיימס מאירלנד, אחת המדינות שדרשו את המהלך, לצד ספרד וסלובניה.

לפי הדיווח, בפסגת שרי החוץ של האיחוד האירופי שהתכנסה בלוקסמבורג השבוע "לא נרשם שינוי" בתמיכה של מדינות אלו בישראל, מה שהוביל לגניזת הדיון הנוכחי על הטלת סנקציות. עם זאת, בהתאם להצעה חדשה שהוגשה על ידי צרפת ושבדיה, האיחוד האירופי יבחן את הגבלת הסחר עם התנחלויות ישראליות מעבר לקו הירוק.

הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, דיווחה כי מכיוון שההצעה הזאת קשורה לנושאי סחר, על הנציבות לנסח אותה בתיאום עם נציב הסחר, ולדון בה במפגשים קרובים. סנקציות אחרות שנשקלו בעבר כוללות על השעיית השתתפות ישראל מתוכניות הורייזן למחקר ופיתוח מדעיים, אך גם הן תלויות ברוב מיוחס שיחייב או את גרמניה או איטליה לתמוך בהן.

מאת ג'ק פאוור. מתוך האייריש טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.