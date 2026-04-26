לא מצליחה להרוויח: האם עסקת וולט מרקט צפויה לעלות על שרטון?

האם עסקת וולט מרקט צפויה לעלות על שרטון? על-פי מידע שהגיע לידי גלובס, פעילות הסופרים של ענקית המשלוחים הפסדית לחלוטין, זאת על אף ההכנסות השנתיות הגבוהות הנאמדות במעל 650 מיליון שקל בשנה.

בלעדי | הערכות: ויקטורי וגוד פארם בין המתעניינות ברכישת וולט מרקט

על-פי גורמים המכירים את פרטי העסקה, חדר המצב של גולדמן סאקס, שדרכו מתנהלת עסקת הרכישה, נפתח בשבוע שעבר, ואיתו הועברו הנתונים המדויקים לגבי מצבה הפיננסי של וולט מרקט. עם חשיפת הנתונים מתגלים פרטים שהפתיעו חלק מהמתעניינים ברכישת זרוע הקמעונאות של וולט.

מהנתונים עולה כי מצד אחד ההכנסות גבוהות מאוד, ומצד שני וולט מרקט לא מצליחה לייצר שורת רווח. לגלובס נודע כי החברה מפסידה סדר גודל של בין 50 ל-60 מיליון שקל בשנה, והתשקיפים שהוצגו למתעניינים ברכישתה מציגים תחזית שלילית אפילו שנתיים קדימה. הקושי התזרימי טמון, ככל הנראה, בעלויות התפעול הגבוהות הנדרשות להפעלת שירות המשלוחים המהיר.

מספרים בעייתיים

כזכור, לפני כשבועיים נחשף בגלובס כי מצגת המשקיעים שהוצגה לקונים הפוטנציאליים הראתה נתוני הכנסות, פריסה וגדילה מרשימים. עוד פורסם בגלובס כי מעל 20 חברות שונות פנו לוולט או נוצר עימן קשר כדי לעניין אותן ברכישת וולט מרקט. כעת, עם חשיפת הפרטים החדשים, נדמה כי הרשימה הארוכה תצטמצם משמעותית.

גורם שהתעניין ברכישה ציין בשיחה עם גלובס כי הוא הופתע מאוד לגלות את המספרים הרעים של וולט. לדבריו, נראה כי אף אחת מרשתות השיווק הציבוריות לא תוכל להרשות לעצמה למזג לדוחותיה מספרים בעייתיים כאלה, שיבריחו את בעלי המניות.

עוד הוא אמר כי מודל התשלום שהוצע למתעניינות השונות הוא בעייתי, וככל הנראה ישתנה ככל שהתעניינות מאחת החברות תבשיל לכדי משא-ומתן של ממש.

עסקה בסימן שאלה

עסקת וולט מרקט עומדת בסימן שאלה מאז שהממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, החליטה לבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן לאפליקציית המשלוחים ב-2022 באשר לפעילות הקמעונאית שלה. מאותו הרגע החלה הספירה לאחור למכירת וולט מרקט לידיים אחרות, כשתאריך סיום העסקה נותר חסוי. במקרה שלא יימצא לוולט מרקט קונה בזמן המוסכם, החברה תועבר זמנית בנאמנות. החברות הנאמנות נמצאות בימים אלה בבחינת רשות התחרות, אך לא ברור אם תסריט כזה יגיע לידי מימוש.

על-פי הערכות בשוק, ייתכן כי הכוונה היא לסגור את העסקה בשבועות עד חודשים ספורים קדימה. פתיחת חדר המצב היא אינדיקציה ראשונית למי מהשחקנים שהתעניין ברכישה - האם ירצה להמשיך בתהליך ולהציע הצעה.

לצד זאת, גורמים בשוק מבהירים כי כל חברה גדולה שיש לה כושר קנייה רואה את הפוטנציאל בצמיחה המהירה של וולט מרקט, שהוקמה רק לפני 4 שנים. על פי אותם גורמים, ייתכן כי פרסום הפרטים הוא טקטיקה של ניסיון להוריד את ערך המכירה עבור קונה פוטנציאלי. לדברי הגורמים, הסיבה לשורת הרווח ההפסדית, מצויה בעיקר בהשקעות, וזה נדבך שיש לקחת אותו בחשבון בכל אופן כשמדובר בחברה צעירה שמתמקדת בצמיחה ולא ברווח.

מוולט נמסר בתגובה כי אינם מתייחסים לנושא המכירה של וולט מרקט.