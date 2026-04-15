הערכות: ויקטורי וגוד פארם בין המתעניינות ברכישת וולט מרקט

חודשיים אחרי ההחלטה של הממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן, על מכירת שירות וולט מרקט, זרוע הסופרים של אפליקציית המשלוחים הפופולרית, כבר יש חברות שעומדות על קו הזינוק לקראת חתימת חוזה לרכישתה. לגלובס נודע כי יותר מ־20 חברות כבר הביעו התעניינות, וקיבלו מוולט פרטים ראשוניים לקראת פתיחת חדר מצב להצעות, שבו יינתנו פרטים נוספים.

לפי מידע פנימי של החברה, שירות המרקט גלגל לא פחות מ־650 מיליון שקל בשנת 2025, והגדיל את הפריסה הארצית שלו לכ־60% משטח המדינה, לעומת 30% בשנת 2022. ב-29 חנויות הצללים של וולט מרקט יש כ-19 אלף מ"ר של שטח מסחרי, והן פרוסות מאזור חיפה ועד באר שבע בדרום, כשמרביתם נמצאות באזור המרכז.

המספרים של וולט מרקט נחשבים לא רעים ביחס לשוק. לשם השוואה, רשת הסופרים של ויקטורי הכניסה כ־2.5 מיליארד שקל ב־2025 בפריסה של 70 סניפים ברחבי הארץ (כלומר, יותר מפי 2 בכמות הסניפים של וולט מרקט). יש לקחת בחשבון שהמשתמשים בוולט מרקט מבצעים רכישות של סלים קטנים יחסית, ולא קניות גדולות כפי שעושים בסניפים הפיזיים של הרשתות המובילות, ועל כן להתקרב למיליארד שקל בהכנסות זו תוצאה, הממקמת את הרשת גבוה ביחס לוותק שלה.

המכירה בקרוב?

על פי הערכות, הממונה על התחרות תעדיף כי מי שתבצע את הקנייה בסופו של דבר תהיה חברה שאינה מבוססת באופן משמעותי באונליין, ושיש לה ניסיון מסוים בניהול מלאי קמעונאי. בשוק מעריכים כי בין המתעניינות אפשר למצוא, בין היתר, גם חברות קמעונאיות גדולות, כמו רשת הסופרים ויקטורי, או רשת הפארם של רמי לוי, גוד פארם. בהינתן שגוד פארם לא מחזיקה באופרציית אונליין משלה, זו יכולה להיות אפשרות מצוינת עבורה לחדור לשוק ולשווק את המותג הפרטי שלה. בגוד פארם בחרו לא להתייחס לנושא כרגע.

מנגד, הנהלת ויקטורי שכבר הספיקה לבסס את רשת הסופרים באונליין, מתמצאת מאוד בניהול קמעונאי ועשויה להיות מתמודדת מובילה בתחרות. על פי ספקולציות בענף, ייתכן שגם חברות משלוחים יציעו את עצמן כמועמדות אפשריות לרכישת וולט מרקט.

מי שאמון על ניהול העסקה מטעם וולט הוא בנק ההשקעות הגדול בעולם, גולדמן זאקס, שכבר עבד בעבר עם השלוחה הישראלית של אפליקציית המשלוחים בשנת 2020, וגייס עבורה סכום של 108 מיליון דולר. בימים אלו חלק מהרשתות פונות לחברה ומבקשות להתעניין, ולאחרות מוצעת ההשקעה דרך צד שלישי.

בקרוב, על פי שיחות עם גורמים המעורים בעניין, ייפתח חדר מצב שבו יוצגו לרוכשים האפשריים הנתונים המדויקים לגבי המכירה, על מנת שאלו יוכלו לחזור עם הצעות רלוונטיות. למרות שתאריך המכירה נותר חסוי, בענף מבינים שהפניות למתעניינות וההצעות שמתחילות לזרום לוולט, עשויות ללמד על כך שהצדדים מתכוונים לסגור את העניין כבר בחודשים הקרובים.

תחרות לא הוגנת

כזכור, ההחלטה למכירת וולט מרקט התקבלה בחודש פברואר האחרון, לאחר שרשות התחרות ו־וולט לא הגיעו להסכמות לגבי התנאים להמשך מתן הסדר כובל. ההסדר הכובל עם וולט בהיבט פתיחת אופרציית המרקט נולד זמן קצר אחרי השקת השירות בשנת 2022. החשש ברשות התחרות היה שוולט מתחרה באופן לא הוגן ברשתות הסופרים שמשתמשות גם הן בפלטפורמת המשלוחים שלה. לדברי הרשות מדובר במצב של חברה "היברידית" - שלמעשה מתחרה בלקוחות שלה על גבי הפלטפורמה שלה.

נציין כי במידה ולא תימצא רוכשת חדשה לוולט מרקט, הבעלות על החברה תועבר בנאמנות לגוף מסחרי. בימים אלו ברשות התחרות ממפים חברות אפשריות שיוכלו לקחת את החברה במידה ולא תושג עסקה בתאריך בו סיכמו הצדדים על סיום המכירה. עם זאת, הערכות בשוק הן כי לא מדובר בתרחיש בר קיימא והמיפוי נעשה למטרות "בטיחות".

בשוק הקולות חלוקים בנוגע לעסקה. בעוד שישנם הסבורים שהרגולציה לא מספיק נשכנית ויש לפעול לצמצום ההשתלטות של וולט על תחום המשלוחים והסופרים, ישנם גורמים הטוענים כי אסור להתערב בהצלחת המרקט, שגדל תוך ביסוס קהל לקוחות שמוכנים לשלם מחיר גבוה יותר על מוצרים בסיסיים כדי לקבל שירות מהיר. מוולט נמסר בתגובה כי אינם מתייחסים למכירת וולט מרקט.