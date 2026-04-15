"הסל של ישראל", יוזמת קיבוע המחירים של שר הכלכלה ניר ברקת, יצא היום (ד') לדרך ב-51 סניפי קרפור - כשליש מהסניפים של הרשת הצרפתית בכל הארץ.

היוזמה, שהושקה במסיבת עיתונאים בתחילת השנה, כללה מכרז לרשתות השיווק שלהן 40 סניפים ומעלה. בסופו של דבר רק רשת אחת, קרפור, התמודדה במכרז וזכתה בו. בתמורה, המדינה תממן עבורה קמפיין בשווי מוערך של כ-25 מיליון שקל.

בין השאר נשמעה ביקורת על בחירת הרשימה - 100 הפריטים שנחשבים לפופולריים ביותר בישראל, על-פי נתוני משרד הכלכלה, ללא שיקולי בריאות, חלופות וכדומה. בנוסף נשמעו טענות גם על קיבוע המחירים רק ב-50 מסניפיה של רשת קרפור, לבחירתה. הסניף ה-51, עליו הכריזה קרפור השבוע, הוא היחיד בתל אביב שיעניק את הטבת המחירים של הסל של ישראל - בדיזנגוף סנטר.

עם זאת, ניתן גם לקנות את המוצרים בהזמנות אונליין בכל הארץ. ובכל מקרה, הקנייה מוגבלת לשני פריטים לאדם עבור אותה רשימה, כדי למנוע רכישה סיטונאית של המוצרים המוזלים.

יצפאן כבר מורווח

ברשת קרפור נערכו בתקופה האחרונה להשקה של המיזם, שילווה בקמפיין טלוויזיה ורדיו בהשתתפות הקומיקאי אלי יצפאן, שנבחר לתפקיד הפרזנטור, תחת הסלוגן "גמרנו להיות פראיירים". הקמפיין הפרסומי מובל על-ידי לשכת הפרסום הממשלתית, ושכרו של יצפאן עומד על 238 אלף שקל למספר ימי צילום בודדים, כך על-פי פרוטוקול ועדת המכרזים.

על-פי גורמים ברשת הסופרים הצרפתית, מערכי התפעול והלוגיסטיקה תוגברו משמעותית, לרבות מערך משלוחי האונליין, כדי לענות על הביקוש הצפוי. כבר ביום הראשון, על-פי קרפור, יש היענות יפה מצד הלקוחות בסניפים שמציעים את הסל. "הצרכן יקבע אם התוכנית הזו טובה עבורו, הצרכנים הישראלים הם חכמים ויודעים מה טוב בשבילם", מסרו לגלובס גורמים ברשת.

במקביל, על המהלך מעיבה עתירה לבג"ץ שמובילות עמותות "הצלחה" ו"אמון הציבור" נגד היוזמה. בעתירה נכתב כי היוזמה יצאה לדרך ללא התייעצות עם השוק וללא בחינה של אלטרנטיבות אחרות שעשויות להיטיב יותר עם הצרכן. העתירה הגיעה לשולחנה של שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר, שהחליטה בשלב זה לא להוציא צו ארעי על-תנאי, אלא להמתין לתגובת המדינה שתתקבל, על-פי ההחלטה, בתוך 21 יום.

במשרד הכלכלה טוענים כי מדובר בדיון חשוב לתועלת הציבור, שישרת את המשך המאבק ביוקר המחיה ובמחירי סלי המזון של הצרכנים הישראלים.