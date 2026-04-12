שיווק ופרסום השקת "הסל של המדינה": למה קרפור משנה שם לחלק מהסניפים?
קרפור

בשבוע של השקת "הסל של המדינה": למה קרפור משנה את השם לחלק מהסניפים?

קמעונאית המזון הצרפתית קרפור משיקה את מהלך קיבוע המחירים של משרד הכלכלה בשליש מסניפיה • במקביל, לחלק מהסניפים יוחלף השם ל"לה מרשה", על שם מותג הבשר של הרשת

נבו שפיר 13:03
סניף קרפור סיטי ברחוב דיזנגוף בתל אביב / צילום: בר לביא
סניף קרפור סיטי ברחוב דיזנגוף בתל אביב / צילום: בר לביא

"הסל של המדינה", יוזמת משרד הכלכלה לקיבוע מחירי סופרמרקט, יופעל בקמעונאית המזון הצרפתית קרפור כבר השבוע - כך נודע לגלובס. מדובר ב-100 מוצרים, אשר רכישת כל אחד מהם תוגבל לשתי יחידות ללקוח.

המחירים יקובעו בכ-50 סניפים של רשת קרפור בלבד, מתוך כ-150 בסך-הכול. מדובר ב-13 סניפי היפר (בגודל של כ-5,000 מ"ר, לרוב מחוץ למרכז הערים), 6 סניפים כשרים למהדרין, חלק מסניפי המרקט וחנות האונליין של הרשת.

ההבטחה של ברקת התפוגגה: "הסל של המדינה" רק בשליש מסניפי קרפור
למרות ירידה במכירות: קרפור עברה לרווח של 15.5 מיליון שקל בשנה החולפת

נזכיר כי קרפור הייתה היחידה שהשתתפה במכרז של שר הכלכלה ניר ברקת, אחרי שיתר השחקניות בשוק קמעונאות המזון נמנעו מלהגיש את עצמן, על אף העמידה בקריטריונים. המכרז לא מחייב את קרפור ליישם את הסל בכל סניפיה, מה שעלול לייצר בלבול בקרב הצרכנים.

זו הסיבה שלקראת ההשקה בחרו ברשת לשנות מיתוג בחלק מהסניפים: בכל הערים שבהן קיימים סניפי היפר, שונה שמם של סניפי הסיטי ל"לה מרשה" (ללא המילה קרפור), על שם מותג הבשר של הרשת.

הרציונל, לפי החברה, הוא למנוע מצב שלקוחות יגיעו לסניפים הקטנים שבתוך העיר - ויגלו שהסל של המדינה לא תקף בהם. עם זאת, המהלך טרם תוקשר שיווקית או פרסומית, כך שלא ברור כיצד הלקוחות אמורים להבין זאת.

יש פרנזטור, אין קמפיין

מאז שברקת השיק את מהלך "הסל של המדינה" בינואר האחרון, נמתחה בשוק ביקורת רבה, בין היתר על הבעייתיות בקיבוע מחירים של כ-100 מוצרים פופולריים לתקופה מוגבלת בזמן. לדברי גורמים בענף קמעונאות המזון, זו לא הדרך הנכונה לייצר תחרות בריאה בשוק. במקביל, בדוחות של רוב רשתות המזון הציבוריות לשנת 2025 צוינו ירידה במכירות בחנויות הזהות ועלייה בהכנסות, מה שעשוי ללמד על העלאות מחירים.

ברקת מצידו טען כי היו ניסיונות של חלק מהשחקניות בתחום קמעונאות המזון למנוע הגשה למכרז. בעקבות קביעה זאת, הוא הוציא מכתב לממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן, שבו ביקש לבדוק האם היה ניסיון שכזה, שגובל בניסיון לתיאום מחירים.

נציין כי מהלך "הסל של המדינה" כולל גם תקציב פרסום של 25 מיליון שקל עבור כל חצי שנה של קיבוע מחירים (50 מיליון שקל בסך-הכול). את הקמפיין תיצור לשכת הפרסום הממשלתית, וכפרזנטור נבחר אלי יצפאן. למרות שההשקה היא כאמור השבוע, הקמפיין טרם צולם.