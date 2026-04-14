כמעט חודשיים עברו מאז החליטה הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, לבטל את המשך ההסדר הכובל של חברת המשלוחים וולט, וחייבה אותה בתום משא ומתן למכור את שירות הוולט מרקט. על פי מידע שהגיע לידי גלובס, שירות הסופרים המהיר, הכניס יותר מ-650 מיליון שקל בשנת 2025.

בהתאם, לא מדובר בעסקה פשוטה עבור אף אחת מהשחקניות הגדולות בענף הקמעונאות, שעשויות להידרש להשקעה משמעותית כדי להשתלט על זרוע הסופרים של אפליקציית המשלוחים. עם זאת, לגלובס נודע כי מעל 20 חברות שונות כבר הביעו הציעו את עצמן לרכישת וולט מרקט, בהן קמעונאיות מזון גדולות לצד שחקניות קטנות יותר.

זהות הרכוש של 30 "סניפי הצללים" של וולט מרקט עדיין לא ברורה, אבל את ניהול העסקה העבירה החברה לידי בנק ההשקעות הגדול בעולם, גולדמן זאקס. המידע לחברות המתעניינות צפוי להיות מועבר באמצעות חדר מידע שייפתח בקרוב, ובו יוצגו המספרים המלאים, היקף העסקה האפשרי ולוחות הזמנים לביצועה.

הערכה: העסקה צפויה להיחתם בחודשים הקרובים

כזכור, לאחר המשא ומתן בין וולט לרשות התחרות סוכם כי המועד האחרון להשלמת העסקה יישאר חסוי בשלב זה. עם זאת, לפי הערכות בשוק, העסקה צפויה להיחתם במהלך החודשים הקרובים.

על פי מידע פנימי שהגיע לידי גלובס, שיעור הצמיחה השנתי בהכנסות וולט מרקט עבר את ה־40% בשנת 2025, ושירות המשלוחים מכסה כבר יותר מ-60% משטח המדינה (לשם השוואה, ב-2022 שירות המשלוחים כיסה פחות מ-30% מהשטח).

השערות שונות בענף הקמעונאות מדברות על כך שזהות הרוכש לא צפויה להיות אחת מרשתות הסופרמרקטים המבוססות כבר בשוק האונליין. לפי הערכות אלה, הנטייה של רשות התחרות תהיה לאשר עסקה לשחקנית קטנה יותר ופחות בולטת בשוק. על פי אותן הערכות, ייתכן גם כי חברות שהן לאו דווקא מתחום המזון והפארם יציעו את עצמן כמועמדות לקנייה, כמו חברות לוגיסטיקה, שחקניות איקומרס חזקות או אפילו קרנות השקעה.

בשיחות עם משקיעים פוטנציאליים שהביעו עניין ברכישת הפעילות, נמסר לגלובס כי התהליך עדיין מצוי בשלב ראשוני, וכי בשלב זה אין די מידע כדי להעריך את שווי העסקה או את ההיתכנות של כל אחת מהמציעות למצוא את עצמן חותמות על החוזה בסופו של דבר.

חשוב לציין כי מערך המרקט, שיעבור לבעלות חדשה בקרוב, יוכל להמשיך להיות חלק מתמהיל בתי העסק על גבי אפליקציית המשלוחים. במילים אחרות, הוא יהפוך לאחד מבתי העסק שדרכם ניתן להזמין משלוחים, כאשר ההכנסות ינותבו לכיס של גורם אחר ולא לוולט עצמה.

ברשות התחרות סברו כי המשך ההסדר הכובל יוצר תחרות לא הוגנת, מאחר שוולט מרקט מתחרה בשחקניות אחרות על גבי הפלטפורמה שהיא עצמה מפעילה - וזה היה הרקע להחלטה שהתקבלה בפברואר האחרון.

נדבך חשוב נוסף קשור למקרה שבו עסקת המכירה לא תבשיל. במסמך ההחלטה על סיום ההסדר הכובל שפרסמה רשות התחרות בפברואר, נכתב כי במידה ולא יימצא קונה מתאים עד התאריך שסוכם, תועבר וולט מרקט להחזקה בנאמנות לתקופת זמן מוגבלת עד מציאת הרוכש הנכון. בימים אלו ברשות התחרות פועלים כדי לאתר את הנאמנים שיוכלו להחזיק בוולט מרקט במידה ועסקת המכירה לא תושלם במועדה. עם זאת, זוהי אפשרות שנראית בשלב זה כפחות סבירה.

מוולט נמסר שאינם מתייחסים לנושא המכירה.