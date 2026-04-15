1 למה הקוטג' נעלם מהמדפים?

מאז סוף חג הפסח מורגשת ירידה משמעותית בכמות הקוטג' שנמצאת על מדפי רשתות השיווק ברחבי הארץ. בחלק מהסופרים לא ניתן למצוא בכלל אף גביע קוטג' של היצרניות המוכרות - תנובה, שטראוס או טרה. באחרים יש כמויות קטנות מדי, וכדי למנוע את תחושת המחסור "מצופפים את השורות" על המדפים.

● ההשקעה החדשה של הישראלי העשיר בעולם

● מזרחי טפחות וישראכרט מהדקים את שיתוף-הפעולה

בשוק מסבירים כי מדובר במחסור נקודתי בשל צמידות החג השני לסופ"ש, מה שהוריד את מספר ימי העבודה במחלבות שמייצרות את הקוטג'. על פי גורמים בשוק ששוחחו עם גלובס, בשונה ממוצרי חלב אחרים, הכנת קוטג' נמשכת מספר ימים. לכן נוצר צוואר בקבוק, שעשוי להצטמצם בימים הקרובים.

המחסור בקוטג' מהווה בעיה קבועה, שחוזרת על עצמה בחגים השונים. בשוק החלב מסבירים כי כאשר קיים מחסור אצל תנובה, שמחזיקה במרבית נתח השוק של המוצר, הדבר משפיע באופן ישיר גם על המתחרות הקטנות יותר.

במועצת החלב מסבירים כי הבעיה מצויה בעיקר במחלבות, שמקבלות את החלב מהרפתנים. לדברי גורמים במועצת החלב, כמויות ייצור החלב לא נפגעו בכלל, והמחלבות קיבלו את כל האספקה הנדרשת לייצור. עם זאת, בשל העובדה שהן מחזיקות באוטונומיה על אילו מהמוצרים הן מייצרות, הן עשויות לתעדף ייצור מוצרים אחרים על פני הקוטג'.

2 הרכישה הראשונה של איטורו מאז ההנפקה

חברת הפינטק eToro רוכשת סטארט-אפ ישראלי, לראשונה מאז ההנפקה לפני כשנה. מדובר ב-Zengo, חברה המנהלת ארנקי קריפטו בניהול עצמי. לפי הערכות התשלום יעמוד על 70 מיליון דולר, רובם במזומן.

הרכישה נועדה להרחיב את היצע הנכסים הדיגיטליים של איטורו, שמספקת פלטפורמה למסחר בניירות ערך ומטבעות קריפטו. לפי נתוני אתר finder, זנגו שנוסדה ב-2018 גייסה עד כה 24 מיליון דולר. בראש החברה עומד המייסד-שותף אוריאל אוחיון.

לדברי יוני אסיא, מייסד-שותף ומנכ"ל איטורו, דווקא "תקופות של 'חורף' בשוק הקריפטו הן הזמן לבנות, ורכישה זו משקפת את הגישה שלנו ב-15 השנים האחרונות. זוהי עדות נוספת לחוזקו של המודל העסקי המגוון שלנו". הרכישה, הוא מסביר, תאפשר לאיטורו להאיץ את צמיחתה של זנגו תוך שהיא מעניקה ללקוחות בחירה באופן שבו הם שומרים ומנהלים את נכסיהם.

איטורו נסחרת בנאסד"ק בשווי 2.9 מיליארד דולר, אחרי שנחלשה ב-33% מאז ההנפקה בשנה שעברה. לפי דיווח מהיום (ד'), קרן BRM של האחים ברקת מכרה חלק קטן מהמניות שלה באיטורו לאחרונה, בהיקף של כמה מיליוני דולרים. לאחר המכירה נשארה הקרן עם החזקה של 8.3%, בשווי נוכחי של יותר מ-200 מיליון דולר.

יוני אסיא, מנכ''ל איטורו / צילום: יח''צ eToro

3 אופנת ספורט

מותג הספורט השוויצרי On מחליף ידיים בישראל. החל מינואר 2027 תעבור ההפצה ל-The Active Division, מיזם חדש של קבוצת יוניון וסופר-פארם. המהלך כולל פתיחת חנות דגל ברבעון השני של 2027, והרחבת הפעילות של המותג בארץ. כיום משווק On בישראל על ידי קבוצת ING, שבה שותפה רנואר (50%).

מותג הספורט השוויצרי On / צילום: יח''צ

4 שיווק

אחרי הצלחת קמפיין מקופ"חות של קופת החולים מכבי (באמצעות מקאן ת"א) בשנה וחצי האחרונות, מגיע תור סדרת הרשת. יניב ביטון (כדמות נשית), יעל שרוני ושירה נאור מככבים ב"מנותקות", הכוללת נכון לעכשיו ששה פרקים באורך של עד 2 דקות, שבכל אחד מהן הנשים משוחחות ביניהן בווידאו על נושאים כמו זוגיות, הורות, עומס, שגרה ובריאות. הפרקים עלו לרשתות החברתיות ולאתר מכבי, ובהמשך צפויים לעלות פרקים נוספים.

נזכיר כי כבר עם עליית הקמפיין הראשון שיגרה מכבי שירותי בריאות לא פחות מחמש פרסומות למסך הטלוויזיה, ובמקאן ת"א הסבירו אז כי המטרה הייתה לייצר שפה שמאפיינת סדרת תוכן. גם בפרסומות עצמן, כל הסרטונים מבוססים על "שיחת בנות", כאשר רק אחת מהן היא מבוטחת של מכבי.

יניב ביטון, יעל שרוני ושירה נאור מככבים ב''מנותקות'' / צילום: מסך אינסטגרם