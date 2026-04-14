ההשקעה החדשה של הישראלי העשיר בעולם

1 עידן עופר בדרך לעסקת ענק במנהטן

בשבוע שבו פורסם כי עידן עופר הוא הישראלי העשיר בעולם, עם הון אישי המוערך ב-34.6 מיליארד דולר, הוא גם עושה צעד נוסף לקראת רכישת מגדל 845 Third Avenue במנהטן. מדובר במגדל משרדים בן 21 קומות בשטח של כ-32.5 אלף מ"ר, הממוקם בשדרה השלישית במידטאון איסט. כעת, לאחר יותר משישה עשורים, הבניין אמור לעבור הסבה למגורים להשכרה, ויכלול 529 יחידות דיור.

● מזרחי טפחות וישראכרט מהדקים את שיתוף-הפעולה

● החבילה מחו"ל עוד לא הגיעה? ייתכן שתצטרכו להמתין עוד כמה שבועות

לצורך מימון המהלך קיבל עופר הלוואת הגישור בגובה 88 מיליון דולר מבנק הפועלים ארה"ב (BHI). ההלוואה ניתנה לחברת הנדל"ן של עופר Quantum Pacific Realty ולשותפתה Metro Loft של נתן ברמן. מטרו לופט, שהוקמה ב-1997, מתמחה בהסבת בנייני משרדים למגורים ובפרויקט הנוכחי תהיה אחראית על השלמת התכנון, אופטימיזציית הייעוד התכנוני (zoning) ותכנון הביצוע.

נציין כי בנובמבר האחרון פורסם בעיתונות הנדל"ן האמריקאית כי רוכשת הבניין היא חברת Rudin, כאשר הסכום הוערך בכ-350 מיליון דולר - מתוך זה, 250 מיליון דולר באמצעות הלוואה, ועוד 80 מיליון דולר שהשקיעה חברת קוואנטום של עופר. בדיווחים מהחודש האחרון צוין כי לא ברור מה חלקה של רודין כעת במגדל, והאם מטרו לופט למעשה מחליפה אותה.

מטעמו של עופר לא נמסרה תגובה.

2 המשרד המוביל שממזג לתוכו משרד בוטיק

משרד עורכי הדין בלטר גוט אלוני, המונה כ-100 עורכי דין ונחשב כמוביל בתחום הליטיגציה המסחרית ובין הבולטים במסחר הבינלאומי, ממזג לתוכו את משרד זאב ליאונד ושות', משרד בוטיק מוביל בתחומי דיני התקשורת ועיתונות, לשון הרע, דיני אינטרנט וזכויות יוצרים. בין לקוחותיו נמנים גופי עיתונות, אתרי תוכן וחדשות במדיה הדיגיטלית, גופי שידור טלוויזיוניים, חברות הפקה, מו"לים ועיתונאים בכירים, וכן הוצאות ספרים וחברות דפוס.

כחלק מהמיזוג, בלטר גוט אלוני מייסדים מחלקת תקשורת ומדיה קניין רוחני ואבטחת מידע חדשה, שמצטרפת למחלקת הרגולציה והצווארון הלבן שאליה גייסו רק בתחילת פברואר את עו"ד שלמה (מומי) למברגר, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר. ברזומה של למברגר נמצאים תיקים מתוקשרים ומורכבים - בהם תיקי נתניהו, ליצמן־לייפר, פרשת הצוללות ותיק אפי נוה.

עו''ד אייל בר-אליעזר, שותף מנהל בבלטר גוט אלוני ושות' עם עורכי הדין זאב ודור ליאונד / צילום: אסף רחמים

"מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי", אומר עו"ד אייל בר-אליעזר, שותף מנהל בבלטר גוט אלוני ושות' (בתמונה עם עורכי הדין זאב ודור ליאונד). "קליטתה של פירמת ליאונד תאפשר לנו ליהנות הן מניסיונו הרחב ורב השנים של זאב, והן מההובלה הדינמית והמקצועית של הדור הצעיר".

לדברי עורכי הדין זאב ודור ליאונד, "אנו בטוחים כי החבירה למשרד בלטר גוט אלוני תייצר ערך סינרגטי ברור, תרחיב את מנעד היכולות והמשאבים העומדים לרשות לקוחותינו, ותעניק לפירמה הממוזגת תנופה משמעותית קדימה".

3 קמפיין

חזרתה של החללית ארטמיס 2 מהמסע להקפת הירח הפכה עבור חברת ההדפסה הדיגיטלית לופה הזדמנות לשלט חוצות ענק (באמצעות משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי). על בניין עזריאלי בת"א מוקרנת בימים אלה פרסומת עם קלוז-אפ של הירח והמכתשים בקרקעיתו, ועדכון למסר הקבוע של החברה: "לעשות ספר מכל חור בעולם. וגם לא בעולם".

4 מינויים חדשים

איל טישל מונה למנכ"ל בולטהאופ וייס. קודם לכן שימש כמנכ"ל דמרי בעיר וסמנכ"ל התחדשות עירונית באזורים.

גל הזלקורן מונה לסמנכ"ל המכירות של Sequent, המספקת פלטפורמת הצבעה דיגיטלית מבוססת על יכולת אימות קריפטוגרפי.

ד"ר אלה אגוזי מונתה למנהלת הרפואית של רשת מרפאות מכבי אסתטיקה.