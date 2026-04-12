מזרחי טפחות וישראכרט מהדקים את שיתוף הפעולה

הידוק הקשרים בין בנק מזרחי טפחות ל־ישראכרט עולה שלב: הסכם חדש לחמש שנים להנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות הבנק, כחלק מהעמקת התחרות בשוק התשלומים והרחבת פעילות ההנפקה • במקביל, דלק מוטורס משקיעה כ־5 מיליון שקל במתחם תצוגה חדש לרכבי יוקרה בראשון לציון, שמרכז כמה מותגים תחת קורת גג אחת • אירועים ומינויים

גלית חתןנבו שפיר 18:56
מנכ"ל בנק מזרחי טפחות משה לארי ומנכ"ל ישראכרט איתמר פורמן חתמו על הסכם שיתוף פעולה חדש לחמש שנים, להנפקת כרטיסי אשראי של החברה ללקוחות הבנק. טקס החתימה על ההסכם התקיים בקמפוס החדש של מזרחי טפחות בלוד. לדברי לארי, מדובר ב"מהלך משמעותי באסטרטגיית התשלומים של הבנק".

איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט, ציין כי ההסכם "מהווה אבן דרך חשובה בהמשך מימוש האסטרטגיה של ישראכרט להרחבת פעילות ההנפקה, ולחיזוק מעמדנו כגוף המוביל בשוק כרטיסי האשראי בישראל. שיתוף הפעולה משלב את העוצמה הבנקאית והקשר הישיר ללקוחות של מזרחי טפחות עם המומחיות והחדשנות של ישראכרט, ויאפשר לנו להציע ללקוחות פתרונות מדויקים יותר, תנאים תחרותיים וחוויית שירות מתקדמת".

2 רכב

דלק מוטורס משיקה מתחם אולמות תצוגה חדש בראשון לציון, שיתפרס על פני 1,700 מ"ר. המתחם יאגד מכוניות יוקרה יד שנייה של BMW ו-MINI (אולם שפעל עד כה ברחוב המסגר בתל אביב), אולם ל-Euro Drive, ואולם למותגי הרכב הסיניים Voyah ו-Dongfeng. לפי הערכות, ההשקעה במהלך נאמדת בכ-5 מיליון שקל.

 מתחם אולמות תצוגה חדש של דלק מוטורס / צילום: יחצ

3 אלכוהול

כרמל קורפ מאריכה בשלוש שנים את הסכם ההפצה הבלעדי שלה עם AB InBev בישראל, הכולל את המותגים קורונה, סטלה ארטואה, לף והוגרדן. המהלך מגיע על רקע צמיחה בפעילות הבירה בשנים האחרונות, לצד חיזוק תחום היין של החברה. שוק הבירה המקומי מוערך בכ-150 מיליון ליטר בשנה.

 סטלה ארטואה / צילום: Shutterstock

4 מינויים חדשים

תומר רייזברג מונה למנכ"ל חברת SBN מקבוצת בריל, זכיינית מותגי האופנה טימברלנד, נאוטיקה ואמפוריום.

 תומר רייזברג / צילום: עדי מילר

רונן גלפרין ימונה למנכ"ל חברת דואר פיננסים, ויחליף את רועי אלבז שמונה למנכ"ל קבוצת דואר ישראל. קודם לכן כיהן גלפרין כמנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד של אל על.

מספר היום

35 מיליארד שקל
ההערכה הראשונית של משרד האוצר לעלויות מבצע "שאגת הארי"