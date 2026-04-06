שנה ראשונה מתגמלת: מנכ"ל צ'ק פוינט קיבל 7.5 מיליון דולר

1 התגמולים של מנכ"ל צ'ק פוינט

לפי דוח שפרסמה חברת צ'ק פוינט בשבוע שעבר, בשנה הראשונה לכהונתו כמנכ"ל החברה, הסתכמו תגמוליו של נדב צפריר בכ־7.5 מיליון דולר. עיקר הסכום ניתן כתגמול הוני. ארבעה בכירים נוספים בחברה קיבלו בשנה שעברה תגמולים בשווי שבין 1.8 ל־6.3 מיליון דולר, שגם אצלם התבססו בעיקר על רכיב הוני.

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק בשווי 15.9 מיליארד דולר, לאחר צניחה חדה במניה מתחילת השנה. במהלך אשתקד, מימשו עובדי החברה אופציות בשווי מאות מיליוני דולרים לפי מחיר מימוש ממוצע של 114 דולר, בזמן שהמניה נסחרה סביב 200 דולר.

בסוף השנה שעברה החזיקו עובדי החברה מעל שני מיליון אופציות הניתנות למימוש. לפי מחיר המניה הנוכחי, שווי ההטבה המגולם בהן עומד על כ-46.5 מיליון דולר.

בנוסף לאופציות, צ'ק פוינט מקצה לעובדיה מניות חסומות (RSU) ומניות חסומות על בסיס יעדים (PSU), ששווין ההוגן בשנה שעברה עמד על כ־208 מיליון דולר. בעל המניות המרכזי הוא המייסד והיו"ר גיל שויד, המחזיק בכרבע מהמניות.

למרות הירידה האחרונה במניה, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים שמסקרים את צ'ק פוינט משקף פרמיה של 37% על מחירה הנוכחי. כיום, האנליסטים חלוקים בהמלצות חיוביות לנייטרליים. ג'וזף גאלו מג'פריס, הממליץ על "קנייה", ציין כי בסקירה שפרסם לאחרונה כי הטון בחברה חיובי, וכי היא צפויה להמשיך לצמוח בהכנסות ממנויים ולבצע רכישות נוספות.

2 דרוש: מנכ"ל חדש להאב סקיוריטי

נח הרשקוביץ, שניהל את חברת הטכנולוגיה הישראלית האב סקיוריטי מסוף 2023, הודיע על התפטרות ועזיבת התפקיד במיידי. רנה פרסופסקי, יו"רית הדירקטוריון, תחליף אותו עד למציאת מחליף קבוע. פרסופסקי מסרה: "אנו מצפים לפרק הבא. הדירקטוריון מכוון לעתיד מבטיח".

נח הרשקוביץ, מנכ''ל האב סקיוריטי / צילום: יח''צ

בשוק לא השתכנעו, וכמו ברוב המקרים כשהמנכ"ל עוזב מיידית, הדבר התקבל באופן שלילי ומניית האב סקיוריטי נפלה ב־26.4% מאז הדיווח. מדובר בתחנה נוספת בשרשרת של השמדת ערך דרמטית בשנים האחרונות: ב־2021 היא התחילה להיסחר בת"א בשווי 89 מיליון דולר, וב־2022 הפתיעה כשהודיעה על מיזוג לחברת SPAC בארה"ב בשווי 1.28 מיליארד דולר, פי 5 משוויה באותה עת בתל אביב.

בדצמבר האחרון האב סקיוריטי חתמה על הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בארה"ב, במסגרתה נקבע כי 11 מיליון דולר לבעלי מניות בתקופה שבין מרץ ליולי 2023. התובעים טענו שהאב מסרה למשקיעים מידע מוטעה והצהרות כוזבות לקראת הנפקת הספאק שלה. אולם, החברה לא הודתה בטענות במסגרת הסכם הפשרה. נכון להיום, האב סקיוריטי נסחרת בשווי של פחות ממיליון דולר, מחיקה של 99.9% מהשווי שלה בתחילת המסחר בנאסד"ק.

3 המכינות מתגייסות

האגף הביטחוני־חברתי במשרד הביטחון דיווח כי מאז תחילת "שאגת הארי", חמ"ל ההתנדבות הלאומי - המופעל בשיתוף משרד ההתיישבות ומועצת המכינות - ריכז למעלה מ־70 אלף ימי התנדבות של חניכי מכינות ושנת שירות. בעקבות פגיעה באשתאול, התייצבו חניכי מכינת "אדרת" לסייע לתושבים בניקוי הריסות.

4 מינוי חדש

רון דה־חסוס מונה לתפקיד ה־Chief Trust Officer וראש אסטרטגיית הפרטיות בסטארט־אפ הישראלי Mine, המפתח פתרונות Data Governance לארגונים. בעבר שימש כבכיר בתחומי הפרטיות בקבוצת Match (הבעלים של טינדר ו־OKCupid), באפליקציית גריינדר ובחברת האשראי אמריקן אקספרס.