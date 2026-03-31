שופרסל מחלקת בונוסים זו השנה השנייה. כמה קיבל כל עובד?

1 המענק של שופרסל

בדומה למהלך שהובילו לאחר דוחות שנת 2024, גם הפעם האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי השליטה בשופרסל, מחלקים מענק לכ-10,000 עובדים בסניפים, במרכזים הלוגיסטיים ובמטה הקבוצה, בגין תוצאות שנת 2025. מדובר במענק בהיקף של 5,250 שקל לעובד, בעוד המענק הקודם עמד על 5,000 שקל.

2 ישראל מתגייסת 1

קבוצת מאיר יוצאת במהלך "מחזירים את משרתות ומשרתי המילואים הביתה בסטייל", שבמסגרתו מתנדבים מעובדי הקבוצה יסיעו את המילואימניקים לליל הסדר בצי הרכב שלה. וכך, חברת מאיר תעמיד רכבים פרטיים ורכבי פנאי של המותגים וולוו, הונדה ולינק אנד קו; חברת התחבורה קווים תפעיל אוטובוסים ומיניבוסים; וחברת הרץ (Hertz) תספק רכבי השכרה ונהגים.

קבוצת מאיר יוצאת במהלך ''מחזירים את משרתות ומשרתי המילואים הביתה בסטייל'' / צילום: רונן טופלברג

המערך יופעל באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית, בה יוכלו המילואימניקים להירשם מראש ולתאם איסוף מהבסיסים ישירות לבתיהם בפריסה ארצית. עמוד רישום להסעות למילואימניקים: https://ride.mct.co.il.

3 ישראל מתגייסת 2

לרגל חג הפסח, מפעל הפיס הצטרף למהלך החירום הלאומי "באנו" של קרן צליר, והשקיע כמיליון שקל בהעברה ובמימון שהייה של מאות אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות מקו העימות בצפון, אל בתי מלון ממוגנים בחיפה ובטבריה. בסך הכול צפויים ליהנות מהמהלך של "באנו" כ-2,000 תושבים.

מפעל הפיס הצטרף למהלך החירום הלאומי ''באנו'' של קרן צליר / צילום: נחמן רוזנברג

4 מינויים חדשים

עו"ד יעל רוזנמן גרוס מונתה למנכ"לית אלסטום ישראל, הזרוע המקומית של חברת תשתיות התחבורה והרכבות הצרפתית. היא מחליפה את ערן כהן, שכיהן בתפקיד בחמש השנים האחרונות, וקודם לסגן נשיא באלסטום העולמית.

עו''ד יעל רוזנמן גרוס / צילום: רן יחזקאל

אלוף במיל' ומנכ"ל רפאל לשעבר יואב הר אבן, מונה לוועדה המייעצת של החברה הביטחונית מאסיבית. בוועדה יושבים גם דניאל בירנבאום ותא"ל במיל' גבריאל שחור, ובימים אלה משיקה החברה את RapidWings, זרוע הייצור האסטרטגית שלה למתן פתרונות קצה לתעשיות הביטחוניות.

עדי נבו מונה למנכ"ל מלון קרלטון תל אביב. בתפקידו האחרון שימש כמנהל תחום המגורים בקבוצת נכסי אריאל (אלקטרה), וקודם לכן כיהן כמנכ"ל מלון דריסקו בתל אביב וכמנהל מלון מצודת דוד בירושלים.

עדי בן שטרית מונתה למנכ"לית המלונות אלדן, בית שמואל ו-JROSE בירושלים, שבבעלות איש העסקים מומי דהן (במלון בית שמואל - בשותפות עם אלי דנון).

רו"ח רן כהן מונה לסמנכ"ל הכספים של ארקיע. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל הכספים של איסתא ישראל. בחברת התעופה הוא מחליף את רו"ח אלון סולר, שמונה לסמנכ"ל הכספים של הבורסה לניירות ערך.

חגית ינון מונתה לסמנכ"לית הכספים של פנטרה, המתמחה בבדיקות אבטחת סייבר מבוססות AI.

חגית ינון, סמנכ''לית הכספים של חברת פנטרה / צילום: עדי אורני

עידו מנצור מונה לסמנכ"ל המוצר של חברת אבטחת המידע אימפרבה-תאלס.

בפיקסלוט, פלטפורמת שידורי הספורט על בסיס AI, ביצעו שורה של מינויים בשדרת הניהול: גנדי נחשון מונה לסמנכ"ל תפעול, דבורי בן-בסט מונתה לסמנכ"לית כספים, רועי סגן כהן מונה לסמנכ"ל מוצר וטכנולוגיה, והדר וטורי מונתה ל-SVP People.