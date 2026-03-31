שופרסל מסכמת את 2025: ירידה בהכנסות, עלייה ברווחים

רשת שופרסל סיימה את שנת 2025 עם ירידה של 7.4% בהכנסות ל-14.5 מיליארד שקל, לצד עלייה ברווח התפעולי ל-982 מיליון שקל וגידול של 8.2% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, שהסתכם ב-711 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי הכנסות שופרסל ירדו ב-5.7% והסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל. הרווח התפעולי הגיע ל-264 מיליון שקל - עלייה של 18.4% ושיפור של הרווחיות מ-5.9% ל-7.4%; והרווח המיוחס לבעלי המניות הגיע ל-214 מיליון שקל - עלייה של 26.6% מהרבעון המקביל.

בשופרסל מציינים כי הקיטון בהכנסות ב-2025 נבע מקיטון במגזר הקמעונאות, "בעיקר מהמשך יישום אסטרטגיית הקבוצה והפעולות היזומות שנקטה למיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית ולשיפור הרווחיות", וזאת לצד השפעות חיצוניות (כגון מבצע "עם כלביא" שחל בסוף הרבעון השני של השנה שעברה).

על השיפור ברווחיות כותבת החברה כי הגידול ברווח התפעולי ובשיעורו נבע בעיקר משיפור ברווחיות הגולמית וקיטון בהוצאות המכירה, שיווק והנהלה וכלליות, זאת על רקע פעולות התייעלות ששופרסל נקטה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל ב-2025.

במגזר הקמעונאות שופרסל מדווחת על ירידה במכירות חנויות זהות, מ-15.5 מיליארד שקל ב-2024 ל-14.1 מיליארד שקל ב-2025. מספר החברים במועדון הלקוחות ירד מ-2.3 מיליון ל-2.2 מיליון, ונרשמה גם ירידה במספר החברים המחזיקים בכרטיס האשראי של מועדון הלקוחות.

המלחמה לא השפיעה באופן מהותי

שופרסל מתייחסת בדוחות למבצע "שאגת הארי" ומציינת כי היא המשיכה בפעילתה כסדרה. לדבריה, גם ב-2025 וגם נכון למועד הדוח, המלחמה והמבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" לא השפיעו מהותית על מצב הנזילות והאיתנות הפיננסית, אם כי אין ביכולתה של החברה להעריך את השפעתם העתידית.

התגמולים לחמשת הבכירים בשופרסל הסתכמו בשנת 2025 בעלות מצטברת של 24.8 מיליון שקל. האחים יוסף אמיר ושלמה אמיר, המנכ"לים המשותפים ובעלי השליטה, קיבלו כל אחד תגמולים בעלות של 7.16 מיליון שקל, מתוכם מענק של 4 מיליון שקל לכל אחד וללא תשלום מבוסס מניות.