שבועות ספורים לפני חג הפסח, כשסלי הקניות מתמלאים, והעומס ברשתות המזון מגיע לשיא, הענף עדיין מתמודד עם הבעיה המוכרת שהחריפה בחודשים האחרונים - מחסור מתמשך בכוח-אדם. בשגרה מדובר בצוואר בקבוק תפעולי, אך בצל המלחמה, גיוסי המילואים והעומסים החריגים, הפערים מתרחבים ומעמידים בספק את יכולת הרשתות לעמוד בביקוש דווקא בימים הרגישים ביותר לצרכן.

● שופרסל מסכמת את 2025: ירידה בהכנסות, עלייה ברווחים

● לא רק היערכות לחג הפסח: קניות ה"פיצוי" של הישראלים במגמת עלייה

● 2,000 מ"ר בקצה של פרדס חנה: ההימור של רמי לוי בשוק עם תחרות "מטורפת"

על הרקע הזה, ניסיון לאפשר לעובדים זרים לשמש כקופאים ברשתות המזון נבלם על-ידי מנכ"ל משרד העבודה, רובי שמש. ועדת המנכ"לים לענייני עובדים זרים, שנועדה לתאם בין משרדי הממשלה השונים בנושא מכסות והפניית כוח-אדם לענפי המשק השונים, דנה בהצעה בשבוע שעבר אך לא הגיעה להסכמות, לאחר שמנכ"ל משרד העבודה התנגד לה.

במסגרת ההצעה שנדונה בשבוע שעבר ואתמול (ב'), גורמים בענף השיווק והקמעונאות ביקשו לאפשר לעובדים זרים שכבר מועסקים ברשתות בתפקידים אחרים לעבור באופן זמני לעמדות הקופה, כדי לצמצם על העומסים. במשרד ראש הממשלה ובמשרד הכלכלה הביעו בדיון תמיכה במהלך והדגישו את הדחיפות שבהגדלת כוח-האדם הזמין לרשתות בתקופה הנוכחית.

לפי נתוני הלמ"ס, נכון לדצמבר 2025 קיימות כ-3,100 משרות פנויות לקופאיות, בעוד שבפועל אוישו רק כ-1,118 מהן עד היום. הפער, שמלווה את הענף גם בשגרה, החריף בשבועות האחרונים בשל שילוב של גיוסי מילואים רחבים, תקופת הרמדאן והיערכות לביקושים הגבוהים לקראת חג הפסח.

במשרד העבודה מתנגדים

מנגד, במשרד העבודה וברשות האוכלוסין התנגדו למהלך, בין היתר בטענה כי הוא עלול לבוא על חשבון עובדים ישראלים. גורמים במשרד וברשות ציינו כי כבר כיום יש מקרים שבהם רשתות מצמצמות משמרות לעובדים מקומיים, והביעו חשש מהעדפת עובדים זרים.

בענף הקמעונאות דוחים את הטענה הזו ומדגישים כי העסקת עובדים זרים דווקא יקרה יותר למעסיק, ולכן אינה מהווה חלופה זולה לכוח-אדם ישראלי.

עוד טוענים בענף כי המגבלות הרגולטוריות מונעות מהרשתות להשתמש בגמישות בכוח-האדם שכבר נמצא אצלן, דווקא בתקופה שבה נדרשת זמינות גבוהה של מוצרי מזון לציבור. במכתב שנשלח לפני כחודש לממשלה - עליו חתומות בין היתר שופרסל, יוחננוף, ויקטורי, טיב טעם, חצי חינם ואושר עד - התריעו הרשתות מפני החרפה במחסור בכוח-האדם ומפני השלכותיו על השירות לצרכנים.

בהיעדר פתרון, ברשתות נערכים לעומס חריג בימים שלפני החג, תוך צמצום שירותים והארכת זמני ההמתנה בקופות. בענף מעריכים כי מי שיישא בעיקר בנטל יהיו הצרכנים, שיתמודדו עם חוויית קנייה מורכבת יותר דווקא בתקופה הרגישה שלפני פסח, לצד איום הטילים הבליסטיים.