מזון, סלולר, נדל"ן, תעופה, פארם - כל התחומים האלה נכללים בארסנל של איש העסקים רמי לוי, אבל בחודש שעבר הושקה זרוע חדשה נוספת בפעילות העסקית של הקבוצה שבבעלותו: הסטוקים. גם הפעם מדובר בתחום תחרותי במיוחד, כאשר בשנים האחרונות הצרכנים הישראלים מוצאים יותר ויותר עניין בחנויות שמציעות מגוון רחב מאוד של מוצרים במחירים אטרקטיביים.

הסניף הראשון, המשתרע על כ-2,000 מ"ר, הוקם לא רחוק ממתחם ביג בפרדס חנה, בקצה הצפוני של היישוב. על-פי דיווחי הרשת, ההייפ ביום ההשקה היה כה גדול, שהפדיון בו נאמד ב-1.7 מיליון שקל. עוד מספרים שם על סחורה שמתעדכנת בשלב זה ב-100 עד 600 מוצרים חדשים מדי יום.

האם מדובר במהלך אסטרטגי מחושב או הימור בשוק שכבר רווי מתחרים? כיצד נראית התחרות בענף שהגיע להיקפים של מיליארדי שקלים, ומה נדרש משחקן חדש כדי לשרוד בו?

הדוחות השנתיים: עלייה בהכנסות, שחיקה ברווחיות דוחות רמי לוי לשנת 2025, שפורסמו בסוף השבוע שעבר, מעידים על התרחבות הפעילות העסקית, אך גם על סימני שחיקה ברווחיות. הכנסות הקבוצה צמחו לכ-7.84 מיליארד שקל, עלייה של 6.2% בהשוואה לשנה הקודמת, בין היתר על רקע הגדלת שטחי המסחר לכ־169.5 אלף מ"ר, לעומת כ-159 אלף מ"ר ב-2024. הרווח התפעולי הסתכם בכ-381 מיליון שקל, עלייה מתונה של 4.3% לעומת אשתקד. עם זאת, בשורה התחתונה, הרווח הנקי רשם ירידה של 14% לעומת 2024, והסתכם בכ-223 מיליון שקל. נתון זה השתקף בדיבידנד למשקיעים, שעמד על כ-193 מיליון שקל, לעומת כ-235 מיליון שקל בשנה הקודמת. רשת רמי לוי היא קמעונאית המזון השנייה בגודלה, ובשנת 2025 הפעילה 60 סניפים ישירות ועוד שלושה בזכיינות. בנוסף, בעקבות המיזוג עם סופר קופיקס נוספו 30 סניפים שרובם ממותגים כ"רמי לוי בשכונה". הרשת היא גם בעלת השליטה בחברה הפרטית גוד פארם, הכוללת 72 סניפים, ולפי הדוחות עתידה להשתלב בתשתית המכירות והמועדון של רמי לוי. קראו עוד

"תחרות מטורפת"

הפעם הראשונה שבה הודיע לוי על כוונה להיכנס לתחום הסטוקים הייתה באמצע שנת 2022. על-פי התוכנית העסקית שהוצגה אז, ברשת תכננו להקים ארבע חנויות חדשות, בהן זו שנפתחה לאחרונה בפרדס חנה וכן סניפים בבאר שבע, בירושלים ובראשון לציון.

בשנת 2023 הוקמה חברה-בת בשם "רמי לוי סטוק", ובינואר 2024 צורפו שותפים, כך שכעת רשת רמי לוי מחזיקה ב-51%, ויוני לוי ואורן בן צרויה (בעלי חברה המנהלת את תחום הנון-פוד אצל לוי) מחזיקים ב-49%.

בשנים האחרונות התעצמה מאוד התחרות בשוק הסטוקים. השחקנית הגדולה ביותר היא מקס סטוק עם יותר מ-60 סניפים, ולצדה הסטוק, זול סטוק, ג'מבו יוון, דאן דיל ועוד.

"שוק חנויות הסטוק הגיע לרתיחה", מסביר תמיר בן שחר, מומחה לשיווק, קמעונאות ונדל"ן. "יש בו כיום מלחמה מהותית, מג'מבו יוון של הראל ויזל עם 10,000 מ"ר שטח קנייה בחנות, ועד חנויות האקספרס השכונתיות של כמה מאות מ"ר". לדבריו, מדובר בשוק שגלגל 3.5-4 מיליארד שקל בשנת 2025.

באשר לרווחיות בסטוקים לעומת תחום המזון אומר בן שחר כי "הרווח התפעולי בשוק המזון עתה נמצא בשיא של 4%-6%, אחרי שנים רבות שעמד על 1%-3%. בשוק הסטוקים הרווח התפעולי גבוה הרבה יותר ומגיע ל-15% ויותר אצל מקס סטוק ומעט נמוך יותר אצל מתחרותיה, 7%-11%. הפער בין מזון לסטוקים נובע בין השאר מיבוא מקביל וישיר, תחלופה גבוהה של סחורות, עלויות כוח-אדם נמוכות יותר ומיקומים".

"התחרות בתחום הזה מטורפת", מסביר עופר ברק, מנכ"ל רשת הסטוק. "אין ספק שלכל מתחרה חדש יהיו שנים ראשונות שבהן הוא ישלם 'שכר לימוד'. יש הרבה מה ללמוד", הוא מדגיש. "החנויות שלנו צריכות לשנות את עורן בערך תשע פעמים בשנה.

"כל הזמן צריך להיות דינמי ולהתעסק בכמויות גדולות מאוד של סחורות מסוגים שונים - צעצועים, כלי בית, טקסטיל, חורף, מוצרי ים, כלי יצירה. אין לזה סוף. ולמרות זאת, זו תחרות מאוד בריאה וטובה, ואני מעודד אחרים להמשיך ולפתוח".

עוד שלושה סניפים בדרך

לוי אינו השחקן הראשון מתחום רשתות המזון שמנסה את מזלו בעולם הסטוק. במשך ארבע שנים החזיקה רשת יוחננוף ברשת זול סטוק, עד שבספטמבר האחרון מכרה את החזקותיה לאיש העסקים רונן גנון תמורת 48 מיליון שקל.

אחד האתגרים בתחום הסטוקים הוא ניהול מלאי עצום של סחורות מגוונות בצורה יעילה. לשם כך מינה לוי את איש העסקים יוני דימרי, בעבר ספק מוביל שלו למוצרי כלי בית ומוצרי נון-פוד (ד.ג.ש קמעונאות בע"מ), למנכ"ל רשת הסטוק.

"אני יבואן בתחום הזה כבר 25 שנה", מספר דימרי בשיחה עם גלובס. "ההתמחות שלי היא מוצרים שפונים להמונים. אני מביא מודל שנותן לקהל את המוצר הנכון במחיר הראוי. רמי הכיר אותי המון שנים בתור ספק, ולפני כעשרה חודשים התחלנו לעבוד על הקמת הסניף החדש".

לדברי דימרי, ללוי בעצם יש ניסיון בתחום עוד משנת 2008. "היינו עושים אירועי חזרה לבית ספר בסניפים, ומכרנו שם מחברות במחירים זולים פי שלושה ממה שהיה נהוג בשוק באותו הזמן. זה יצר מהפכה, ומאז מחירי המחברות השתנו לתמיד".

הסטוק כולל כמובן מגוון רחב בהרבה של מוצרים, והתחרות גדולה. על כך אומר דימרי כי "כבר היום אני יכול להוכיח שאנחנו מייצרים סלים שהם זולים ב-25%-30% מהמתחרים שלנו. המודל שלנו יאפשר להיות הזולים ביותר ובפערים משמעותיים, על כל פריט בחנות.

זו ההתחייבות שלי, והיא נכונה לכל פריט ופריט בחנות בכל רגע נתון. ככל שנגדל, הפערים יגדלו, ונהיה זולים עוד יותר".

ככל הנראה כחלק מחבלי הלידה, לקוחות שביקרו בחנות דיווחו על מדפים ריקים יחסית, רובריקות שחסרות ומיעוט במוצרי סטוק - ולעומת זאת דגש גדול על מוצרי מזון יבש. "המזון היבש הכרחי כי הוא מוצר עונתי, ובסך-הכול מדובר בכמות שולית ביחס ליתר הסחורה בחנות", אומר על כך דימרי. לגבי המדפים הריקים הוא מסביר כי הדבר נובע בין היתר מההתנפלות בימים הראשונים להשקה. "החנות מלאה היום, מגיעות לפה כמויות עצומות של סחורה".

ומה צפוי בהמשך? "אנחנו עובדים על כמה סניפים במקביל, והם נמצאים כרגע בשיפוצים", מספר דימרי. "הבא בתור שייפתח יהיה ברמלה-לוד, אחר-כך אנחנו בוחנים את באר שבע ואת אשדוד.

"אני כל הזמן מקבל הצעות של אנשים שרוצים אותנו אצלם. גם המתחם שאנחנו נמצאים בו היום בפרדס חנה, בוא נגיד, לא סובל מהנוכחות שלנו כאן. כולם נהנים - בין אם זו המסעדה שאני אוכל בה צהריים כל יום או תחנת הדלק שאני מתדלק בה פה ממול. הגענו לשנות את המציאות, והיא משתנה מול העיניים שלנו".