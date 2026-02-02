רשת הסטוק תפתח שישה סניפים חדשים במחצית הראשונה של שנת 2026, בהשקעה של 12 מיליון שקל. הסניפים ימוקמו ברהט, בתל אביב, באונו סנטר, בחריש, באור עקיבא ובשוהם, וגודלם יעמוד על 700-1,000 מ"ר. עם פתיחתם תמנה הרשת 54 סניפים, ומועדון הלקוחות שלה כולל קרוב למיליון חברים.

לפי הרשת, המיקומים נבחרו בדגש על אזורים המאופיינים בתנועת קהל גבוהה ובקרבה לאזורי מגורים, כחלק מאסטרטגיה לחיזוק הנגישות והקשר הישיר עם הצרכן.

מהלך ההתרחבות בא על רקע הפופולריות הגואה של רשתות הסטוקים בישראל - מציאות שגם הובילה לפתיחת סניף סטוק ראשון של רמי לוי בתחילת החודש הבא. ייתכן כי גם כניסתה האפשרית של פריימרק לישראל באה על הרקע הזה.

רשת הסטוק פועלת במודל של One Stop Shop ומציעה מגוון גדול של קטגוריות ומוצרים לתחום הבית. בנוסף, היא מציעה את המותג הפרטי Cameo, הכולל קולקציות עיצוב שמתחלפות אחת לכמה חודשים, ומיועדות לכל חללי הבית.

לפני קצת יותר משנה רכשה הסטוק את פעילות הרשתות טויס אר אס והפיראט האדום לפי שווי של 45 מיליון שקל, ולפי החברה הן נמצאות בתהליכי התחדשות, חידוש חנויות ופתיחת סניפים בקונספט חדש.

טויס אר אס צפויה לפתוח עד סוף 2026 עשרה סניפים חדשים, ובמקביל יעברו חמישה סניפים קיימים התאמה לקונספט החדש - הראשונה שבהן היא בקניון מול החוף וילג' בחדרה. היקף ההשקעה הכולל במהלך עומד על כ־30 מיליון שקל. כחלק מההתרחבות הוגדל גם נפח הייבוא הישיר, שצפוי להגיע עד סוף השנה לכ־50% מסך הגיוון ברשת.

בנוסף, לאחרונה רכשה רשת הסטוק החזקות ברשת הום סנטר, במטרה להרחיב את פעילותה גם לתחומי הבית והשיפוץ, ולחזק את מעמדה בשוק הקמעונאות המקומי.

"הבידול הוא במחיר"

"ההשקעה בסניפים החדשים היא שלב נוסף במהלך רחב יותר, שנשען גם על דרישה גוברת לפתיחת סניפים באזורים שבהם הרשת עדיין אינה פועלת", מסביר עופר ברק, מנכ"ל ובעלי הסטוק. "במקביל אנו מנהלים משאים־ומתנים מתקדמים לפתיחה של סניפים נוספים בחציון השני של השנה".

בתגובה לשאלה כיצד מתמודדת הרשת עם התחרות המחריפה בענף הסטוקים, משיב ברק כי הבידול שלו נשען קודם כל על הובלת שוק ברמת המחיר. "בין אם מדובר בראש השנה, פסח, חזרה לבית הספר או עונות צריכה מרכזיות אחרות, אנחנו מציעים מחירים שלא קיימים ברשתות אחרות. המחיר הוא הבסיס שעליו הרשת קמה", הוא אומר. "כשיוקר המחיה עולה, יש ביקוש חזק לרשתות שמספקות גם מחיר מוביל וגם איכות, ואנחנו מרגישים את זה היטב בשטח".