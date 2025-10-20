1 בלעדי: בעלי הסטוק רוכש 13% מהום סנטר

עופר ברק, מנכ"ל רשת הסטוק, ממשיך במהלכי התרחבות ורכישת חברות. לאחר שרכש את הפיראט האדום וטויז אר אס לפי שווי של 45 מיליון שקל בדצמבר האחרון, בימים האחרונים רכש ברק 13% מרשת הום סנטר - כך נודע לגלובס.

המניות נרכשו מבתו של איש העסקים אליעזר פישמן ז"ל, ענת מניפז, שהחליטה למכור את חלקה לברק. זאת לאחר שבמרץ 2018 רכשו ילדיו של פישמן - אייל פישמן, מנהל הרשת שמכיר את ברק מאז מכר לו את טויז אר אס; רונית פישמן-אופיר; ענת ומניפז - 89% ממניות הום סנטר. הרשת הוצעה אז למכירה על-ידי כונס הנכסים שמונה לה מטעם בנק הפועלים. עו"ד יוסי בנקל מחזיק, באמצעות קופת פשיטת הרגל שמנוהלת על-ידו, בכ-5% ממניות הרשת.

עופר ברק מנכל רשת הסטוק / צילום: סטודיו הסטוק

הום סנטר הוקמה ב-1992 ומפעילה לפי אתר הרשת 37 סניפים בתחום המוצרים לתחזוקת הבית ועשה זאת בעצמך. בשנים האחרונות, במקביל לעלייה של רשתות הסטוק, נרשמת בישראל ירידה בפעילות של רשתות עשה זאת בעצמך.

מרשת הסטוק נמסר כי היא "בוחנת באופן שוטף הזדמנויות עסקיות ואסטרטגיות שתואמות את תחומי הפעילות ועולם התוכן שלה. העסקה הנוכחית משתלבת במגמת הצמיחה של הרשת ובאסטרטגיה להעמקת פעילותה בתחומים משיקים".

*** גילוי מלא: אליעזר פישמן ז"ל היה בעלי גלובס עד 2017

2 המינוי הבכיר באיכילוב

המרכז הרפואי איכילוב מינה את שי-לי שפיגלמן, 50, למנכ"ל תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי, המעסיק 2,000 עובדים. תאגידי הבריאות של בתי החולים הם גופים הפועלים כישויות עסקיות נפרדות, שהן מחוץ לתקציב הישיר של הרפואה הציבורית. בין היתר, התאגיד אחראי על רפואה פרטית, מחקר ופיתוח, הכשרת צוותי בריאות, תרומות, רכש, בינוי ושיתור התשתית במרכז.

שי לי שפיגלמן / צילום: דורון לצטר

בעבר כיהנה שפיגלמן כראש מטה "ישראל דיגיטלית" וכן כמנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בתקופת השר יזהר שי. בתפקידה האחרון שימשה כיועצת בכירה לממשלות באמזון העולמית.

בתפקידה החדש היא צפויה, על-פי בית החולים, להוביל את פיתוח התשתיות והרחבת השירותים הרפואיים, לחזק את המחקר ואת החדשנות= ולבסס את האיתנות הפיננסית של המרכז הרפואי בשנים הבאות.

3 מינויים חדשים

בן פלדמן מונה למנכ"ל קומקס, חברת מערכות המידע והקופות הממוחשבות. בשנה האחרונה שימש כסמנכ"ל הכספים של החברה, שהיו"ר שלה היא זהבית כהן, מנכ"לית אייפקס ישראל.

בן פלדמן / צילום: אלעד נבון

לוטן לבקוביץ', ליאור הנדלסמן ורננה אשכנזי מונו לשותפים מנהלים בקרן הון הסיכון Grove Ventures, המשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים הפועלים בתחומי AI וטכנולוגיה עמוקה. הם יפעלו לצד השותף-המנהל ואחד המייסדים, דב מורן. בנוסף לכך ביצעה החברה שורה של מינויים: ליאת קורן, סמנכ"לית הכספים של הקרן, מונתה לשותפה ול-CFO; ויקי בוקס תשמש כמנהלת השיווק; נטע גבע תכהן כמנהלת משאבי אנוש, ונטאשה זנגין תכהן כמנהלת קשרי משקיעים.