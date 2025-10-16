המכרזים החדשים בנתב"ג: המסעדות שצפויות לקום בדיוטי פרי

1 בלעדי: המכרזים החדשים על מתחמי ההסעדה בנתב"ג

אחרי תקופה ארוכה של פעילות נמוכה יחסית, הנוסעים חוזרים למלא את נתב"ג, וגם מערך ההסעדה בשדה מנסה להדביק את הקצב. בימים אלה מפרסמת רשות שדות התעופה מכרזים להקמת מסעדות ובתי קפה חדשים בטרמינלים 1 ו-3, חלקם כבר בשלבי הקמה מתקדמים. לא מדובר רק בעוד סניפים, אלא במהלך רחב שנועד להגדיל את היצע המזון הזמין לנוסעים.

כך, בלב ה"פוד קורט" בדיוטי-פרי של טרמינל 3 - המוקד המרכזי של אזור ההסעדה - צפויה לקום פיצרייה. אחת נוספת תוקם באולם שחקים, שבאותו טרמינל. אליהן יצטרפו שני בתי קפה חדשים בטרמינל 1: האחד באולם הציבורי, והשני באזור היציאה לטיסות הפנים-ארציות.

לפי תנאי המכרזים, המחירים במסעדות ובבתי הקפה לא יעלו על אלה שבסניפים הרגילים של אותן רשתות ברחבי הארץ. מדובר במהלך שעשוי להגדיל את התחרותיות בשדה, שהמחירים בו אינם ידועים כנמוכים.

המהלך הנוכחי מגיע לקראת סיום תקופת ההתקשרות של המפעילים הקיימים, שנמשכה כחמש שנים, ובמקביל כבר נבחנים מכרזים נוספים, בהם גם להפעלת בית קפה חדש בזרוע E של אולם היוצאים בטרמינל 3.

בזמן שהמכרזים החדשים מתקדמים, מתחם האוכל בשדה ממשיך להשתנות בפועל: רשת "פיצה ברוקלין" פתחה לאחרונה סניף חדש בטרמינל 1, "לנדוור" התבססה בטרמינל 3 עם שני בתי קפה באולם היוצאים ובאולם שחקים, ואחרי חג הסוכות צפויה להצטרף גם רשת האוכל האסייתי "צ’וקה".

מנתוני הרשות עולה כי בשנת 2024 לבדה עמד מחזור ענף ההסעדה בנתב"ג על כ-234 מיליון שקל. לפי הערכות רשות שדות התעופה, עד סוף אוקטובר יעברו בשדה כ-1.9 מיליון נוסעים, ובסך הכול כ-15 מיליון מתחילת השנה.

2 מנכ"ל החטיבה המסחרית של קשת עובר ללאומי פרטנרס, בערוץ מחפשים מחליף

לפני כחודש הודיע ויקטור וקרט, מנכ"ל החטיבה המסחרית, למנהליו בערוץ קשת 12 על עזיבת התפקיד. השבוע פורסם רשמית כי הוא עוזב לא רק את הערוץ אלא את ענף התקשורת, ומתמנה למנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי. בקשת עדיין לא מצאו לו מחליף, ובוחנים גם אפשרויות מחוץ לארגון. על פי הסיכום עמו, וקרט אמור להישאר בתפקיד עד סוף הרבעון הראשון של 2026.

וקרט, 40, הצטרף לקבוצת קשת בשנת 2016 כמנהל העסקים הראשי. קודם לכן שימש מנהל בכיר בפירמת הייעוץ PWC, שם התמחה בייעוץ אסטרטגי ופיננסי בתחום המיזוגים והרכישות.

במהלך כהונתו כמנכ"ל החטיבה המסחרית של קשת ניהל את מערך ההשקעות, ההכנסות והפיתוח העסקי של הקבוצה. בין היתר, הוא הקים וניהל את "קשת החזקות", זרוע ההשקעות של הקבוצה, שבאמצעותה ביצעה קשת השקעות בחברות בתחומים מגוונים, ביניהן "דרושים" ו"הולידיי פיינדר", והיה חבר בדירקטוריונים שלהן.

ויקטור וקרט / צילום: הגר בדר

לאומי פרטנרס היא זרוע ההשקעות הריאליות הגדולה והמובילה במערכת הבנקאית. נכון לסוף השנה שעברה, עמדה יתרת ההשקעות הריאליות שלה על כ־5.6 מיליארד שקל, והתחייבויות ההשקעה עמדו על כ־1.6 מיליארד שקל. בסך הכול, במהלך 2024 רשמה לאומי פרטנרס רווח של כחצי מיליארד שקל.

המעבר של וקרט מעניין גם מבחינת עולם הבנקאות: קשת נשלטת על ידי החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קוקה קולה ישראל) של משפחת ורטהיים. האחים דודי ודרורית ורטהיים הם גם מבעלי גרעין השליטה בבנק מזרחי טפחות, המתחרה בבנק לאומי.

3 שיווק

מחברים בין אופנה למזון ומשקאות: מותג האופנה TwentyFourSeven פתח בתל אביב פופ-אפ מאצ'ה בר בהשקעה של 750 אלף שקל, כחלק מהשקת קולקציה חדשה של המותג בשיתוף עם הפרזנטורית מאיה קיי. על הצד הקולינרי אמון השף תומר טל, שבנה תפריט הכולל מנות וקוקטיילים ירוקים.

פופ-אפ מאצ'ה בר של TwentyFourSeven / צילום: אור גפן

"כחברת אופנה שמובילה טרנדים, אנחנו תמיד מחפשים חיבורים שיוצרים חוויה שלמה - לא רק מה שלובשים, אלא גם מה שחווים", מסבירה יפעת פסטרנק, סמנכ"לית השיווק של קבוצת רנואר. "המאצ'ה הוא סמל ללייף סטייל צעיר, בריא ואסתטי, כך שהחיבור היה טבעי.

"הקמנו את הפופ-אפ כדי להעמיק את הקשר עם הקהל מחוץ לחנות, אל תוך חוויית החיים עצמם. הקולקציה עם מאיה קיי מייצגת לייף סטייל שלם, והחיבור עם השף תומר טל לוקח את זה צעד קדימה".

4 מינויים חדשים

רו"ח ועו"ד רן קרקובסקי ממונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של קבוצת שיכון ובינוי. בשנה וחצי האחרונות שימש כראש המטה של קבוצת שיכון ובינוי, וכיד ימינו של מנכ"ל הקבוצה.

רו''ח ועו''ד רן קרקובסקי / צילום: מיכה לובטון

ענת אהרון מונתה למשנה למנכ"ל ולסמנכ"לית שיווק ומכירות גלובלית של קבוצת המלונות ישראל קנדה. בשנים האחרונות כיהנה כסמנכ"לית שיווק ומכירות ברשת מלונות פתאל.

אמיר בראון מונה לסמנכ"ל הנדסה באשטרום מגורים.